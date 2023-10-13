Đúng 17h chiều nay (13/10/2023), 3 con giáp trúng số đổi bận, giàu sang sung túc, ngồi không đếm tiền tỷ

Đúng 17h chiều nay (13/10/2023), người tuổi Dậu rất vượng đào hoa. Bạn được nhiều người chú ý, nên nếu còn độc thân, bạn hãy tranh thủ cơ hội này để tiếp xúc và mở lòng hơn với người khác.

Chính Quan cho thấy bản mệnh là người có tinh thần trách nhiệm cao, một khi đã được phân công nhiệm vụ gì là không bao giờ có thái độ đùn đẩy, trốn tránh. Đức tính này sẽ giúp bạn nhận được sự tán thưởng của cấp trên và thăng tiến trong nay mai.

Rất có thể bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh có một ngày cuối tuần yên bình. Bạn và nửa kia rất yêu thương nhau nên luôn giúp đỡ nhau trong mọi công việc ở nhà.

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dần có tính cách rất hào phóng, không thích tranh cãi với người khác.

Trong cuộc sống con giáp này rất độc lập, khi làm việc gì cũng luôn đặt vào vị trí người khác để hiểu suy nghĩ của họ, không bao giờ hành động tùy tiện.

Họ là những người rất may mắn, biết nắm bắt mối quan hệ giữa con người với con người nên luôn chiếm được cảm tình của đối tác, đồng nghiệp.

Đúng 17h chiều nay (13/10/2023), con giáp tuổi Dần có sự nghiệp thăng tiến theo nhiều hướng, tiền tài rất ổn định, có thành công đáng kể và tăng thu nhập theo ý muốn.

Những người này sẽ không tiếp tục sống trong cảnh nghèo đói, chất lượng cuộc sống ngày càng thay đổi, công việc kinh doanh tiếp tục được cải thiện trong thời gian tới.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi ngày 13/10/2023, cho thấy đúng 17 giờ, tuổi Tuất sẽ là một trong những con giáp phú quý, dễ dàng đạt được thành công.

Theo đó, vào ngày đầu tiên của tháng mới, bản mệnh này được Lục Hợp cục che chở nên có khả năng thăng tiến trong công việc, sự nghiệp.

Đây là kết quả của những nỗ lực và thành tựu trong suốt những thời gian qua, đến nay là lúc hái quả ngọt.

Những cống hiến này của bạn có thể sẽ được cấp trên ghi nhận, đánh giá cao, từ đó được trọng dụng nhiều hơn và có cơ hội thăng tiến.

Thêm vào đó, ngũ hành tương sinh cũng giúp con giáp này bội thu về tiền tài. Đặc biệt trong tháng 9 Âm lịch, vận thế người tuổi Tuất càng thăng hoa, họ có thể tận hưởng cuộc sống tốt đẹp và không còn lo lắng về kinh tế.

Giai đoạn này, tài lộc của tuổi Tuất sẽ khởi sắc rõ rệt, công việc và sự nghiệp cũng gặp nhiều thuận lợi, phất lên như diều gặp gió. T

hậm chí, quá trình làm việc cũng sẽ giúp bạn vô tình quen biết thêm quý nhân, đem lại lợi ích cho tương lai.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.