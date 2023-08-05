Đúng ngày mai, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 05/08/2023 06:05

Tử vi ngày mới, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý. Tham khảo bài viết dưới đây để biết chi tiết nhé!

Tuổi Mão

Nhờ Tam Hội trợ giúp, người tuổi Mão xây dựng được mối quan hệ xã giao hài hòa. Nhờ tinh thần đoàn kết, bạn và tập thể có thể hoàn thành các công việc khó khăn nhanh chóng vượt dự kiến. Với người làm ăn kinh doanh, bản mệnh có thể tranh thủ cơ hội để ký kết hợp đồng với khách hàng, đối tác. Bạn có thể làm quen được với nhiều người có cùng chí hướng, đôi bên cùng bắt tay thì dễ thu về lợi nhuận lớn lao.

Nếu có ý định đi xa trong ngày này thì bản mệnh nên đi về hướng Tây bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Đây là hai hướng sẽ mang lại nhiều may mắn, giúp công việc của bạn thêm phần thuận lợi.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Mùi

Chính Ấn nâng đỡ, người tuổi Mùi có một ngày làm việc thuận lợi. Thậm chí, có người còn được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương. Có thể thấy rằng những gì bạn bỏ ra trong thời gian qua đã được đền đáp xứng đáng. Với người làm lãnh đạo, hãy quan tâm hơn đến tiếng nói của nhân viên cấp dưới, có thể nhờ đó mà bạn sẽ tìm ra hướng mới giải quyết vấn đề. Đừng giữ mãi những suy nghĩ bảo thủ, đã đi vào lối mòn nhé.

Thổ sinh Kim, trong gia đình, con giáp này và nửa kia luôn duy trì tình cảm rất ổn định, đó là do đôi bên thường hay chia sẻ những suy nghĩ của mình với nhau. Dù là trong quyết định lớn hay nhỏ, hai người vẫn luôn bàn bạc và trao đổi.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Hợi

Nhị Hợp giúp người tuổi Hợi có một ngày làm việc gì cũng thuận lợi. Với người làm ăn, bạn làm quen được với đối tác triển vọng, thậm chí đối phương còn là người giúp bạn kiếm về nguồn lợi nhuận lớn hơn dự kiến. Với người làm công ăn lương, bạn có cách tiếp cận vấn đề mới mẻ, khiến những nhiệm vụ tưởng chừng lặp đi lặp lại cũng trở nên thú vị hơn. Con giáp này còn truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh, khiến công việc của tập thể tiến triển suôn sẻ.

Trong ngày này, vị trí của Thai thần ở hướng chính Bắc phía ngoài phòng giã gạo, nơi xay bột và nhà bếp. Do đó, thai phụ không nên lui tới tiếp xúc nhiều, dịch chuyển vị trí đồ đạc, tiến hành các công việc sửa chữa đục đẽo ở nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

Đúng ngày mai, Chủ nhật 6/8/2023, 3 con giáp làm một hưởng mười, tiền xài phủ phê, ngân khố căng tràn, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

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