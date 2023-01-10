Đúng 16h chiều thứ Ba ngày 10/1/2023, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc cực đậm, rung đùi cũng có lộc về túi, chỉ việc ngồi không hưởng phước, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 10/01/2023 05:16

3 con giáp vận tài siêu tốt, ngồi không cũng giàu nứt đố đổ vách, hứng trọn cơn mưa tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần nổi tiềng sống tình cảm, chân thật và rất tinh tế. Con giáp này biết cách giấu đi sự khôn ngoan của mình, nắm bắt tâm lý người khác nên dễ dàng có được thành công chốn thương trường. Làm công ăn lương hay làm chủ thì Dần đều nhận được sự nể trọng, quý mến của đồng nghiệp, đối tác và cấp trên.

Thời gian này, vận may của tuổi Dần sẽ lội ngược dòng, cuộc sống của họ không những thăng hoa tốt đẹp mà còn được đền đáp xứng đáng với những gì đã bỏ ra. Con giáp chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, bên cạnh đó còn có quý nhân phù trợ, giúp tuổi Dần phát triển sự nghiệp lên tầm cao mới.

Tuổi Dần sẽ phát tài trong thời gian này, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước, trở thành một người giàu có khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đúng 16h chiều thứ Ba ngày 10/1/2023, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc cực đậm, rung đùi cũng có lộc về túi, chỉ việc ngồi không hưởng phước, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 1
Tuổi Dần sẽ phát tài trong thời gian này, khi này tài vận hưng thịnh, có nhiều cơ hội thăng tiến, làm ăn, thuận lợi tiến về phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão hiền lành, chăm chỉ, chịu thương chịu khó, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình để tìm kiếm cơ hội làm giàu. Đa số những người tuổi Mão đều biết tận dụng ưu điểm của bản thân, biết phát huy đúng chỗ đúng lúc, ngoài ra Mão có khả năng tự tạo dựng cuộc sống sung túc bằng chính tài năng của mình.

Vào 16h chiều, vận số của Mão sẽ phất lên như diều gặp gió, giúp tuổi Mão nếu không thành đại gia cũng có bạc tiền dư dả, tiêu xài thả ga cũng không hết. Con đường sự nghiệp của người tuổi Mão sẽ có những bước chuyển biến vô cùng tích cực.

Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên người cầm tinh con Mèo sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ. Lúc này, tuổi Mão chỉ cần ngồi chơi cũng có thể hốt bạc đầy nhà.

Đúng 16h chiều thứ Ba ngày 10/1/2023, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc cực đậm, rung đùi cũng có lộc về túi, chỉ việc ngồi không hưởng phước, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 2
Nhờ cát tinh chiếu mệnh nên người cầm tinh con Mèo sẽ phát tài phát lộc, sung sướng hết phần thiên hạ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu thông minh, nhanh nhẹn, dễ dàng thích ứng với hoàn cảnh. Con giáp này làm bất cứ việc gì cũng có mục tiêu, làm việc gì cũng phải thành công, không bao giờ bỏ cuộc giữa chừng. Thậm chí, khi gặp phải khó khăn, Sửu cũng sẽ nhanh chóng vực dậy được tinh thần, không bi lụy, chán nản như những con giáp khác.

Tử vi cho biết, tuổi Sửu cũng sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn. Cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn. Có thể tuổi Sửu sẽ không quá giàu có nhưng họ lại có được cơ ngơi vững chắc cùng một cuộc sống gia đình ấm êm, hạnh phúc khiến nhiều người ghen tị.

Con giáp này chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Sửu một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

Đúng 16h chiều thứ Ba ngày 10/1/2023, 3 con giáp liên tục trúng số độc đắc cực đậm, rung đùi cũng có lộc về túi, chỉ việc ngồi không hưởng phước, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc - Ảnh 3
Tuổi Sửu sẽ khổ tận cam lai, được Thần Tài ban nhiều phúc đức và may mắn, cuộc sống tuổi Sửu sẽ bước qua giai đoạn mới hưng thịnh hơn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người

3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ.

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