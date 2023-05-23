3 ngày cuối tháng năm (29-31/5), ba con giáp lộc về liên tục, nằm chờ là có tiền, thu hết tài lộc tứ phương, nỗ lực được đền đáp

Tâm linh - Tử vi 23/05/2023 06:01

Vào 3 ngày cuối tháng 5, ba con giáp sau tiền ào ào tới, lộc lá dư dôi, đỏ hết phần thiên hạ.

Tuổi Thìn

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 15/5 đến 21/5/2023, tuổi Thìn may mắn trên phương diện sự nghiệp. Con giáp này tìm được cơ hội để bày tỏ ý kiến, quan điểm của mình. Cách nghĩ, cách làm của bản mệnh sẽ nhận được sự đồng tình, ủng hộ của mọi người và nhanh chóng được hiện thực hóa.

Tài lộc hanh thông vào cuối tuần chứng tỏ những cố gắng của bản mệnh trong cả tuần đã được ghi nhận. Tuổi Thìn nhận được phần thưởng nóng xứng đáng với những gì đã đóng góp. Người làm đầu tư kinh doanh nắm bắt được xu thế của thị trường nên dễ dàng dẫn đầu xu thế, khiến tiền đổ về túi nhanh chóng.

Về sự nghiệp, chỉ cần bản mệnh cố gắng hết mình và biết đâu là thời điểm cần thể hiện bản thân thì chuyện thăng tiến không phải là quá khó. Dù có trẻ tuổi hay thiếu kinh nghiệm, bản mệnh cũng đừng tự ti mà hãy mạnh mẽ chứng tỏ giá trị của mình.

Vận trình tình cảm cũng có khởi sắc, nhưng chủ yếu là vào thời điểm đầu tuần. Người độc thân có thể tìm được người ưng ý trong thời gian này. Hãy trân trọng đối phương và trò chuyện với người đó nhiều hơn để đôi bên thêm hiểu về nhau.

3 ngày cuối tháng năm (29-31/5), ba con giáp lộc về liên tục, nằm chờ là có tiền, thu hết tài lộc tứ phương, nỗ lực được đền đáp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Mùi là người hiền lành, dĩ hòa vi quý và sống đức độ nên trời Phật thương yêu, quý nhân chiều chuộng. Đây là lý do vì sao dù không tranh quyền đoạt lợi, không ham vật chất nhưng Mùi chưa bao giờ lâm vào cảnh túng thiếu, tiểu nhân dù muốn cũng chẳng thể hãm hại.

Khổ tận cam lai, những tháng đầu năm liên tục bị thị phi vây hãm nhưng trong tuần mới này, con giáp giàu sang này sẽ phất lên đổi đời, tài lộc bùng nổ. Con giáp tuổi Mùi sẽ ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà, đời sang trang viên mãn khiến ai nấy trầm trồ ngưỡng mộ.

Con giáp giàu có này sẽ bước vào thời hoàng kim của đời mình. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu sụ khiến ai cũng hờn.

3 ngày cuối tháng năm (29-31/5), ba con giáp lộc về liên tục, nằm chờ là có tiền, thu hết tài lộc tứ phương, nỗ lực được đền đáp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần mới của con giáp tuổi Tỵ rất rực rỡ với nhiều tin vui xuất hiện liên tiếp. Với điều kiện thuận lợi như hiện tại, bạn hãy tập trung thời gian và năng lượng của mình cho những mục tiêu này và bạn sẽ sớm đạt được thành công ngoài kỳ vọng.

Đây cũng là lúc để bản mệnh dành thời gian tìm hiểu và khám phá các nguồn đầu tư bị động khác để giúp bản thân tăng thêm thu nhập nhưng lại không mất quá nhiều thời gian. 

Vận trình tình cảm của bản mệnh đã có nhiều dấu hiệu khởi sắc, người độc thân đã tìm được niềm vui trong các cuộc gặp gỡ. Hãy cứ thoải mái gặp những người khác giới trong các cuộc họp, hội nhóm có cùng sở thích, vào một ngày đẹp trời người ấy sẽ xuất hiện thôi. 

Ảnh hưởng của Thái Tuế Hung tinh gây hại cho sức khỏe, do đó bản mệnh phải hạn chế rủi ro bằng việc sắp xếp kế hoạch đi xa vào thời gian khác. Hoặc nếu thấy cơ thể có dấu hiệu bất ổn thì đi khám sớm, nếu điều trị đúng thời điểm thì nhanh hồi phục hơn, đừng để quá muộn.

3 ngày cuối tháng năm (29-31/5), ba con giáp lộc về liên tục, nằm chờ là có tiền, thu hết tài lộc tứ phương, nỗ lực được đền đáp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng hôm nay thứ ba 23/5/2023, 3 con giáp chạy không trốn được lộc trời, nằm không tiền tự tới, phất lên như diều gặp gió

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