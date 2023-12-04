Đúng 17h chiều nay, thứ Hai 4/12/2023: 3 con giáp mở mắt ra là thấy tiền, hưởng nhiều phúc lộc, làm gì cũng giàu có

Tử vi hôm nay ngày 04/12/2023 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Tý có nhiều cơ hội mới.

Tình cảm: Người tuổi Tý trong tình cảm nên dành thêm thời gian để chia sẻ và lắng nghe đối tác, hiểu biết và sẻ chia sẽ tạo ra một không gian tình cảm tích cực và ổn định.

Công việc: Người tuổi Tý hôm nay có thể gặp những cơ hội mới trong công việc, tận dụng những tình huống này để thể hiện sự sáng tạo và năng lực lãnh đạo của bạn.

Tài lộc: Đầu tư một cách có chừng mực để tránh rủi ro không cần thiết.

Sức khoẻ: Giữ cơ thể khoẻ, tránh căng thẳng không cần thiết và tìm kiếm các phương pháp giảm stress hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây cũng là con giáp được thần tài gõ cửa vào những tháng cuối năm 2023. Nếu như người nào thuộc con giáp này có 1 năm không mấy yên bình thì đây sẽ là thời điểm bạn nên chạy nước rút. Nhiều tín hiệu tích cực xuất hiện giúp bạn có được công việc ổn định, có thể thăng tiến và khẳng định năng lực của mình.

Không chỉ vậy, sức khỏe của người tuổi Ngọ giai đoạn này cũng rất ổn định, tạo điều kiện tốt nhất để họ bứt phá trong công việc. Các mối quan hệ, tiền bạc… đều không phải vấn đề đáng lo của con giáp này. Dự đoán đúng 4/12, con giáp này lại trở thành 1 đại gia, không cần lo chuyện cơm áo gạo tiền.

Thời điểm này, những người tuổi Ngọ cũng nên học thêm các kiến thức, kỹ năng khác nhau để bổ trợ cho công việc. Chúng ta có thể học hỏi cả đời vẫn không đủ nên hãy làm bản thân mình tốt lên từng ngày. Đây cũng là nền tảng tốt để bạn có thể bứt phá và gặt hái nhiều thành công.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Hai ngày 4/12/2023 hôm nay, vận trình công việc của tuổi Sửu không được thuận lợi. Con giáp này cần phải biết cách phân biệt những tin tức đáng tin và không đáng tin, đừng mù quáng tin theo lời bất cứ ai kẻo sập bẫy.

Bù lại, vận trình tình cảm của tuổi Sửu có nhiều dấu hiệu tươi sáng. Người độc thân tự do hưởng thụ cuộc sống, bản mệnh cảm thấy rất hài lòng với hiện tại và không mấy bận tâm đến lời bàn tán của mọi người.

Nếu đã có đôi, con giáp này càng lúc càng thấu hiểu đối phương, hai người ngày càng ăn ý với nhau, người khác không thể chia rẽ được. Dù có chuyện lớn hay nhỏ xảy ra, hai người cũng luôn trao đổi cùng nhau để giải quyết.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Quý nhân phù trợ: Tý, Sửu

Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.