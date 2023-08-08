Đúng 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, sự nghiệp bứt phá, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời nở hoa

Tâm linh - Tử vi 08/08/2023 10:11

Tử vi dự đoán vào 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, sự nghiệp bứt phá, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời nở hoa.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân thông minh, lém lỉnh như những chú khỉ vậy. Không những thế, họ còn mang số mệnh giàu sang phú quý. Vì vậy, thời trẻ, người tuổi này gặp nhiều khó khăn nhưng đến trung tuổi thì cuộc sống của họ dần ổn định, tài lộc ngày một dồi dào.

Người tuổi Thân được sao may mắn chiếu mệnh, lại được quý nhân chỉ bảo. Vì vậy, từ khoảng thời gian này, con giáp có tài lộc bùng nổ, chỉ cần nắm bắt cơ hội là họ có thể kiếm tiền một cách thuận lợi.

Được quý nhân phù trợ, nâng bước trong sự nghiệp, con giáp này ngày một thăng tiến, đạt được nhiều thành công. Người tuổi Thân làm trồng trọt, chăn nuôi thì mưa thuận gió hòa, sản phẩm được mùa, bán được giá. Cố gắng nỗ lực không ngừng, con giáp này có được thu nhập rủng rỉnh, cuộc sống ấm no hơn trước.

Đúng 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, sự nghiệp bứt phá, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời nở hoa - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Dần mạnh mẽ, gan dạ, dám nghĩ dám làm. Trong cuộc sống cũng như công việc, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, đôi lúc họ tỏ ra khá nóng nảy và mất bình tĩnh.

Người tuổi Dần nhận nhiều tin vui trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Người làm công ăn lương sẽ được cấp trên coi trọng, công việc suôn sẻ, tài lộc không ngừng đổ về. Đồng thời, người tuổi này nếu làm đầu tư kinh doanh sẽ gặp may mắn hết lần này đến lần khác. Họ lần lượt chốt được những đơn hàng, ký được hợp đồng có giá trị.

Tuy nhiên, người tuổi này chớ nên ôm đồm nhiều việc kẻo xôi hỏng, bỏng không. Ngoài ra, người tuổi Dần nên chú ý nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc đến kiệt sức kẻo làm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Đúng 2 ngày giữa tuần (9-10/8), 3 con giáp có mệnh số dát vàng, sự nghiệp bứt phá, giàu có hết phần thiên hạ, cuộc đời nở hoa - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn thật thà, thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng. Họ có tài thao lược, có lòng dũng cảm, nghị lực mạnh mẽ và luôn giữ được sự tự tin. Người tuổi này giỏi thích nghi với hoàn cảnh, thấy khó khăn không nản chí nên đến trung tuổi thường sẽ đạt được thành công.

Con giáp này nhận được nhiều cơ may trong sự nghiệp. Họ điềm tĩnh hơn trong giải quyết các vấn đề trong công việc. Họ biết cách tạo ra tài sản và đầu tư của cải để có cuộc sống giàu có, sung túc hơn.

Ngoài ra, người tuổi Thìn không ngừng tìm kiếm những cơ hội cho bản thân mình. Người tuổi này nếu chưa có công việc sẽ sớm tìm được công việc như ý. Trong khi đó, người làm kinh doanh thường buôn may bán đắt, chốt được nhiều đơn hàng. Không những thế, người tuổi Thìn còn nhận nhiều tin vui trong cuộc sống. Con giáp tuổi này nếu còn độc thân sẽ tìm thấy tình yêu đích thực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

 

Đúng ngày mai, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tháng 8

TIN MỚI NHẤT

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Quyết định chia tài sản bất ngờ của ông nội và sự thật đằng sau tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Cuộc gặp lại sau 5 năm xa cách và bí mật cay đắng về quyết định năm xưa của em

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Nhìn lên cây bưởi, người đàn ông bắt gặp con trăn dài 3 mét, nặng 20kg

Video 1 giờ 41 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Cuộc chạm trán với nhân tình của chồng và màn ứng xử bất ngờ của người vợ

Tâm sự Eva 1 giờ 56 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Chúc mừng 3 con giáp trúng số cực mạnh, tiền bạc chật két, tài khoản nhảy số tưng bừng, càng cố gắng càng giàu trong 3 tháng tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Phản ứng bất ngờ của cô gái sau màn xem mắt gượng ép từ gia đình

Tâm sự 2 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp được Thần Tài nâng đỡ, quý nhân chở che, trúng số độc đắc, tiền về đầy tay

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng

Vận đỏ như son sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp vận mệnh sáng rực rỡ, tiền vàng dư dôi, tận hưởng vi hoa phú quý khó ai bằng