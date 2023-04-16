Sau 17h chiều mai (17/4/2023): 3 con giáp bị Hung tinh chiếu mệnh, XUI XẺO bủa vây, chú ý cẩn trọng, người xấu, tiểu nhân dễ hãm hại

Tử vi vui hôm nay ngày 17/3/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thìn chăm sóc bản thân rất tốt, thể trạng tốt không bị ốm vặt thường xuyên.

Công việc: Hiện tại công việc chưa có nhiều thay đổi bất ngờ, công việc diễn ra bình thường, cần cố gắng phát huy bản thân nhiều hơn.

Tài lộc: Tốn ít tiền cho các bữa tiệc, nhậu cùng hội công ty.

Sức khỏe: Tay chân cẩn thận vấp ngã do đường trơn trượt.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

heo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 17/4 đến 23/4/2023, không ít xáo trộn cho cuộc sống và công việc của tuổi Thân. Những tin tức bất lợi liên tục ập đến, tâm trạng của bản mệnh trong tuần này cũng không thực sự tốt khiến cho bản mệnh khó có thể suy nghĩ kỹ và đưa ra quyết định sáng suốt.

Con giáp này còn gặp khó khăn trong việc phát huy bản lĩnh thực sự của bản thân. Nhiều vấn đề hạn chế xảy ra khiến bản mệnh buộc phải làm những công việc mà mình không muốn làm, điều đó làm giảm đi đáng kể năng lượng và sự tự tin của tuổi Thân. Hiệu suất công việc khó được như ý.

Phương diện tài lộc cũng không thực sự suôn sẻ. Con giáp này có thể đưa ra những quyết định vội vàng, chưa được cân nhắc kỹ càng, hậu quả là tiền trong túi cũng theo gió mà đi. Hãy coi như là bài học đắt giá mà bản mệnh không được phép quên và để nó lặp lại một lần nữa.

Vận trình tình cảm dù không có nhiều biến động nhưng cũng không có quá nhiều niềm vui. Mối quan hệ của bản mệnh và đối phương vẫn duy trì ở mức độ bình thường, đôi khi thiếu sự nồng ấm. Còn người độc thân vẫn chưa thể tìm được một người ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tử vi hôm nay ngày 17/4/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu hôm nay đụng đâu là bể đồ đến đó, cẩn thận tay chân.

Công việc: Trong công việc người tuổi Dậu chưa thực sự nghiêm túc hoàn thành đúng chức trách bản thân.

Tình duyên: Tình cảm đôi lứa yêu nhau thường có mâu thuẫn, hãy giải quyết triệt để ngay đừng để cả hai im lặng rất khó quay lại.

Tài lộc: Tiền không có nhiều, mượn nợ bạn bè xoay sở cho sinh hoạt.

Sức khỏe: Sức khỏe suy giảm, cơ thể suy nhược do ăn uống thiếu chất và thiếu ngủ.

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm