Tuần mới (13/2 – 20/2), 3 con giáp hợp vía Thần tài, làm gì cũng ra tiền, dự định gì cũng thành công, sự nghiệp lên như diều gặp gió

Tuần mới (13/2 – 20/2), tuổi Tý nhờ cát tinh chiếu mệnh, thu nhập chính của con giáp này được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, với những người tuổi Tý làm kinh doanh dù phải vất vả ngược xuôi nhưng sẽ được hưởng thành quả xứng đáng. Với những người tuổi Tý vẫn còn làm công ăn lương cũng có những bước tiến nhất định trong công việc; những cố gắng của con giáp này sẽ được cấp trên công nhận, thậm chí có cơ hội được cất nhắc lên vị trí cao hơn.

Không chỉ may mắn trong công việc, tài lộc mà con đường tình duyên của tuổi Tý cũng sẽ nở rộ. Với ai độc thân thì nhiều người theo đuổi. Với người có gia đình thì trong nhà càng thêm gắn kết yêu thương, cuộc sống vô cùng viên mãn.

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu đa phần đều thật thà, thẳng thắn, cần cù, chịu khó. Trong công việc, họ không ngại dấn thân, chịu khó khăn, gian khổ. Đây cũng là điểm giúp họ được cấp trên đánh giá cao. Tuần mới (13/2 – 20/2), con giáp tuổi Sửu có tài vận đặc biệt tốt. Trong thời gian này, họ có thể đạt được những bước đột phá trong nhiều phương diện.

Người tuổi Sửu mới đi làm năm nay có thể nhận được sự hỗ trợ, hướng dẫn từ các chuyên gia, nhanh chóng vượt qua giai đoạn thử việc và có được chỗ đứng vững chắc nơi công sở.

Về tiền bạc, con giáp tuổi Sửu trong thời gian tới thu nhập khá dồi dào, đặc biệt có thể được lộc trời cho như trúng vé số, nhặt được tiền trên đường, v.v.

Về các mối quan hệ, con giáp này nếu còn độc thân sẽ gặp được người bạn khác giới ưng ý. Về sức khỏe, con giáp này có thể chất tốt, tâm trạng vui vẻ, thoải mái, không bị áp lực.

Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất là những người chăm chỉ, giản dị và kiên định. Trong cuộc sống, họ giàu ý chí vươn lên và sống có trách nhiệm.

Con giáp tuổi này có nhãn quan tinh tường và tư duy nhạy bén. Đó là lý do khiến họ sẽ thành công nếu theo đuổi lĩnh vực kinh doanh.

Có thể nói, năm 2022 là khoảng thời gian con giáp tuổi Tuất đạt tới thành công mới trong sự nghiệp. Tuần mới (13/2 – 20/2), họ được quý nhân phù trợ nên có cơ hội học hỏi thêm kỹ năng, nắm bắt nhiều cơ hội.

Những người làm công ăn lương sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức. Trong khi đó, đến cuối năm, con giáp tuổi Tuất lại có thêm các dự án, cơ hội đầu tư sinh lời, dự báo sẽ có thể tăng cao thu nhập.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.