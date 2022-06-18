Tuần mới (20/6-26/6) - Thời vận mới: Vật đổi sao dời, chuyển mình rực rỡ, 3 con giáp nhập hội đại gia, giàu sang phú quý, cả đời an nhàn sung sướng, sống trong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 18/06/2022 08:46

Tử vi chỉ ra rằng, tuần mới (20/6-26/6), 3 con giáp sau sẽ được trời ban nhiều may mắn, tài lộc.

Tuổi Mùi

Ngũ hành của người tuổi Mùi thuộc Thổ kết hợp vào ngũ hành nhật chi thuộc Hỏa sẽ tạo nên cục diện "Hỏa sinh Thổ" trong năm 2022.

Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ có "Đại Hỷ Lâm Môn", không những vậy Chính Tài và Hoạnh Tài cũng vô cùng hanh thông.

Tuần mới (20/6-26/6) - Thời vận mới: Vật đổi sao dời, chuyển mình rực rỡ, 3 con giáp nhập hội đại gia, giàu sang phú quý, cả đời an nhàn sung sướng, sống trong nhung lụa - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuần mới - thời vận đến, nên mọi việc của người tuổi Mùi đều trở nên thuận lợi hơn bao giờ hết. Chỉ cần con giáp này không bỏ lỡ cơ hội, sẽ có một năm "đại thành công" và "tiền tràn ngập két".

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn dù là đàn ông hay phụ nữ thì từ khi sinh ra đã mang mệnh phú quý, may mắn hơn người. Họ chẳng cần dốc lòng lao động, cũng không mưu cầu cuộc sống cao sang nhưng tiền cứ ập xuống đầu, đếm mãi không hết.

Bước sang tuần mới, Thìn sẽ trúng quả lớn, làm đâu thắng đó, kinh doanh thành công vang dội. Không chỉ tăng thu nhập, kiếm tiền Tỷ Thìn còn có địa vị trong xã hội, được người đời nể trọng. Càng về hậu vận Thìn càng giàu có, sung sướng khiến ai cũng hờn ghen.

Tuổi Mão

Trời sinh tuổi Mão là những người hiền lành, siêng năng, sống tình cảm và luôn được mọi người yêu mến.

Đa số những người tuổi Mão không sinh ra trong gia đình sung túc nhưng họ lại mang bổn mệnh phú quý, sẽ giàu có và sung sướng vào giai đoạn trung niên.

Tuần mới (20/6-26/6) - Thời vận mới: Vật đổi sao dời, chuyển mình rực rỡ, 3 con giáp nhập hội đại gia, giàu sang phú quý, cả đời an nhàn sung sướng, sống trong nhung lụa - Ảnh 2
Ảnh minh họa 

Thời gian trong quá khứ, con giáp này cũng đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, trắc trở, thậm chí là đánh đổi cả những điều không liên quan đến mình.

Tuần mới, tử vi học có nói cuộc đời tuổi Mão sẽ bước sang một trang mới. Cụ thể, họ không những tìm được hướng đi mới trong sự nghiệp, giúp mọi thứ thăng tiến mà còn thu hút được nhiều tài vận.

Từ tuần sau trở đi, họ sẽ gặt hái được nhiều thành công, làm bàn đạp để xây dựng cuộc sống vào năm sau hưng thịnh không ai sánh bằng.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

Từ khóa:   tuổi mùi Thìn Mão

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