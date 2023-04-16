Đúng 6h sáng mai, thứ Hai (17/4/2023): 3 tuổi sau công việc tiến xa, tình cảm đủ đầy, tài chính ổn định, tài lộc may mắn

‏Người tuổi vốn là những người lương thiện, dễ gần và hào phóng, ngay thẳng, khôn khéo linh hoạt, suy nghĩ tinh tế, làm việc rất độc lập. Bên cạnh đó, cung quan lộc có cát tinh soi chiếu nên có nhiều tài lộc và phước lành, lại nhờ có phúc khí của Trời nên thường gặp nhiều quý nhân, may mắn và phước đức sẽ kéo dài trong suốt 3 năm. ‏

‏Vào tháng 4 tới, các bạn cầm tinh con rồng sẽ luôn hoàn thành tốt công việc được giao, khiến cho mọi người càng tin cậy bạn hơn. Những ưu điểm của Rồng con như: thực tế, luôn yêu cầu mọi thứ phải thật hoàn hảo, luôn kiên nhẫn, đầy sức hút trước đám đông và có khả năng thích nghi với môi trường… sẽ được phát huy triệt để trong khoảng thời gian này.

Theo tử vi tuần mới từ ngày 17/4 đến 23/4/2023 của 12 con giáp, vận trình sự nghiệp của tuổi Tuất diễn ra khá trôi chảy. Chính vì vậy con giáp này không gặp phải bất cứ trở ngại hay khó khăn nào trong quá trình thực hiện những kế hoạch của mình.

Tuy nhiên, nguy hiểm vẫn theo sát, vẫn có tiểu nhân luôn ganh ghét, đố kị với những điều bản mệnh làm được nên cố tình gây cản trở, làm chậm bước tiến của con giáp này. Tốt nhất tuổi Tuất nên thận trọng hơn với những mối quan hệ xung quanh mình ở nơi làm việc.

Thêm vào đó, tài lộc sa sút khá mạnh do vậy đầu tư ở thời điểm này không phải quyết định khôn ngoan. Con giáp này cũng nên chuẩn bị sẵn phương án rủi ro có thể xảy ra và cách giải quyết vấn đề kịp thời chứ đừng để sự việc trôi đi mà không có một hành động nào.

Vận trình tình duyên cũng không được may mắn, bản mệnh dường như không còn tâm trí nào để vào chuyện yêu đương, chỉ muốn tập trung cho sự nghiệp cá nhân và không bị ai làm phiền. Vợ chồng xảy ra nhiều bất đồng mâu thuẫn không chỉ vì con cái mà cả tiền bạc nữa.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dần vận trình hôm nay thoát khỏi thời gian độc thân.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dần đôi lúc không tập trung, lang mang không theo sát vấn đề, thường quên trước nhớ sau.

Tình duyên: Người tuổi Dần hạnh phúc trọn vẹn với người hiện tại, dù cả hai có nhiều chuyện trắc trở nhưng luôn song hành cùng nhau giải quyết.

Tài lộc: Hôm nay tuổi Dần thiếu vận may tài lộc, đôi lúc làm mất tiền.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm