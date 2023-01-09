Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 09/01/2023 09:55

3 con giáp phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, gom vàng vét bạc về nhà, bội thu của cải, công danh rạng rỡ.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân có vẻ bề ngoài khó gần nhưng bên trong lại sống tình cảm, biết nghĩ cho người khác và đặc biệt cực kỳ yêu thương gia đình. Người tuổi Thân khá nhạy cảm, họ biết đối nhân xử thế nhờ vậy mà xung quanh luôn có quý nhân phù trợ.

Trong 2 ngày 10 - 11/1/2023, vì được trời thương, phật độ nên họ làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Mọi nhiệm vụ được giao, tuổi Thân đều hoàn thành xuất sắc đúng tiến độ, được cấp trên khen thưởng hết mực. Vận trình của Thân ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban.

Ngoài ra, được quý nhân phù trợ nên tuổi Thân chẳng gặp phải bất cứ một vận hạn nào mà còn gặp nhiều may mắn. Người tuổi Thân dù làm công ăn lương hay làm chủ cũng thu được rất nhiều tiền bạc. Chẳng những tài vận như ý, con giáp này còn có tình duyên ấm ấm hạnh phúc, phơi phới hân hoan khiến ai cũng hờn.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người - Ảnh 1
Vận trình của Thân ngày một vượng sắc, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, thậm chí chỉ cần ngồi không cũng được hưởng lộc trời ban - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có tính cách chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực và cố gắng không ngừng để tìm kiếm cơ hội đổi đời. So với những con giáp khác, tuổi Mùi không ngại đối mặt với vất vả, ngược lại họ càng muốn thử thách, chông gai hơn để rèn luyện bản thân ngày càng tốt hơn.

Tử vi 2 ngày này cho biết, sự nghiệp của tuổi Mùi sẽ thăng tiến, tài lộc dồi dào. Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ. Tuổi Mùi như cá chép hóa rồng, công danh vượt trội, tiền bạc rủng rỉnh.

Đây là thời điểm vàng son của người tuổi Mùi. Họ chẳng những một bước đổi đời, được thần tài ưu ai, mà còn được quý nhân phù trợ, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người - Ảnh 2
Vận khí của con giáp này đạt cực thịnh, tin vui liên tiếp kéo đến giúp công việc cũng như cuộc sống của bạn mệnh có sự thay đổi bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu là con giáp có thể thăng quan phát tài trong 2 ngày tới đây. Bản mệnh càng dám nghĩ dám làm, chăm chỉ bao nhiêu thì khả năng phát tài càng lớn bây nhiêu. Đây là giai đoạn tuổi Sửu có thể chuyển mình trong tài vận.

Thời gian này, người tuổi Sửu sẽ gặp được nhiều quý nhân, được giúp đỡ tận tình nên dễ dàng thăng tiến. Gia đạo tuổi Sửu cũng có nhiều điều tốt lành, trong ba năm tới tài lộc không giảm sút mà còn được cải thiện. Vì vậy, trong những năm sắp tới, những người tuổi Sửu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, giúp cuộc sống ngày càng thăng tiến.

Đây sẽ là khoảng thời gian đỉnh điểm nhất mà tuổi Sửu gặp nhiều may mắn. Mọi thứ tiến triển tốt, mọi sự không may đều biến khỏi cuộc sống của người tuổi Sửu.

Xin chúc mừng 3 con giáp 'mua nhà, tậu xe' vào đúng 2 ngày 10, 11/1/2023: Phát tài ngồi không hưởng lộc, tiền tỷ rơi trúng đầu, tiền bạc của cải liên tục ập tới, phú quý hơn người - Ảnh 3
Những người tuổi Sửu nhất định sẽ thu được nhiều của cải, sự nghiệp hanh thông, giúp cuộc sống ngày càng thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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