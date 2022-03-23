Tuần mới (28/03 - 03/04) TỶ KIÊN chiếu mệnh, các con giáp sau SỰ NGHIỆP gặp rắc rối, đổi lại chuyện TÌNH DUYÊN khởi sắc bất ngờ

Vận trình công việc của người tuổi Ngọ trong tuần mới diễn ra với nhiều khó khăn. Con giáp này không nên tiến hành những việc quan trọng trong tuần bởi với tính cách bảo thủ, làm việc rập khuôn thì dù có vất vả đến đâu cũng khó mà thu được kết quả khả quan.

Nếu không sớm có kế hoạch quản lý tài chính thì bản mệnh sớm muộn cũng rơi vào cảnh túng thiếu.

Về phương diện tình cảm, người độc thân nhận được tín hiệu yêu thương từ một người mới quen. Tuy cả hai có sự kết hợp ăn ý đến khó tin nhưng bản mệnh cũng không nên vì thế mà đặt hết niềm tin ở họ.

Tuổi Mão

Người độc thân sắp có được mối duyên tốt vào tuần tới. Ảnh minh họa

Tuần mới là một tuần khá khó khăn với người tuổi Mão, đặc biệt là trong công việc. Những vấn đề có thể sẽ phát sinh bất ngờ khiến bạn bối rối, hoặc bạn có thể sẽ bị một vài người cản trở, ngáng đường. Tuy nhiên, chỉ cần tuổi Mão cố gắng và chăm chỉ, nỗ lực không ngừng thì bạn sẽ khẳng định được khả năng của mình khiến người khác phải nhìn bằng con mắt khác.

Trải qua không ít cãi vả và mâu thuẫn thì các cặp đôi cũng tìm được tiếng nói chung trong đời sống hôn nhân. Người độc thân được giới thiệu cho mối duyên số tốt lành, có thể tính tới chuyện trăm năm.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của người tuổi Mão xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này, bạn thường xuyên mâu thuẫn với lãnh đạo. Rất có thể bạn sẽ lời nói hoặc cách hành xử vô tình gây mất lòng cấp trên, từ đó mọi việc chẳng còn được thuận lợi như ý muốn nữa.

Tuy nhiên về mặt tình cảm, tuổi Mùi và người yêu rất nồng nàn, thắm thiết và tưởng chừng như không thể sống mà thiếu người ấy. Người độc thân cần mạnh dạn thêm chút nữa để dễ dàng chinh phục được người ấy.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.