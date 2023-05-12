Đúng 16H30 ngày mai (13/05/2023: Những con giáp này chỉ cần ngồi không cũng dễ TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nghèo khổ là chuyện xa vời, của nả tiêu hoài không hết

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Bảy ngày 13/5/2023 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Tỵ có nhiều may mắn. Đặc biệt là những người làm quan, sắp bầu cử, thi cử, học hành sẽ thuận lợi hơn. Con giáp này nên tranh thủ ngày này để khai trương, mở hàng, đăng ký đi thi lấy may.

Về mặt tình cảm, con giáp này làm gì cũng có người giúp đỡ. Thái độ sống của tuổi Tỵ quá tốt khiến mọi người thích nói chuyện với bản mệnh. Nhờ vậy, bản mệnh cũng có được điểm cộng trong mắt cấp trên.

Vận tiền bạc cũng may mắn. Nói về độ ham kiếm tiền thì khó ai qua được tuổi Tỵ. Con giáp này luôn tâm niệm chỉ có làm mới có ăn nên không dựa dẫm ai bao giờ, đồng tiền bản mệnh làm ra luôn luôn được chi tiêu đúng đắn.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 85 , 29 , 46

Tuổi Mão

Xem tử vi cá nhân hàng ngày của 12 con giáp để thấy được rằng, vào hôm nay Thứ Bảy 13/05/2023, Tuổi cũng trôi chảy hơn. Với những ai đang độc thân, vận đỏ vây quanh trong ngày hôm nay khiến cho Tuổi Mão có thể sẽ gặp được người mình yêu trong tình huống không thể ngờ tới. Ngay từ cái nhìn đầu tiên bản mệnh và đối phương đã để lại trong tâm trí nhau ấn tượng sâu đậm.

Mão đón nhận nhiều cát khí, vận trình nhờ thế mà Tuổi Mão nếu đang ở những vị trí làm công ăn lương sẽ có một ngày làm việc suôn sẻ, gặp nhiều niềm vui trong công việc. Nếu đang kinh doanh hoặc làm chủ một doanh nghiệp, hôm nay không phải là một ngày tài lộc dồi dào đạt đỉnh nhưng Tuổi Mão cũng sẽ đạt được những mục tiêu nhất định về mặt tài chính.

Đường công danh sự nghiệp của Tuổi Mão hôm nay vẫn đang tiến triển khá tốt. Tinh thần làm việc nghiêm túc, nhiệt tình. Về cơ bản Tuổi Mão sẽ không gặp phải khó khăn nào quá lớn, tuy trước mắt vẫn còn nhiều thử thách nhưng với ý chí mạnh mẽ của mình, con giáp này hoàn toàn có thể vượt qua được và từng bước xây dựng cho riêng mình một sự nghiệp vững chắc.

Giờ tốt trong ngày: 15h - 17h

Con số may mắn : 15 , 45 , 27

Tuổi Tuất

Thứ 7 của Tuất có Chính Ấn chiếu vận nên cực kỳ thuận lợi cho các bạn đang thi cử, xin việc hoặc đòi lại quyền lợi. Thà bình an mà có phúc khí còn hơn nổi loạn, bạn càng hiền lành, ít nói thì công việc sau này càng may mắn bội phần.

3 con giáp này được Thần Tài gõ cửa ngay ngày mai. Ảnh minh họa: Internet

Gần đầy Tuất khá áp lực, chịu nhiều thiệt thòi do mệnh có Tương Hình. Gia đình thi thoảng có trục trặc, không khí ngột ngạt căng thẳng. Nếu có thể thì con giáp này nên tự thưởng cho mình một chuyến đi xa để không bị trầm cảm.

Mặt tiền bạc không có gì đáng lo ngại, mọi thứ vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của bạn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Tài chính ổn định giúp cho Tuất dễ dàng chi trả mọi khoản nợ lặt vặt.

Giờ tốt trong ngày: 9h - 11h

Con số may mắn : 40 , 80 , 61

(*) Thông tin trong bài viết mang tính tham khảo, chiêm nghiệm!