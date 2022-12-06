Đúng 18h08p hôm nay (6/12), QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, vận trình thắm đỏ, cuối năm thu nhập 'khủng', có điềm báo thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 06/12/2022 15:25

Đồng hồ điểm 18h08p hôm nay 6/12, 3 con giáp này được quý nhân ưu ái, công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, vận trình đỏ thắm, bản mệnh cấp trên trọng dụng, cuối năm thăng quan tiến chức.

Tuổi Sửu

Hôm nay tuổi Sửu may mắn gặp cục diện Tam Hợp nên được dự báo đường tài lộc tăng tiến không ngừng. Người buôn bán kinh doanh có cát tinh trợ lực nên làm ăn buôn bán phát tài, cơ hội kinh doanh và mở rộng quy mô đang tìm đến bản mệnh.

Với người làm công ăn lương, nếu con giáp này biết cách nắm bắt thời cơ, chuyên tâm phát triển sự nghiệp thì sẽ nhận được kết quả tốt không ngờ. Nhìn chung tiền bạc ào ào đổ về nhà khiến ai cũng phải ngưỡng mộ, nhân cơ hội này bạn cũng nên chuẩn bị tiếp những kế hoạch tài chính khác cho mình.

Vận trình tình cảm hôm nay nhiều khởi sắc, bạn và đối phương đã tháo gỡ được nhiều vướng mắc xuất hiện trong thời gian vừa qua. Người độc thân cũng mở lòng mình hơn, chịu khó hẹn hò để đón nhận các cơ hội mới.

Đúng 18h08p hôm nay (6/12), QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, vận trình thắm đỏ, cuối năm thu nhập 'khủng', có điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Hôm nay tuổi Sửu may mắn gặp cục diện Tam Hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Vận khí người tuổi Thân có nhiều khởi sắc nhờ có Lục Hợp che chở. Mọi thứ đều diễn ra đúng như mong muốn của bản mệnh, bớt đi rất nhiều lo toan vất vả và trăn trở suy nghĩ trước đó. Nhờ thế, bạn càng thêm tự tin để đưa ra nhiều ý tưởng sáng tạo hơn nữa, tạo ra càng nhiều giá trị lớn lao cho tập thể.

Thu nhập của bạn cũng tăng tiến nhanh chóng. Chẳng những có khoản thu ổn định từ công việc chính, chỉ dựa vào chút tài lẻ của mình, bản mệnh có thể kiếm được việc làm thêm, giúp cho túi tiền được rủng rỉnh hơn

Người độc thân đừng quá lo lắng về chuyện tương lai, hãy mạnh mẽ tiến về phía trước để nắm giữ hạnh phúc thực sự thuộc về mình. Nếu có thể mở rộng mối quan hệ thì hãy cứ mạnh dạn mở rộng mối quan hệ, quen thêm được càng nhiều bạn mới càng tăng xác suất tìm thấy chân tình.

Đúng 18h08p hôm nay (6/12), QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, vận trình thắm đỏ, cuối năm thu nhập 'khủng', có điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Thu nhập của bạn cũng tăng tiến nhanh chóng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Có Tam Hội che chở, tuổi Mùi có quý nhân soi đường chỉ lối nên phần nào yên tâm hơn với con đường mình đang đi. Bản mệnh xác định được những điều mình muốn, không quá bận tâm đến những chuyện không liên quan, mà chỉ tập trung tiến về phía đích đến mà bạn đã đặt ra.

Đường tài lộc của tuổi này không ngừng tăng tiến. Bản mệnh không cần phải cố gắng miễn cưỡng gì nhiều mà tiền bạc tự chảy vào túi mình, thực sự vô cùng may mắn. Lợi nhuận tăng tiến nhanh chóng tạo điều kiện để bạn mạnh dạn thực hiện kế hoạch ấp ủ.

Hỏa sinh Thổ cũng sẽ giúp những chú Dê cảm nhận được hơi ấm của tình yêu cùng vị ngọt của hạnh phúc lứa đôi đến với mình. Đừng chần chừ e ngại mà hãy mở lòng mình đi nhé, hãy cứ tự tin rằng bạn hoàn toàn xứng đáng có được hạnh phúc của riêng mình.

Đúng 18h08p hôm nay (6/12), QUÝ NHÂN ưu ái, 3 con giáp này công danh rộng đường, tiền tài thênh thang, vận trình thắm đỏ, cuối năm thu nhập 'khủng', có điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Có Tam Hội che chở, tuổi Mùi có quý nhân soi đường chỉ lối  - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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