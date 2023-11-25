Túi tiền của 3 con giáp căng đầy từ nay đến Tết Nguyên Đán: Đón hỷ sự tưng bừng, kinh doanh hồng phát, vàng bạc đổ vào nhà như thác đổ

Tâm linh - Tử vi 25/11/2023 10:25

Tử vi dự đoán, 3 con giáp dưới đây có cơ hội thăng tiến vùn vụt, làm ăn phát đạt vô cùng từ nay đến Tết Nguyên Đán.

Tuổi Dần

Trong số 12 con giáp, tuổi Dần luôn có một khả năng đặc biệt giúp họ nổi bật trong đám đông. Họ làm việc gì cũng nhanh chóng và dễ dàng đạt được thành công từ nay đến Tết Nguyên Đán. Sự nổi tiếng chắc chắn sẽ đến với người tuổi Hổ, chỉ quan trọng là sớm hay muộn mà thôi.

Những người tuổi Dần thường rất tham vọng, họ phấn đấu để theo đuổi sự giàu có nhưng họ luôn biết thế nào là đủ. Nếu nhận thấy số tiền mình kiếm được đã đủ, họ sẽ dừng lại. Họ sẽ làm việc bớt đi và dành thời gian để tận hưởng cuộc sống bên cạnh bạn bè hoặc người thân trong gia đình.

Về mặt tình cảm, người tuổi Dần thường rất chung thủy trong tình yêu. Cuộc sống vợ chồng của họ không hề có khái niệm phản bội. Đó là lí do mà những người tuổi Dần có thể được hưởng một đời hạnh phúc.

Túi tiền của 3 con giáp căng đầy từ nay đến Tết Nguyên Đán: Đón hỷ sự tưng bừng, kinh doanh hồng phát, vàng bạc đổ vào nhà như thác đổ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Mão còn có rất nhiều tham vọng, có ham muốn kiếm tiền vô cùng lớn. Vì mục tiêu đã đặt ra, con giáp này sẵn sàng làm tất cả mọi điều, nỗ lực không ngừng nghỉ để thu về cho mình những khoản tài lộc khổng lồ.

Từ nay đến Tết Nguyên Đán, con giáp này sẽ đón vận may tài lộc tới tấp không ngừng, đặc biệt đây sẽ là thời gian đại phát của người tuổi Mão.

Thêm cả quý nhân phù trợ, có thể nói việc kiếm tiền đối với những chú Mèo dễ như trở bàn tay, cả thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng tiến không ngừng, khiến bao người xung quanh đỏ mắt ghen tị.

Túi tiền của 3 con giáp căng đầy từ nay đến Tết Nguyên Đán: Đón hỷ sự tưng bừng, kinh doanh hồng phát, vàng bạc đổ vào nhà như thác đổ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Không cần biết thời gian trước khó khăn ra sao, từ nay đến Tết Nguyên Đán, người tuổi Ngọ sẽ làm đâu trúng đấy. Nếu có nợ nần thì không những trả được hết mà còn dư sức sắm sửa nhà lầu, xe hơi và tích lũy về sau, cuộc sống có thể nói tràn ngập tài lộc và may mắn.

Nhờ Thần Tài ưu ái nên dù làm công ăn lương hay làm nghề kinh doanh buôn bán thì tuổi Ngọ vẫn dễ dàng thu về tiền bạc đầy tay. 

Nếu đang nung nấu ý định khởi nghiệp, mở rộng quy mô kinh doanh hay đơn giản là dự định rẽ theo nghề tay trái thì đây chính là thời điểm tốt để bắt đầu đó. Tất nhiên khó tránh khỏi “vạn sự khởi đầu nan”, song Thần Tài sẽ hỗ trợ họ phần nào để vượt qua được những trở ngại ban đầu, vẫn thu được tài lộc về đầy túi.

Túi tiền của 3 con giáp căng đầy từ nay đến Tết Nguyên Đán: Đón hỷ sự tưng bừng, kinh doanh hồng phát, vàng bạc đổ vào nhà như thác đổ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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