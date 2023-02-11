2 ngày cuối tuần (11, 12/2), 3 tuổi này tràn đầy năng lượng, có đại hỷ, dự báo tuần mới thăng chức, tăng lương, vận may nở rộ

Tâm linh - Tử vi 11/02/2023 00:15

3 con giáp này có khả năng thành công cao, có thể thăng chức, tăng lương trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Sửu rất kiên trì với những kế hoạch mà mình đã định, đồng thời kiên định với nguyên tắc sống và làm việc của mình.

Con giáp này nắm bắt tốt hơn các cơ hội trong cuộc sống.Cuối tuần này 11, 12/2, công việc gia đình của con giáp tuổi Sửu sẽ phát đạt và suôn sẻ hơn.

Với tầm nhìn xa trông rộng, người tuổi Sửu đặt cho mình những mục tiêu lâu dài và nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu đó.

Ngay từ trước và sau Tết Nguyên đán, họ đã sớm nắm bắt những cơ hội để nâng cao hiệu suất làm việc, mở rộng thị trường.

May mắn, sự nghiệp của con giáp này nghiệp thăng tiến không ngừng, mức thu nhập cũng tăng lên đáng kể. Đây là khởi đầu không thể tốt hơn cho năm mới đối với người tuổi Sửu. Họ thực sự có thể mở ra khởi đầu thuận lợi, xây dựng cuộc sống sung túc hơn. một sự thay đổi lớn trong cuộc đời.

2 ngày cuối tuần (11, 12/2), 3 tuổi này tràn đầy năng lượng, có đại hỷ, dự báo tuần mới thăng chức, tăng lương, vận may nở rộ - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Mão vốn trầm tính nhưng cũng không dễ bắt nạt. Bởi vì luôn suy nghĩ kỹ càng, nghiên cứu các phương án, nắm vững quy luật, hành xử thận trọng nên không để mình sai lầm, lạc lối.

Con giáp tuổi Mão nếu như thất bại sẽ làm việc chăm chỉ, nỗ lực nhiều hơn để tránh các sai lầm tiếp theo. Họ không ngại đối mặt với áp lực, luôn thể hiện sự kiên nhẫn và ý chí phi thường.

Vì vậy, ngay từ đầu năm Quý Mão, đặc biệt là cuối tuần này, con giáp tuổi Mão sẽ có cơ hội thăng chức, tăng lương. Những người này ngày càng tự tin hơn, giải quyết các vấn đề một cách suôn sẻ, dễ dàng, không gặp rắc rối trong cuộc sống.

2 ngày cuối tuần (11, 12/2), 3 tuổi này tràn đầy năng lượng, có đại hỷ, dự báo tuần mới thăng chức, tăng lương, vận may nở rộ - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, trong mùa xuân năm nay, những người cầm tinh con giáp tuổi Tuất sẽ gặp nhiều cơ hội mới.

Dù con giáp này tìm kiếm tình yêu hay xin việc đều có thể gặp may mắn, mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ, cơ hội sẽ đến ngày càng nhiều.

Con giáp tuổi Tuất có tính cách khá đơn giản và kiên định, không thích cãi vã với người khác, cũng không nghĩ đến những chuyện thừa thãi, vô thưởng vô phạt.

Vì vậy, mọi người đều tin tưởng và ủng hộ, giúp đỡ người tuổi Tuất nhiều hơn trong mùa xuân này. Đặc biệt ngay trong 2 ngày cuối tuần này, nhân sinh của con giáp tuổi Tuất cũng vô cùng rực rỡ.

Họ gặp nhiều may mắn, kiếm được nhiều tiền, tìm thấy tình yêu đích thực và làm cho cuộc sống của họ tươi đẹp hơn mỗi ngày.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

3 tuổi này dứt khoát ôm lộc lớn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào vào cuối tháng Giêng

3 tuổi này dứt khoát ôm lộc lớn, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào vào cuối tháng Giêng

May mắn trong tài chính, kinh doanh giúp những con giáp này kiếm được rất nhiều tiền vào cuối tháng Giêng này.

Xem thêm
Từ khóa:   12 ngày đếm ngược 3 con giáp giàu sang 3 con giáp đổi vận 3 con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

'Tiểu Long Nữ' Trần Nghiên Hy và hành trình tìm lại chính mình sau đổ vỡ hôn nhân

Sao quốc tế 8 giờ 7 phút trước
Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Đàm Tùng Vận gây náo loạn trung tâm thương mại, 6 tầng kín đặc khán giả

Sao quốc tế 8 giờ 10 phút trước
Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát giải cứu 2 người mắc kẹt bên trong

Đời sống 8 giờ 16 phút trước
Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Đây là 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 8 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

Tử vi thứ Hai 28/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc đầy túi, hốt trọn tài lộc thiên hạ, Mão - Thân ra ngoài mất tiền, vào nhà hao của

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

NÓNG: Bộ Y tế thu hồi 551 số công bố mỹ phẩm, nhiều sữa tắm, chăm sóc tóc tên tuổi

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp cá chép hóa rồng, rũ sạch vận RỦI, vươn mình thành ĐẠI GIA, tiền của kéo đến đầy nhà

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng 9h sáng mai, thứ Hai 28/9/2026,Thiên Tài chiếu cố, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp có mệnh giàu sang bất ngờ, nhận được khoản tiền 'từ trên trời rơi xuống', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, Thần Tài trao vàng gửi lộc, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Kể từ ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp sau trúng số độc đắc, tiền tài ào ào vào nhà, giàu có khó ai bì kịp

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng