Các dấu hiệu chiêm tinh học vào ngày hôm nay, Thứ Hai 29/05/2023, cho thấy những vấn đề về cảm xúc trở thành một thách thức với Tuổi Dần, bạn trở nên dễ xúc động và mất bình tĩnh hơn những ngày khác. May mắn thay, bạn có gia đình ở bên, họ sẵn lòng sẻ chia với bạn, hỗ trợ bạn. Nhờ thế, những thời khắc khó khăn sẽ qua đi một cách dễ chịu hơn là bạn nghĩ.

Đây cũng sẽ là một ngày bạn có thể sẽ có những vấn đề liên quan tới tiền bạc khiến bản thân buồn phiền, chịu nhiều áp lực, ảnh hưởng tới sức khỏe . Nếu cần, bạn nên xin sự trợ giúp từ những người xung quanh để tìm ra giải pháp cho vấn đề của mình đi nhé.

Tử vi hôm nay nhắc nhở Tuổi Dần đừng nên trói buộc mình vào những trách nhiệm, bổn phận không đáng phải quan tâm, nếu bạn muốn có những phút rảnh rang và vui vẻ. Hãy gạt bỏ mọi muộn phiền, âu lo sang một bên và hướng tới những giá trị tích cực của đời sống , bạn sẽ thấy rằng rồi từ từ những lo âu ấy sẽ được xoa dịu mà thôi.

Tuổi Tỵ

Dưới tác động xấu của cục diện Tương Xung, người tuổi Tỵ dễ gặp mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp của mình. Có thể hai bên đang gặp mâu thuẫn nào đó cần nhanh chóng tháo gỡ.

Chuyện làm ăn cũng khó tiến triển suôn sẻ trong ngày hôm nay, bởi bạn phải chịu sự cạnh tranh gay gắt của đối thủ. Hãy tinh tường để nhận ra ưu thế của bản thân, từ đó có cách giải quyết mọi việc đúng đắn và giành thắng lợi.

Ảnh minh họa: Internet

Thủy khắc Hỏa, tiếc rằng bạn và nửa kia lại thiếu thấu hiểu nhau. Hai người bận rộn với công việc của riêng mình nên quên mất việc lắng nghe và thông cảm cho đối phương, chính vì vậy, cả hai đều cần thời gian để tự kiểm điểm bản thân.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thân vướng phải đủ loại rắc rối trong ngày hôm nay. Tiểu nhân có thể là bất cứ ai, kể cả người bạn thân thiết hay tin tưởng, vì thế con giáp này cần cẩn trọng trong việc chia sẻ thông tin, chớ nên tin người quá đáng.

Ảnh minh họa: Internet

Việc làm ăn cũng cần được suy nghĩ hết sức cẩn thận, chớ chạy theo bước chân của người khác rồi lại "xôi hỏng bỏng không". Bạn cần ý thức rõ năng lực của mình đến đâu để có thể đưa ra những sự lựa chọn chính xác.

Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 11 âm lịch nhân thần ở trong miệng, khắp thân mình và túc dương minh vị kinh. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này.

*Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.