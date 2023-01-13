Đúng 4 giờ sáng mai (14/1/2022), 3 con giáp may mắn chạm tay vào đỉnh vinh quang, sự nghiệp thăng tiến, quý nhân nâng đỡ, ngồi rung đùi vẫn thu tiền đếm mỏi tay

Đúng 4 giờ sáng mai (14/1/2023), là thời điểm phúc khí của tuổi Thìn tăng cao. Con giáp này có thể kiếm ra một khoản tiền dư dả, thoải mái trang trải cho cuộc sống.

Tử vi nói rằng tuổi Thìn vốn chăm chỉ. Họ có trí tuệ minh mẫn, năng lực hơn người, biết nhìn xa trông rộng nên sự nghiệp có cơ hội phát triển tốt, có thể đạt vị trí cao. Ngoài ra, bản mệnh còn có quý nhân đưa đường chỉ lối, giúp vượt qua hoạn nạn.

Đúng 4 giờ sáng mai (14/1/2023), chính là thời điểm người tuổi Tỵ hốt vàng hốt bạc. Con giáp này cố gắng hết sức, phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu và thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người ngưỡng mộ. Dù làm ở lĩnh vực nào đi nữa, bạn cũng kiếm về một khoản bộn tiền cho mình. Đó là công sức hoàn toàn xứng đáng với bạn vì đã cống hiến không mệt mỏi suốt thời gian qua.

Nhìn chung, tuổi Thìn làm gì cũng vượng phát, sự nghiệp có bước đột phá, dự báo sẽ thành công rực rỡ. Chỉ cần tuổi Thìn biết chủ động nắm lấy cơ hội, bình tĩnh và tỉnh táo khi đưa ra quyết định thì thành công chắc chắn đến.

Bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo - Ảnh minh họa: Internet

Nhờ có cát tinh che chở, tuổi Tỵ được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn. Lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ, chẳng ngại khó, con giáp này ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo, thậm chí người vừa mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao.

Người làm công ăn lương được nhận thưởng, trong khi đó, người làm đầu tư, kinh doanh được giới thiệu cho những mối khách hàng, đối tác triển vọng, kiếm về khoản lợi nhuận nhanh chóng. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào tiềm năng của bản thân mình.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, Trời sinh những người tuổi Sửu chăm chỉ, hiền lành, luôn đặt công việc lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực, cố gắng để có thể xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. Trong mắt nhiều người, tuổi Sửu thường được xem là con giáp chịu nhiều cực khổ, nhưng trên thực tế bản mệnh chính là người biết nhìn xa trông rộng, biết tích lũy để có thể tự mình xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

Thời gian tới, người tuổi Sửu vốn là những người thông minh và không sợ đối mặt với thử thách khó khăn - Ảnh minh họa: Internet

Đúng 4 giờ sáng mai (14/1/2023), Sửu có thần tài và quý nhân chiếu cố, Trời không phụ người có lòng nên con giáp này càng làm việc càng kiếm nhiều tiền gấp bội, ngày càng may mắn thịnh vượng. Tử vi học có nói, thời gian tới, người tuổi Sửu vốn là những người thông minh và không sợ đối mặt với thử thách khó khăn, vì vậy dù cuộc sống có chông gai bản mệnh vẫn vượt qua được.

Vận may của tuổi Sửu bất ngờ lội ngược dòng, mọi thứ đều vận hành trơn tru. Ngay khi gặp thiên thời địa lợi nhân hòa, cuộc sống của tuổi Sửu sẽ thay đổi ngoạn mục. Từ giai đoạn này, sự nghiệp, tình cảm hay tài vận đều suôn sẻ, thuận lợi. Đối với những người làm ăn, sẽ gặp được đối tác tiềm năng, càng kinh doanh càng sinh lời.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.