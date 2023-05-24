Thứ Tư ngày 24/05/2023 này, Tuổi Hợi sẽ rất tham vọng. Bạn nên tận dụng nguồn năng lượng này vào công việc, có lợi cho con đường tiến thân lên vị trí, chức vụ cao hơn. Ngoài ra muốn thành công thì phải tích lũy kiến thức cho bản thân, đừng nghĩ rằng chỉ cần làm việc siêng năng thôi là đủ. Hãy thôi mơ mộng và vạch ra kế hoạch nâng cao tri thức cho mình càng sớm càng tốt.

Tuổi Hợi thường nghĩ thông thường trước khi chế biến thực phẩm chúng ta luôn rửa sạch tất cả, tuy nhiên không phải loại thực phẩm nào cũng cần phải rửa. Ví dụ thay vì rửa thịt thì có thể nướng hoặc luộc sơ để tiêu diệt vi khuẩn hoàn toàn ở nhiệt độ cao.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Hợi có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Ấn báo hiệu, người tuổi Tuất nhiều khả năng sẽ được thăng tiến trong thời gian này nếu biết tận dụng cơ hội được trao. Bạn sẽ nhận ra rằng mọi việc đến với mình bỗng chốc trở nên vô cùng suôn sẻ, giúp bạn có cơ hội được phát huy tối đa năng lực và tạo ấn tượng tốt đối với cấp trên.

Các mối quan hệ xã giao của Tuất cũng được duy trì tốt đẹp. Tính cách chính trực, ngay thẳng mang lại cho bản mệnh nhiều sự yêu quý từ những người xung quanh. Trong ngày rất có thể sẽ có sự xuất hiện của quý nhân giúp con giáp này dễ dàng thực hiện được mục tiêu của mình.

Hỏa sinh Thổ mang tới những tín hiệu đáng mừng trong chuyện tình cảm lứa đôi. Những người đang yêu có sự thấu hiểu, có khi còn hiểu đối phương hơn chính bản thân họ. Riêng người độc thân vẫn chưa tìm được ý trung nhân nhưng bạn đã quyết định sẽ tập trung vào sự nghiệp cá nhân trước.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ Tư ngày 24/5/2023 hôm nay, công việc của Mùi có nhiều tiến triển mới. Người làm công chức tuy nhiều việc nhưng thể hiện được năng lực của mình. Con giáp này còn sắp tới có tin vui liên quan đến thi cử, xin việc, bầu cử.

Tài vận tuổi Mùi trên đà khởi sắc, con đường kiếm tiền, làm giàu ngày càng rộng mở. Bản mệnh sẽ đón nhiều cơ may kiếm tiền trong tầm tay cuối tháng này.

Về mặt tình cảm, các mối quan hệ xã giao của con giáp này hài hòa, đi đến đâu mang tiếng thơm đến đó. Những người độc thân có đối tượng chủ động tiếp cận, thế nên cơ hội hẹn hò của bản mệnh được mở rộng hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.