Tử vi 12 con giáp mới nhất, ngày mai (17/4/2023): Cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, con giáp nào là người giàu có nhất?

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 21:25

Tử vi tháng 4 cho biết, những con giáp này vận trình tài lộc, công danh sự nghiệp có nhiều biến chuyển nhất.

Tuổi Mão 

‏Người tuổi Mão rất lạc quan và năng động, họ quyến rũ, có tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng tình nghĩa và lẽ phải, có ý chí sắt đá và thường dành thời gian quý báu cho bạn bè. ‏

‏Nhờ được cát tinh phù hộ, trong tháng 4 này người tuổi Mão tiền bạc rủng rỉnh, đạt được nhiều điều tốt đẹp hơn bằng chính sức lực và sự may mắn của mình, dù phải tiếp xúc với đủ loại người nhưng các bạn không hề dễ bị lay động. Nếu thực sự có thể nắm bắt được cơ hội phát triển, thì chỉ cần phấn đấu là sẽ gặt hái được thành công.

Tử vi 12 con giáp mới nhất, ngày mai (17/4/2023): Cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, con giáp nào là người giàu có nhất? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp cho hay từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, cuộc sống của tuổi Dậu khá ổn định, không có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Tuy nhiên, do mọi việc diễn ra đều đều, quen thuộc nên đôi khi cũng khiến bản mệnh cảm thấy khá nhàm chán, không tìm ra động lực để cố gắng.

Công việc không có quá nhiều thách thức, tuy mặt tốt là bản mệnh không phải suy nghĩ quá nhiều nhưng đồng thời nó cũng sẽ khiến bản mệnh dần đánh mất niềm hăng hái. Muốn cải thiện tình hình này, tuổi Dậu có thể chủ động tìm kiếm những điều thú vị và khám phá thêm những điều khác biệt.

Về tài lộc, đầu tuần mọi thứ không có quá nhiều thay đổi. Phải đợi tới cuối tuần, vận tài chính mới có dấu hiệu khởi sắc khá rõ. Khi đó, con giáp này có thể kiếm tiền từ nhiều lĩnh vực, thu nhập tăng tiến nhanh chóng.

Đặc biệt, vận trình tình cảm của bản mệnh vô cùng thăng hoa. Hai người có được sự thấu hiểu và đồng cảm lẫn nhau, hơn nữa, bản mệnh cũng luôn có được sự ủng hộ vô điều kiện của đối phương trong mọi quyết định của cuộc đời. Mối quan hệ giữa cả hai sắp đơm hoa kết trái.

Tử vi 12 con giáp mới nhất, ngày mai (17/4/2023): Cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, con giáp nào là người giàu có nhất? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Tử vi vui hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy những người tuổi Sửu thường có nhiều đặc điểm nổi bật trong sở thích làm người khác yêu mến.  

Công việc: Người tuổi Sửu mang đến nhiều lợi ích cho công ty, được đồng nghiệp giúp đỡ tận tình khi gặp trắc trở. 

Tình duyên: Tình cảm người tuổi Sửu có nhiều chuyện buồn, thường tự mình tìm nơi vắng đổi gió, thay đổi tâm trạng. 

Tài lộc: Tài lộc có nhiều, nắm bắt nhiều cơ hội tăng thêm thu nhập cho bản thân. 

Sức khỏe: Hạn chế các món ăn chứa nhiều đường, không tốt cho cơ thể người bệnh tiểu đường.

Tử vi 12 con giáp mới nhất, ngày mai (17/4/2023): Cá Chép hóa Rồng, một bước lên mây, con giáp nào là người giàu có nhất? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

 

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại

Tử vi 12 con giáp đầu tuần cho thấy, 3 con này chạy trời không khỏi nắng, có quá nhiều thách thức.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 49 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 49 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'