Đúng 22 ngày tới, PHẬT TỔ HIỂN LINH, 3 con giáp tiền nhiều vô kể, sự nghiệp tấn tới, giàu có vô cùng, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 25/03/2023 22:36

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 22 ngày tới, 3 con giáp tiền nhiều vô kể, sự nghiệp tấn tới, giàu có vô cùng, vận trình hanh thông.

Tuổi Thìn

Trời sinh người tuổi Thìn là những người có ý chí mạnh mẽ, nghị lực kiên cường, luôn biết nắm bắt mọi cơ hội trong cuộc sống để có thể tự làm giàu cho bản thân mình. Đa số những người tuổi Thìn đều gặt hái được thành công khi còn trẻ, tuy nhiên họ lại phải trải qua nhiều khó khăn trắc trở mới đến được đích cuối cùng.

Đúng 22 ngày tới, công danh, sự nghiệp của người tuổi Thìn sẽ ngày càng thăng tiến, xuôi thuận. Bản mệnh càng bỏ ra nhiều công sức bao nhiêu thì quả ngọt được thu về bấy nhiêu. Nếu mọi việc cứ diễn ra suôn sẻ thì con giáp này sẽ tích được một khoản tiền khổng lồ cho việc đầu tư, phát triển trong tương lai.

Đúng 22 ngày tới, PHẬT TỔ HIỂN LINH, 3 con giáp tiền nhiều vô kể, sự nghiệp tấn tới, giàu có vô cùng, vận trình hanh thông - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Tý

Đúng 22 ngày tới có thể coi là đỉnh điểm của tài lộc của người tuổi Tý. Không chỉ có các ngôi sao may mắn chiếu mệnh mà con đường thăng quan, tiến chức cũng sẽ đến rất nhanh.

Vì thế số dư tài khoản của con giáp này chỉ có tiến không có lùi, có thể kiếm bộn tiền chỉ trong một thời gian ngắn. Đồng thời, họ cũng có nhiều bạn bè thân thiết và nhiều mối quan hệ xã hội, đối tác làm ăn. Sau lễ Giáng Sinh tới đây, vận tài lộc của người cầm tinh con chuột cực thịnh vượng, có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi lộc lá bủa vây.

Đúng 22 ngày tới, PHẬT TỔ HIỂN LINH, 3 con giáp tiền nhiều vô kể, sự nghiệp tấn tới, giàu có vô cùng, vận trình hanh thông - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đúng 22 ngày tới, người tuổi Ngọ sẽ có của cải một phần, hạnh phúc lớn lao, hàng ngày có vàng, vay nợ gấp đôi để trở thành triệu phú. Nhất là những người bạn làm ăn buôn bán thì chắc chắn sẽ thuận theo quý nhân, kiếm tiền, làm ăn hanh thông.

Đối với sự nghiệp của mình, người tuổi Ngọ sẽ vô cùng nghị lực, dũng cảm đối mặt với những khó khăn trở ngại, họ có tính kiêu ngạo trong công việc và không tuân theo mệnh lệnh. Họ đã chuẩn bị tất cả, và việc còn lại là chờ đợi cơ hội để giành chiến thắng.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 33 ngày tới, thánh thần hiển linh, 3 con giáp đại cát đại lợi, ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức, giàu càng thêm giàu

Đúng 33 ngày tới, thánh thần hiển linh, 3 con giáp đại cát đại lợi, ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức, giàu càng thêm giàu

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 33 ngày tới, thánh thần hiển linh, 3 con giáp đại cát đại lợi, ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức, giàu càng thêm giàu.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tử vi con giáp may mắn tử vi 22 ngày tới

TIN MỚI NHẤT

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 55 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 28 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (27/9-28/9), Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 40 phút trước
Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Hậu trường 3 giờ 7 phút trước
Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Trong 5 ngày cuối cùng của tháng 9/2026, 3 con giáp giàu sang bất chấp, cuộc sống thăng hoa vượt bậc, kiếm chục tỷ dễ dàng không tốn sức

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 29 phút trước
Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Tỉnh Bách Nhiên sánh đôi với bạn gái Lưu Văn, phong cách đồng điệu 'gây sốt'

Sao quốc tế 3 giờ 35 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (27/9/2026), Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp phúc phần ngang Thiên Tử, tiền bạc ào vào nhà 'như thác đổ', hoan hỉ đón nhận tài lộc tràn về nhà

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài chiếu mệnh, 3 con giáp tiền vào như nước, sự nghiệp thành đạt, đại lộc mua nhà tậu xe dễ như trở bàn tay