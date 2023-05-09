Đúng 11h11 ngày 9/5/2023, CHÍNH TÀI hậu thuẫn, 3 con giáp không cầu mà được, thuận lợi trăm bề, chẳng cần bon chen tiền vẫn đầy két

Tử vi dự đoán, sau 11h11 ngày 9/5/2023, người tuổi Sửu đón tài tinh Thực Thần nên vượng tài lộc với bản mệnh. Con giáp này vẫn đang đi đúng hướng trong kinh doanh, đầu tư, nên lợi nhuận thu về đều đặn, hôm nay sẽ còn rủng rỉnh hơn trước nhờ sự tài trí và nhanh nhẹn của bạn.

Thổ - Mộc xung khắc nhắn nhủ với Sửu rằng trong chuyện tình cảm chớ nên vội vàng. Có thể do con giáp này luôn thể sự nhiệt tình nhưng không được đáp lại nên dễ cảm thấy chán nản, buồn bã. Tình cảm nếu đặt vào không đúng người mà lại còn không đúng thời điểm thì tổn thương là điều khó tránh khỏi.

Công danh sự nghiệp cũng diễn ra khá suôn sẻ. Con giáp này sẽ phải đứng ra thực hiện các quyết định quan trọng nhưng điều đó không hề khiến bạn nao núng, cũng bởi Sửu đã có sự chuẩn bị và tính toán kĩ càng nên tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Những lựa chọn khôn ngoan này sẽ giúp bạn có bước tiến xa trên chặng đường công danh.

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, đúng 11h11 Thứ Ba 09/05/2023 hôm nay, Tuổi Thìn đón nhận nhiều vận may tài lộc, có thể đứng trước cơ hội đầu tư lớn. Thế nhưng, con giáp này cho là chớ nên chỉ nhìn và quan tâm thái quá vào vật chất. Thay vào đó hãy nhìn bao quát hơn về những mặt lợi và hại để đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt nhất.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn nên ghi nhớ rằng tiền bạc có dư dả thì bản mệnh cũng không nên chi tiêu thoải mái theo ý thích của mình, hãy tạo ra một khuôn khổ nhất định cho bản thân trong việc chi tiêu, tự mình trải qua những tình huống khó khăn nhưng vẫn giữ được thái độ lạc quan thì nguồn thu sẽ còn tăng tiến nhiều hơn.

Về phương diện tình cảm của Tuổi Thìn, ngũ hành xung khắc cho thấy căng thẳng tình cảm xuất phát từ sự nhàm chán. Con giáp này và nửa kia của mình hãy thử thay đổi không gian, tạo những tình tiết lãng mạn, thường xuyên hẹn hò nhau để hâm nóng lại tình cảm đôi lứa đang có dấu hiệu nhạt phai.

Tuổi Thân

Vận trình tài lộc của người tuổi Thân đang trên đà tăng tiến khi được Chính Tài hậu thuẫn. Con giáp này rất biết cách kiếm tiền, khéo léo tận dụng những lợi thế của mình để biến nó thành cơ hội, thu tiền về đầy tay là điều đương nhiên.

Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của con giáp này gặp chút rắc rối do ngũ hành xung khắc. Các cặp đôi không tìm được tiếng nói chung khi có xung đột xảy ra. Bạn nên dành thời gian để tâm sự, chia sẻ với đối phương nhiều hơn để kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Trong vài ngày tới, vị trí của Thai thần ở hướng chính Nam phía ngoài của nhà kho và cửa phòng thai phụ. Do đó, bạn không nên lui tới, di chuyển hoặc sửa chữa những nơi này. Bởi việc làm đó có thể làm động Thai thần, ảnh hưởng đến cả người mẹ và thai nhi.

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.