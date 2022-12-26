Đúng 2 ngày cuối tháng (30-31/12), 'thời tới cản không nổi', 3 con giáp có khối tài sản 'kếch xù', một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 26/12/2022 19:30

Chúc mừng 3 con giáp này gặp nhiều may mắn trong 2 ngày cuối tháng (30-31/12), được Thần Tài giúp sức, mọi sự hanh thông rộng mở.

Tuổi Mão

Tuổi Mão dành ra nhiều thời gian để tìm ra những gì thực sự là chân ái, hứng thú và có khả năng hoàn thiện xuất sắc. Nhờ được Tam Hợp giúp đỡ mà khi được làm việc theo sở thích bản mệnh cảm thấy sung sức, tinh thần hồ khởi, thúc giục công việc đi đến kết quả rực rỡ. 

Nếu thời gian trước, bản mệnh dám bắt tay làm việc hoặc khéo léo ngoại giao, khả năng sẽ nhận về tay hợp đồng khủng cuối năm bởi Mão vốn rất thân thiện, khi tiếp xúc với bất cứ ai cũng đều có thể dung hòa mà bạn yêu bè mến. 

Bạn lại càng biết cách ứng xử theo quy tắc mình đặt ra vì thế ý chí làm việc kiên định, tạo được nguồn động lực dồi dào. Vào ngày chốt hạ cuối năm 2022, Mão tràn ngập hạnh phúc, vận may được thả cửa, hãy nắm bắt cơ hội, dốc toàn lực để phản công vì một cái Tết ấm no.

Đúng 2 ngày cuối tháng (30-31/12), 'thời tới cản không nổi', 3 con giáp có khối tài sản 'kếch xù', một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ - Ảnh 1
Vào ngày chốt hạ cuối năm 2022, Mão tràn ngập hạnh phúc, vận may được thả cửa, hãy nắm bắt cơ hội để có một cái Tết ấm no. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân  

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Thân được Thiên Ấn che chở mà bạn may mắn được cấp trên giao phó cho những nhiệm vụ quan trọng. Tuy sẽ có một chút khó khăn nhưng yên tâm bên cạnh bạn sẽ có những người cộng sự giúp đỡ hết mình. 

Thân là người có tiếng nói trong công việc nhờ sự uy tín và danh dự gây dựng lấy lâu nay. Hãy tận dụng các mối quan hệ này để ngoại giao, cứu vớt thua lỗ trước đây, chốt lại một năm đại thắng ăn Tết linh đình. 

Chắc chắn một điều rằng đây là con giáp có tính cách ngoan cường, làm việc hiệu quả và có thừa năng lực để tiến xa trong tương lai trở thành tỷ phú trong phút chốc. Vậy nên, ngay trong 2 ngày cuối tháng 12/2022, tuổi này đã đón nhận nhiều thay đổi tích cực, ngôi sao tốt lành tỏa sáng bên bạn, sự nghiệp tràn đầy niềm vui thăng chức tăng lương. 

Đúng 2 ngày cuối tháng (30-31/12), 'thời tới cản không nổi', 3 con giáp có khối tài sản 'kếch xù', một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ - Ảnh 2
Ngay trong 2 ngày cuối tháng 12/2022, tuổi Thân đón nhận nhiều thay đổi tích cực, ngôi sao tốt lành tỏa sáng bên bạn, sự nghiệp tràn đầy niềm vui thăng chức tăng lương. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Tuổi Thìn sẽ là con giáp cuối cùng lọt top những con giáp may mắn 2 ngày cuối tháng 12/2022, nhờ được Chính Tài nâng đỡ nên kiếm về tay một khoản kha khá, là khoản tiền thưởng hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. 

Người này còn có tài lập kế hoạch, tổ chức công việc đâu ra đấy, suy tính điềm đạm, có phần mạnh dạn nhưng không liều lĩnh mù quáng. Vận may mở ra, quý nhân phù trợ, mọi cơ hội vây quanh nên sự nghiệp phất lên từ trong ra ngoài. 

Không những vậy, trong thời gian này bản mệnh cũng sẽ đạt được thành tựu rực rỡ mới, kiếm được tiền thưởng và tận hưởng cuộc sống sung túc, đủ đầy. 

Đúng 2 ngày cuối tháng (30-31/12), 'thời tới cản không nổi', 3 con giáp có khối tài sản 'kếch xù', một tay nắm trọn cả công danh lẫn tiền tài trong thiên hạ - Ảnh 3
2 ngày cuối tháng 12/2022, Thìn nhờ được Chính Tài nâng đỡ nên kiếm về tay một khoản kha khá, là khoản tiền thưởng hoàn toàn xứng đáng với công sức bạn bỏ ra. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Trước ngày 1/1/2023, 3 con giáp hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, được tăng lương tăng thưởng, của cải đổ về chật nhà, đón năm mới vẹn đầy, sung túc

Trước ngày 1/1/2023, 3 con giáp hoàn thành nhiệm vụ cuối năm, được tăng lương tăng thưởng, của cải đổ về chật nhà, đón năm mới vẹn đầy, sung túc

Trước ngày 1/1/2023, 3 con giáp dưới đây sẽ gặt hái nhiều thành công, tài lộc rủng rỉnh không ai sánh bằng.

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