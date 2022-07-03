Tuần mới (4-10/7), tổ tiên ban lộc, Thần Tài gõ cửa nhà, 3 con giáp có cơ hội phát tài phát lộc, thu tiền ngập két, tương lai ngày càng tươi sáng

Hầu hết những người tuổi Tý đều nghịch ngợm, có chỉ số IQ và EQ cao, lòng tự trọng rất cao, rất quan tâm đến thể diện, sau hôm nay, bắt đầu từ ngày mai, cung nô bộc sẽ được phúc "vượng phu ích tử", có ngôi sao may mắn, của cải rất dồi dào, cuộc sống sẽ vô cùng hạnh phúc và ngọt ngào.

Những người tuổi Hợi sẽ nhận được nhiều may mắn và phước lành vào tuần mới (4-10/7). Đối với những người coi trọng sự nghiệp, thì đây là giai đoạn thăng hoa nhất trong cuộc đời, những nỗ lực mà họ từng bỏ ra nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Hợi chuẩn bị tinh thần đón nhận nhiều hỷ sự, những hoài bão mà họ từng ấp ủ đang đến giai đoạn hoàn thành.

Mặc dù một số ít bạn tuổi Tý hiện đang gặp phải những nút thắt trong công việc, nhưng chỉ cần họ suy nghĩ thấu đáo về những điều mình muốn, khi năng lực được cải thiện và trí tuệ cảm xúc được cải thiện thì sự nghiệp sẽ phát triển thuận lợi trong tương lai.

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Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ có niềm vui trong cuộc sống, được quý nhân chiếu cố, thần tài phù trợ, làm việc gì cũng thành công rực rỡ. Đây cũng là giai đoạn những người tuổi Hợi đang mơ hồ về tương lai sẽ tìm được con đường riêng, cuối năm nay chuyện đổi đời, hay tăng thêm thu nhập chỉ trong tầm tay.

Tuổi Tị

Là con giáp phát tài tuần này nên đường tài lộc của bản mệnh khá suôn sẻ, dù người làm công ăn lương hay buôn bán kinh doanh cũng đều có lộc, tạm thời không phải lo lắng tới chuyện tiền bạc.

Cuối tuần là lúc vượng khí nhất, rất có lợi cho việc cầu tài, đầu tư, phát triển kinh doanh, vì thế mà người làm kinh tế cần nhanh chóng nắm bắt thời cơ. Có thể bạn sẽ phải khá tất bật, đi lại khá nhiều do yêu cầu công việc, nhưng tất cả công sức bạn bỏ ra sẽ được trả công xứng đáng.

Với người làm công ăn lương, đây là thời điểm có nhiều thách thức nhưng hãy cố gắng giữ vững tinh thần, cuối tuần bạn sẽ có cơ hội biến mục tiêu thành hiện thực, chỉ cần tự tin vào năng lực của mình.



Nếu lần này thành công, bạn dễ nhận được sự đánh giá cao của lãnh đạo, thậm chí chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương mà bạn trông chờ đã lâu.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.