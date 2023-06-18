Tuần mới (19/6 - 26/6): Con giáp nhận nhiều lộc lá, mọi sự êm đẹp, tiền bạc gia tăng đáng kể, tài chính thăng hạng

Tâm linh - Tử vi 18/06/2023 11:30

Tuần mới của 3 con giáp này có nhiều chuyển biến tích cực.

 Tử vi tuổi Thìn

Tuần tới Thực Thần cát tinh giúp công việc của Thìn khá lộc lá, đặc biệt là những người đang làm kinh doanh hoặc có nghề tay trái. Thìn là con giáp sống có kế hoạch, cách làm việc được lòng người, không có điểm gì đáng chê trách, có thể sẽ có chút rắc rối nhưng không đáng kể.

Tuần mới (19/6 - 26/6): Con giáp nhận nhiều lộc lá, mọi sự êm đẹp, tiền bạc gia tăng đáng kể, tài chính thăng hạng - Ảnh 1
Chuyện tình cảm khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ - Ảnh minh họa: Internet

Chuyện tình cảm khởi sắc nhờ Hỏa sinh Thổ. Vì cuộc sống nhạt nhẽo và lòng người khó đoán nên Thìn đối nhân xử thế rất khéo léo. Có thể bạn ghét người ta nhưng không thể hiện ra mặt để tránh được họa. Gia đình yên ổn cũng nhờ tính cách của Thìn. 

Tình hình tài chính có biến động nho nhỏ, có thể con giáp này sẽ nhận được một khoản tiền bất ngờ, tuy không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cuộc sống. Bản mệnh biết hài lòng với thực tại nên lộc cứ thế mà đến nhà đều đều.

Tử vi tuổi Thân 

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy người tuổi Thân gặp chướng ngại vật trong công việc. 

Công việc: Tuần tới, người tuổi Thân có những cản trở nhất định trong công việc, nhưng không làm bạn lùi bước.

Tuần mới (19/6 - 26/6): Con giáp nhận nhiều lộc lá, mọi sự êm đẹp, tiền bạc gia tăng đáng kể, tài chính thăng hạng - Ảnh 2
Kinh doanh sinh lời tốt, thu có chính sách tiết kiệm rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm: Trong chuyện tình cảm, bạn là người ít nói, thể hiện bằng hành động là chủ yếu, giúp đối phương luôn cảm giác an toàn.

Tài lộc: Kinh doanh sinh lời tốt, thu có chính sách tiết kiệm rõ ràng.

Sức khoẻ: Thường mệt mỏi, chán nãn vì công việc không thuận lợi.

Tử vi tuổi Hợi

Dự đoán vận trình sự nghiệp người tuổi Hợi tuần mới diễn ra có khó khăn. Người tuổi này gặp phải nhiều tình huống không may xảy đến trong quá trình thực hiện nhiệm vụ . Ngoài ra, nhiều việc xảy đến cùng một lúc khiến bạn cảm thấy mệt mỏi và không muốn tiếp tục. 

Tuần mới (19/6 - 26/6): Con giáp nhận nhiều lộc lá, mọi sự êm đẹp, tiền bạc gia tăng đáng kể, tài chính thăng hạng - Ảnh 3
Vận trình tài lộc tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc: Vận trình tài lộc tương đối ổn định. Con giáp này nhận không được nhiều nguồn thu trong khoảng thời gian này để xoay sở các khoản chi tiêu hàng ngày. Tốt nhất là hãy nên chủ động kiếm thêm các công việc phụ để tăng thêm thu nhập 

Tình cảm: Vận trình tình cảm thuận lợi đủ đường. Nhờ Ngũ hành tương sinh, bạn và người ấy có khoản thời gian vui vẻ bên nhau. Người độc thân gặp được người phù hợp thông qua buổi họp mặt bạn bè.  

***Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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