Thần Phật ưu ái, đúng thứ hai ngày 29/5, 3 con giáp phất lên bất ngờ, TIỀN TÀI phủ phê, hưởng no lộc lá, vượng khí cuồn cuộn, sớm thành đại gia

Hôm nay Thực Thần chiếu mệnh, người tuổi Sửu làm các công việc tự do nhận được khoản tiền công hậu hĩnh. Bạn ngày càng khẳng định được vị thế của bản thân, khiến các mối khách hàng luôn kéo dài không dứt.

Thổ khắc Thủy, mối quan hệ giữa con giáp này và nửa kia liên tiếp gặp phải trục trặc. Hai người thờ ơ với hoàn cảnh hiện tại và chẳng hề có ý định hàn gắn. Nếu hai người không còn quý trọng quan hệ hiện tại thì đây chính là cơ hội để kẻ thứ ba xuất hiện.

Tuy nhiên, dù có ăn nên làm ra, kiếm được nhiều tiền đến mấy, bạn cũng nên chú ý cân bằng thời gian sao cho hợp lý, chớ nên làm việc quá sức kẻo ảnh hưởng sức khỏe , lại tốn thêm nhiều tiền chạy chữa.

Tuổi Mùi

Xem tử vi ngày Thứ Hai 29/05/2023 dễ dàng nhận thấy rằng Tuổi Mùi có nhiều tin vui về tiền bạc, tài lộc. Mọi người cho rằng con giáp này thành công nhờ vào may mắn mà không hiểu rằng Tuổi Mùi đã trải qua giai đoạn khó khăn, vất vả đến thế nào mới đạt được thành quả như hiện tại, thậm chí có kể cũng không ai tin.

Ảnh minh họa: Internet

Sự nghiệp tiến triển thuận lợi nhưng việc này cũng có nghĩa là Tuổi Mùi sẽ phải làm nhiều nhiệm vụ hơn và cũng cần nỗ lực làm việc hơn nữa. Bản mệnh sẽ phải gánh vác thêm nhiều trọng trách trên vai. Vì vậy cần phải thận trọng, tỉ mỉ trong từng vấn đề, chớ nên vội vàng đưa ra quyết định.

Tuy gặp nhiều may mắn trong tài lộc nhưng vận trình tình cảm của Tuổi Mùi vào Thứ Hai này lại chưa được như ý. Nhất là người độc thân sẽ dễ rơi vào tình trạng ngày lắm mối, tối nằm không. Mặc dù có nhiều mối quan hệ nhưng chẳng có người nào thật sự làm bản thân cảm thấy rung động thật sự. Tuổi Mùi đang yêu cũng gặp nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm, dễ phát sinh những chuyện gây hiểu lầm cho nửa kia.

Tuổi Dậu

Xem tử vi ngày 29/5/2023, Kim sinh Thủy, người tuổi Dậu độc thân có những suy nghĩ tích cực trong chuyện tình cảm. Bạn mở lòng và sẵn sàng tiếp chuyện với người khác giới. Có thể, bạn sẽ tìm được người phù hợp.

Ảnh minh họa: Internet

Các cặp vợ chồng ngày càng thấu hiểu và bao dung hơn cho nhau. Bạn hiểu rằng chẳng ai là người hoàn hảo, ai cũng có những khuyết điểm riêng nên chẳng còn chấp nhặt với người ấy. Thay vào đó, hai người thay đổi để hòa hợp với nhau hơn.

Thiên Tài đem tới cơ hội hái ra tiền cho bản mệnh. Con giáp này thậm chí có thể phát tài chỉ dựa vào may mắn. Tuy nhiên, khi cầm trong tay số tiền từ trên trời rơi xuống, bạn nên có kế hoạch đầu tư, chi tiêu đúng đắn, nếu không thì của thiên cũng trả địa.

*Thông tin mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.