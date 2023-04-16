Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại

Tâm linh - Tử vi 16/04/2023 20:58

Tử vi 12 con giáp đầu tuần cho thấy, 3 con này chạy trời không khỏi nắng, có quá nhiều thách thức.

Tuổi Thìn 

Tử vi vui hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn chăm sóc bản thân rất tốt, thể trạng tốt không bị ốm vặt thường xuyên.

Công việc: Hiện tại công việc chưa có nhiều thay đổi bất ngờ, công việc diễn ra bình thường, cần cố gắng phát huy bản thân nhiều hơn.

Tình duyên: Người độc thân nên dành chút ít thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu đối phương.

Tài lộc: Tốn ít tiền cho các bữa tiệc, nhậu cùng hội công ty.

Sức khỏe: Tay chân cẩn thận vấp ngã do đường trơn trượt.

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

heo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, không ít xáo trộn cho cuộc sống và công việc của tuổi Thân. Những tin tức bất lợi liên tục ập đến, tâm trạng của bản mệnh trong tuần này cũng không thực sự tốt khiến cho bản mệnh khó có thể suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Con giáp này còn gặp khó khăn trong việc phát huy bản lĩnh thực sự của bản thân. Nhiều vấn đề hạn chế xảy ra khiến bản mệnh buộc phải làm những công việc mà mình không muốn làm, điều đó làm giảm đi đáng kể năng lượng và sự tự tin của tuổi Thân. Hiệu suất công việc khó được như ý.

Phương diện tài lộc cũng không thực sự suôn sẻ. Con giáp này có thể đưa ra những quyết định vội vàng, chưa được cân nhắc kỹ càng, hậu quả là tiền trong túi cũng theo gió mà đi. Hãy coi như là bài học đắt giá mà bản mệnh không được phép quên và để nó lặp lại một lần nữa.

Vận trình tình cảm dù không có nhiều biến động nhưng cũng không có quá nhiều niềm vui. Mối quan hệ của bản mệnh và đối phương vẫn duy trì ở mức độ bình thường, đôi khi thiếu sự nồng ấm. Còn người độc thân vẫn chưa thể tìm được một người ưng ý.

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu 

Tử vi hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay đụng đâu là bể đồ đến đó, cẩn thận tay chân.  

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu chưa thực sự nghiêm túc hoàn thành đúng chức trách bản thân. 

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa yêu nhau thường có mâu thuẫn, hãy giải quyết triệt để ngay đừng để cả hai im lặng rất khó quay lại.  

Tài lộc: Tiền không có nhiều, mượn nợ bạn bè xoay sở cho sinh hoạt.  

Sức khỏe: Sức khỏe suy giảm, cơ thể suy nhược do ăn uống thiếu chất và thiếu ngủ.  

Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 (*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

Tử vi rạng sáng ngày mai, thứ Hai 17/4/2023: tuổi tài lộc gõ cửa, tuổi công việc phát triển rộng mở, tuổi gặp khắc tinh chiếu mệnh cần đề phòng

Tử vi rạng sáng ngày mai, thứ Hai 17/4/2023: tuổi tài lộc gõ cửa, tuổi công việc phát triển rộng mở, tuổi gặp khắc tinh chiếu mệnh cần đề phòng

Tử vi 12 con giáp sáng hôm nay cho thấy những con giáp này có nhiều thay đổi bất ngờ, ăn nên làm ra, cần cố gắng phát huy bản thân nhiều hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Nỗi băn khoăn của người vợ khi quà mừng cưới là căn nhà nhưng không được đứng tên sổ đỏ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Tâm sự 1 giờ 20 phút trước
Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Sự hai mặt của mẹ chồng trước mặt họ hàng và nỗi thất vọng trước phản ứng của người chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 20 phút trước
Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Nỗi lòng người con dâu trước áp lực tiền bạc từ mẹ chồng và câu nói khiến không khí lắng xuống

Tâm sự 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Sự thật đằng sau quyết định đuổi chồng ra khỏi nhà giữa đêm của người vợ chịu nhiều ức hiếp

Tâm sự gia đình 4 giờ 20 phút trước
Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Cô dâu hủy cưới chỉ vì một tin nhắn, 3 ngày sau bất ngờ đi “tuần trăng mật” cùng người đặc biệt

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Chỉ còn 3 ngày đến lễ cưới, một tin nhắn khiến cô dâu hủy hôn và xách vali lên đường

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tưởng vợ sẽ vui khi nhận đôi khuyên tai, tôi bàng hoàng trước điều em thú nhận

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước
Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Đi công tác về mang quà cho vợ, tôi không ngờ em lại quỳ xuống nói ra sự thật

Tâm sự 4 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

TP.HCM: Cả gia đình bị tấn công, 2 người không qua khỏi, 2 người bị thương

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

Cuối ngày hôm nay (26/9/2026), 3 con giáp 'gánh bạc gánh vàng' về nhà, tiền tài quấn lấy thân, sung túc bất ngờ

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

12 giờ đêm, hàng xóm bất ngờ đập cửa, vợ chồng tôi không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng này

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Hơn chục cuộc gọi của vợ lúc chồng đang ở nhà nghỉ, đến sáng hôm sau anh mới biết chuyện động trời

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 26/9/2026, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc

Trong 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp chạm đáy vận xui, làm gì cũng không thành, Tiểu Nhân chỉ chờ thời cơ ra tay, tương lai lao dốc