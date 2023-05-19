Đúng 20h05 ngày 20/5/2023 PHẬT BÀ CHỈ LỐI: 3 con giáp vét hết lộc thiên hạ, vận tài bạc tỷ trong tay, giàu lại càng giàu

Tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày, hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh. May mắn là con giáp này biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bản mệnh hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bản mệnh.

Tuy nhiên, tuổi Sửu được cảnh báo phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ kẻo bị mất cắp. Đi chơi ở đâu cũng nên để ý đến ví tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà.

Tuổi Dần cực kỳ chật vật trong sự nghiệp, nhưng vẫn phải cày như trâu lại còn dễ bị đồng nghiệp làm khó, chèn ép. Làm quản lý, làm sếp thì đừng tin tưởng cấp dưới quá kẻo có ngày bị sốc. Đường tài lộc nhờ Thủy sinh Mộc nên không có nhiều khoản chi tiêu phát sinh, bạn cũng dư dả hơn nhiều, chỉ cần điều chỉnh thêm một chút thì không có gì đáng lo. Nay hãy thả lỏng mình một chút, nhưng đừng mua sắm gì vì rất dễ bị hớ.

Tuổi Dần có Lục Hợp nâng đỡ nên là người sống tình cảm, biết cách chăm lo cho gia đình. Dù bên ngoài là con giáp khó gần đến đâu thì khi về nhà bạn vẫn là người chu toàn, yêu thương con cái. Nay không ai có thể trách được bạn nửa câu về cách sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tỷ Kiên lâm vận khuyên tuổi Mão không nên tin tưởng người khác, hãy tự làm tốt công việc của bản thân, đừng nhờ vả ai cả. Nay không hợp để khai trương, xuất hành, nhập hàng mới vì khả năng thất bại rất cao, bạn nên lưu tâm. Bù lại đường tiền tài cực đỏ nhờ Tam Hợp trợ lực. Con giáp giỏi làm ăn, khéo ngoại giao này khéo thu lợi về cho mình. Tích lũy chính là cách để có một tương lai vững chắc hơn nên bạn rất có ý thức trong việc tiêu tiền vào lúc kinh tế đang lạm phát này.

Tình duyên của tuổi này cũng may mắn không kém nhờ cục diện Thủy Mộc tương sinh. Bản mệnh khéo cân bằng nội ngoại 2 bên, không muốn bên nào chịu bất công. Nữ tuổi Mão vượng duyên vì cách ăn nói dễ nghe, luôn cố gắng dĩ hòa vi quý trong mọi trường hợp. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm