Đúng 6h ngày 30/12, 3 con giáp vận may mỉm cười, công danh thăng tiến, tài lộc cứ ào ào đổ dồn vào túi

Tử vi hôm nay ngày 30/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tuất quên đi những chuyện không vui, cố gắng gặt hái thành công.

Công việc: Người tuổi Tuất trong công việc chịu khó làm việc, chăm chỉ san sẻ cùng mọi người.

Tài lộc: Sử dụng đúng mục đích chi tiêu, tránh thất thoát.

Sức khoẻ: Thể thao và chế độ ăn kết hợp tạo ra cơ thể bạn ưng ý.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, tính cách mạnh mẽ nhưng lại hơi cố chấp với lựa chọn của bản thân. Tử vi dự báo rằng, thời gian tới đây, bản mệnh có thể tìm được người có chung chí hướng, cùng nhau theo đuổi mục tiêu, xây dựng cuộc sống ấm no.

Chuyện tình cảm của người tuổi Dậu cũng đang trong giai đoạn tốt đẹp. Bản mệnh có thể tận hưởng ngày cuối năm hạnh phúc, êm ấm bên gia đình và người mình yêu. Những đôi đang yêu có thể sẵn sàng tiến đến mối quan hệ lâu dài, bền chặt hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 30/12/2023 hôm nay, tuổi Tỵ có đầu óc thông minh và nhanh trí. Con giáp này nên dễ dàng nắm bắt được ý muốn của lãnh đạo, tìm ra hướng giải quyết công việc đúng đắn và khiến cho cấp trên rất hài lòng.

Ngoài ra, tuổi Tỵ cũng có thể đưa ra một số giải pháp khá thú vị trong công việc. Hãy thử trao đổi với đồng nghiệp hoặc cấp dưới và thử áp dụng vào thực tế xem sao. Có thể ý kiến của bản mệnh sẽ giúp tập thể tìm ra hướng đi mới.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày nên chữa bệnh, phá dỡ nhà, đồ vật. Vì vậy, nếu có dự định tiến hành một trong những công việc trên thì bản mệnh nên bắt tay vào ngay, còn nếu không thì hãy lùi sang ngày khác để gặp nhiều may mắn hơn.

Giờ tốt trong ngày: 17h - 19h

Quý nhân phù trợ: Sửu, Thân

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.