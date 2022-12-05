Tử vi dự báo 99% đúng 18h00 phút chiều ngày (7/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận trình tổng thể sẽ khởi sắc hơn, tình cảm ổn định.

Tử vi dự báo 99% đúng 18h00 phút chiều ngày (7/12/2022) của 12 con giáp cho thấy người tuổi Dậu vận trình tổng thể sẽ khởi sắc hơn, tình cảm ổn định.

Tình duyên: Khá tốt, không nên nói dối, dù là những lời nói dối vô hại, một khi đối phương phát hiện sẽ khiến tình cảm đi xuống, không còn ổn định.

Công việc: Có chút khó khăn, không thể lười biếng, đến muộn cũng không tốt.

Tài lộc: Tài lộc hôm nay ở mức trung bình nên bạn không thể kinh doanh một cách mù quáng.

Sức khỏe: Mệt mỏi, hạn chế thức khuya, đi ngủ sớm và dậy sớm.

Tuổi Mão

Tử vi dự báo 99% đúng 18h00 phút chiều ngày (7/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% đúng 18h00 phút chiều ngày (7/12/2022) cho thấy vận trình công việc của tuổi Mão có nhiều khởi sắc. Con giáp này tập trung cao độ nên nhanh chóng hoàn thành những nhiệm vụ được giao trước kỳ hạn. Những bạn đang tìm kiếm cơ hội việc làm mới sẽ nhận được tín hiệu tích cực.

Tài vận: Vận trình tài lộc hanh thông. Bản mệnh có được nhiều khoản thù lao từ công việc tay trái của mình. Với thu nhập hiện có, con giáp có thể chi trả cho những nhu cầu cần thiết và tiết kiệm hoặc đầu tư sinh lời.

Tình cảm: Vận trình tình duyên không như mong đợi. Những bạn độc thân muốn bắt đầu mối quan hệ mới nhưng vẫn không thoát ra những suy nghĩ tiêu cực từ mối tình cũ mang đến. Nếu tiếp tục tình trạng này, bản mệnh sẽ khó tìm được phù hợp.

Tuổi Ngọ

Tử vi dự báo 99% đúng 18h00 phút chiều ngày (7/12/2022) may mắn sẽ đến với người tuổi Ngọ vận khí lên cao sẽ giúp bạn đạt được điều mình muốn. Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo 99% đúng 18h00 phút chiều ngày (7/12/2022) may mắn sẽ đến với người tuổi Ngọ vận khí lên cao sẽ giúp bạn đạt được điều mình muốn.

Tử vi dự báo sẽ là ngày con giáp này vượng vận quý nhân, gặp được người tốt dìu dắt và chỉ điểm, giúp đường công danh thăng tiến nhanh chóng. Mọi khó khăn, thử thách cũng không ngăn được bước chân của con giáp này bước về phía trước.

Chẳng những vậy, đường tài lộc của những chú Ngựa cũng được dự báo sẽ khá sáng. Công việc chính đem lại nguồn thu đều đặn và dồi dào cho bản mệnh. Thông qua đó, bạn có thể yên tâm trang trải cuộc sống, vừa đủ dôi dư để đầu tư kinh doanh theo lĩnh vực mình yêu thích.

Vận trình tình duyên của Ngọ cũng khá êm ả, là liều thuốc giúp tinh thần của con giáp này thêm phần hứng khởi, làm gì cũng thấy dễ dàng hơn. Người độc thân nên mở lòng hơn khi được bạn bè, người thân giới thiệu đối tượng.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.