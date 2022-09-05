Tuần mới 5/9-11/9: Hung vận đeo bám, 3 con giáp sự nghiệp gặp khó, tiểu nhân vây hãm, thị phi không buông, coi chừng trắng tay

Tâm linh - Tử vi 05/09/2022 07:07

Trong tuần mới này vận trình của 3 con giáp sau đây có dấu hiệu giảm sút, bản mệnh chớ chủ quan phòng ngừa những rắc rối có thể xảy ra

Tuổi Tý

Vận trình tuần này của người tuổi Tý khó mà suôn sẻ như mong muốn khi bản mệnh đang bị hung vận đeo bám. Đường công danh sự nghiệp ngày đầu tuần đã gặp Tỷ Kiên nên cần phải hết sức thận trọng, tránh để cái tôi quá cao khiến bạn có hành động chủ quan, coi mình là cái rốn của vũ trụ, không chịu nghe lời khuyên bảo của người khác. Có lẽ bạn vẫn phải đợi thêm một thời gian nữa, tới khi giải quyết ổn thỏa khó khăn hiện tại thì mới có thể yên tâm nắm bắt thời cơ.

Tài lộc tuần này của mệnh chủ do Kiếp Tài ngáng trở nên khiến cho việc làm ăn kinh doanh trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Trong lúc nóng vội vì thấy tiền bạc thất thoát, con giáp này chưa chắc đã thực hiện được hết những kế hoạch làm ăn của mình như mong muốn.

Chuyện tình cảm của mệnh chủ cũng gây không ít đau đầu cho bạn. Con giáp này cần phải sớm làm rõ mọi chuyện, đừng mãi trốn tránh mà để những mâu thuẫn càng ngày càng lớn hơn, điều đó chỉ khiến khoảng cách của hai bạn thêm lớn dần mà thôi.

Tuần mới 5/9-11/9: Hung vận đeo bám, 3 con giáp sự nghiệp gặp khó, tiểu nhân vây hãm, thị phi không buông, coi chừng trắng tay - Ảnh 1
Vận trình tuần này của người tuổi Tý khó mà suôn sẻ như mong muốn khi bản mệnh đang bị hung vận đeo bám. Ảnh minh họa

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có một tuần thăng trầm lên xuống thất thường, hung cát đan xen. Thái Tuế hung tinh nhập cục, bạn cần cảnh giác kẻo bị họa tiểu nhân hãm hại. Đầu tuần bạn không tập trung vào công việc nên dễ mắc sai lầm, cũng có thể trong lúc thương lượng công việc vô tình đắc tội với ai đó. Chớ nên chủ quan mất cảnh giác mà đặt lòng tin quá nhiều vào người khác, chuyện giấy tờ tiền bạc càng phải chính mình chủ động kẻo gặp họa chẳng hay. 

Về mặt tài chính bạn có thể sẽ phải tốn tiền để khắc phục những sai lầm do sự bất cẩn trước đó gây nên. Đó chính là một trong những bài học đắt giá bạn cần phải rút ra để tránh mắc phải trong tương lai. Bạn không nên trách móc bản thân quá nhiều, quan trọng là cần nghĩ cách giải quyết vấn đề.

Trong tuần hung tinh rình rập như này, khi có việc xuất hành đi xa, con giáp này cần chú ý giữ an toàn cho bản thân, đi đường tuân thủ luật giao thông, chớ uống rượu lái xe kẻo họa ập tới bất cứ lúc nào. 

Tuần mới 5/9-11/9: Hung vận đeo bám, 3 con giáp sự nghiệp gặp khó, tiểu nhân vây hãm, thị phi không buông, coi chừng trắng tay - Ảnh 2
Người tuổi Thìn có một tuần thăng trầm lên xuống thất thường, hung cát đan xen. Thái Tuế hung tinh nhập cục, bạn cần cảnh giác kẻo bị họa tiểu nhân hãm hại. Ảnh minh họa

Tuổi Mùi 

Tuần này con giáp tuổi Mùi làm gì cũng dễ bị soi mói, bạn cũng nên cân nhắc đến việc hạn chế sử dụng mạng xã hội quá nhiều trong tuần này vì những nội dung mà người khác đăng tải có thể ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của bạn.

Đại Hao cũng gây ngăn trở không ít cho kế hoạch tiết kiệm tiền bạc của bản mệnh trong lúc này. Có khoản khiến bạn phải chi nhiều tiền một lúc và việc này phải thực hiện ngay lập tức, bạn không thể trì hoãn nữa.

Ảnh hưởng của Dịch Mã nên con giáp tuổi Mùi khá vất vả, có một số người phải dịch chuyển nhiều trong thời gian này, nhưng điều này mang tới rủi ro liên quan tới sức khỏe, do đó bạn nên hạn chế tối thiểu rắc rối bằng việc cân đối lại mọi thứ, hạn chế đi ra ngoài quá nhiều lần.

Tuần mới 5/9-11/9: Hung vận đeo bám, 3 con giáp sự nghiệp gặp khó, tiểu nhân vây hãm, thị phi không buông, coi chừng trắng tay - Ảnh 3

Tuần này con giáp tuổi Mùi làm gì cũng dễ bị soi mói, bạn cũng nên cân nhắc đến việc hạn chế sử dụng mạng xã hội quá nhiều trong tuần này vì những nội dung mà người khác đăng tải có thể ảnh hưởng xấu đến cảm xúc của bạn. Ảnh minh họa

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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