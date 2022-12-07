Đúng 0h ngày 8/12: Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên tới hết tháng, 'nằm trên đống vàng, thành đại gia tiền tỷ

Tâm linh - Tử vi 07/12/2022 07:19

Tử vi đúng 0h ngày 8/12 cho biết những con giáp may mắn dưới đây sẽ hưởng nhiều hậu đãi về tiền bạc, sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Đúng 0h ngày 8/12 nguồn thu nhập của tuổi Mùi sẽ tăng lên, khiến những con Dê sẽ vô cùng may mắn làm gì cũng thành công như ý. Khi những chòm sao xấu đi qua người tuổi Mùi sẽ có cơ may phát triển sự nghiệp của mình một cách thoải mái hơn rất nhiều tha hồ mà tận hưởng những chuyên du lịch sang trọng.

Dự báo từ nay đến hết tháng 12 tuổi Mùi sẽ được Thần Tài mang tiền đến tận cửa. Người tuổi Mùi hãy đón lấy cơ hội ngàn năm có một này để phát huy sức mạnh của mình tạo tiền đề cho một tương lại rủng rỉnh giàu có hơn nhé.

Đúng 0h ngày 8/12: Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên tới hết tháng, 'nằm trên đống vàng, thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 1
Đúng 0h ngày 8/12 nguồn thu nhập của tuổi Mùi sẽ tăng lên, làm gì cũng thành công như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất gặp may mắn trước hết trên lĩnh vực tài lộc. Bạn có nhiều cơ hội làm ăn khá tốt, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần.

Đúng 0h ngày 8/12, người tuổi Tuất bạn lại có cơ hội được thừa hưởng tài sản người đi trước để lại hoặc được thưởng một khoản đáng kể. Bạn sẽ có những khoản tiền này giúp bạn có thể tự tin bắt tay vào mọi kế hoạch đặt ra từ trước đó và gặt hái được thành công.

Trong thời gian này để mọi việc thêm phần thuận lợi, bạn không nên làm mọi việc theo ý của mình và bỏ ngoài tai lời người khác nói. Người tuổi Tuất hãy chú ý lời ăn tiếng nói của mình, bởi lời nói vốn chẳng hề mất tiền mua.

Đúng 0h ngày 8/12: Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên tới hết tháng, 'nằm trên đống vàng, thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 2
Đúng 0h ngày 8/12, người tuổi Tuất bạn lại có cơ hội được thừa hưởng tài sản. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Đúng 0h ngày 8/12 sẽ là khoảng thời gian vận trình tài lộc của người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Người tuổi này rất có tài, dù làm việc gì cũng dễ đạt được thành công. Vẻ ngoài của họ có thể khiến người khác liên tưởng đến sự lạnh lùng song kỳ thực, người tuổi Tỵ bên trong ấm áp và rất nhiệt tình, sẵn lòng giúp đỡ người khác.

Khi người tuổi này gặp phải khó khăn, thường sẽ gặp được quý nhân chỉ đường dẫn lối. Họ là một trong những con giáp cuộc đời may mắn suôn sẻ nhờ có sự trợ giúp của quý nhân.

Theo tử vi, dù làm việc trong ngành nghề nào, người tuổi Tỵ cũng cần không ngừng hoàn thiện bản thân, không ngại thay đổi. Người biết nắm bắt thời cuộc, dám nghĩ dám làm, không ngại thách thức sẽ đạt được bước tiến lớn.

Đúng 0h ngày 8/12: Thần Tài chỉ mặt 3 con giáp trúng số độc đắc liên miên tới hết tháng, 'nằm trên đống vàng, thành đại gia tiền tỷ - Ảnh 3
Đúng 0h ngày 8/12 sẽ là khoảng thời gian vận trình tài lộc của người cầm tinh con giáp tuổi Tỵ có những bước tiến đáng kể. Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo

Tài lộc bung nở vào đúng ngày mai, thứ Tư (7/12), 3 con giáp vượng khí ngút trời, hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa khó ai bì kịp

Tài lộc bung nở vào đúng ngày mai, thứ Tư (7/12), 3 con giáp vượng khí ngút trời, hốt vàng hốt bạc, sự nghiệp thăng hoa khó ai bì kịp

Bước sang thứ Tư (7/11), những con giáp này có cơ hội gặp gỡ quý nhân, bội thu tài lộc, sự nghiệp nhờ đó mà thăng hoa rực rỡ.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi ngày 8/12 tử vi 12 con giáp ngày 8/12 tu vi ngay 8/12

TIN MỚI NHẤT

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 33 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Tâm sự 2 giờ 33 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 3 phút trước
Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Món quà xa nhà dành cho người vợ và phản ứng quỳ rạp bất ngờ hé lộ bí mật lớn

Ngoại tình 3 giờ 33 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 48 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Tâm sự 4 giờ 3 phút trước
Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Sự thật đằng sau cái nhìn coi thường của mẹ chồng tương lai và biến cố đảo ngược cục diện

Tâm sự gia đình 4 giờ 33 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp vận may lội ngược dòng, đụng đâu cũng thấy vàng bạc, tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Sau ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 30/9/2026, 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà