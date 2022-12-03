Tuần mới từ ngày 5/12 đến 11/12: Phật bà ban tài tiếp lộc, hổ mọc thêm cánh, công thành danh toại, sung túc đủ đầy

Tâm linh - Tử vi 03/12/2022 12:57

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, tài lộc công danh đều chạm nóc trong tuần mới sắp đến.

Tuổi Mão 

Trong công việc con giáp tuổi Mão thể hiện được mình là người có trách nhiệm, nói 1 làm 10, tinh thần cầu tiến cao ngút. Bản mệnh luôn đóng góp những ý tưởng táo bạo cho tập thể giúp tập thể đi lên nhanh chóng. 

Trong tuần mới đến, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao. Những tin vui kinh doanh liên tục đến với họ, đặc biệt với những giáp Mão kinh doanh online thu về đơn hàng nườm nượp, doanh số tăng mạnh, tích lũy được của cải. Thời gian này, người làm công ăn lương nhờ chăm chỉ, nỗ lực hết mình mà đạt tới vị trí bấy lâu mong ước, có thêm lương thưởng mà tài chính dư dả hơn nhiều phần. 

Tuần mới từ ngày 5/12 đến 11/12: Phật bà ban tài tiếp lộc, hổ mọc thêm cánh, công thành danh toại, sung túc đủ đầy - Ảnh 1
Trong tuần mới đến, vượng khí đất trời, Thần Tài trực tiếp chiếu mệnh mà tuổi Mão phát tài nhanh chóng, tài vận tăng cao - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 

Trong đời sống thường ngày, họ sống chân thành, có sao nói vậy, không bao giờ đặt điều nói xấu, vu vạ cho ai. Tinh thần hành hiệp trượng nghĩa mà bản mệnh không bao giờ chịu nhìn ai bị chèn ép, bắt nạt. Có lẽ bởi tinh thần này mà họ gom góp được không ít mối quan hệ xã hội tốt đẹp. 

Theo tử vi tuần mới, tuổi Tỵ được Tỷ Kiên và Thiên Quan trợ mệnh mà làm gì cũng đại phát, thành công tốt đẹp. Với những người làm nghề tự do có cơ hội kiếm tiền khủng, có vẻ càng về cuối năm con giáp này càng thuận lợi làm ăn. Những người làm công ăn lương lại càng vượng nở tài tình, mọi dự án kinh doanh, dịch vụ được thông qua đi vào hoạt động, bước đầu đem đến lợi nhuận. 

Tuần mới từ ngày 5/12 đến 11/12: Phật bà ban tài tiếp lộc, hổ mọc thêm cánh, công thành danh toại, sung túc đủ đầy - Ảnh 2
Theo tử vi tuần mới, tuổi Tỵ được Tỷ Kiên và Thiên Quan trợ mệnh mà làm gì cũng đại phát, thành công tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ 

Xem tử vi 12 con giáp, con đường vận mệnh của tuổi Ngọ rất tốt, phát tài phát lộc trong tuần mới đến. Trời sinh tuổi Ngọ vốn ý chí hơn người, không nề khó khăn mà vững vàng bước tiến, mưu trí nhanh nhẹn và có con mắt nhìn đời tinh tường.  Họ không phải là người luôn dành thời gian cho công việc, cũng không gắn mình liền với bận rộn nhưng một khi con giáp này đã muốn thì mọi việc đều trở nên dễ dàng dưới bàn tay họ. 

Đây cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tuổi Ngọ khi được vạn ngôi sao Cát tinh chở che mang đến may mắn ngập tràn, hứa hẹn thu nhập tăng khủng khiến ai nhìn vào cũng phải ghen đỏ mắt. Tình cảm cũng không kém phần hạnh phúc, đây là khoảng thời gian tốt đẹp để tuổi Ngọ tiến hành tổ chức hôn lễ sau quá trình tìm hiểu đã lâu. 

Tuần mới từ ngày 5/12 đến 11/12: Phật bà ban tài tiếp lộc, hổ mọc thêm cánh, công thành danh toại, sung túc đủ đầy - Ảnh 3
Xem tử vi 12 con giáp, con đường vận mệnh của tuổi Ngọ rất tốt, phát tài phát lộc trong tuần mới đến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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