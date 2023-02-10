Qua 0h đêm ngày 10/2, Thần tài mở kho lộc, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, may mắn hơn người, 99% đầu năm 2023 trúng số, cuối năm không thành đại gia cũng thành tỷ phú

Tâm linh - Tử vi 10/02/2023 00:06

3 con giáp dưới đây giàu có hơn người, tậu nhà sắm xe là chuyện nhỏ khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Ngọ

Những người tuổi Ngọ trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Ngọ có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người kiêng dè. 0h đêm nay, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Ngọ rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Ngọ sẽ đến từ 2022, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Ngọ cũng được nâng cao.

Người tuổi Ngọ không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Qua 0h đêm ngày 10/2, Thần tài mở kho lộc, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, may mắn hơn người, 99% đầu năm 2023 trúng số, cuối năm không thành đại gia cũng thành tỷ phú - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Tuất bản chất lạc quan, kiên định. Hơn nữa, họ còn có tinh thần cầu tiến, tâm lý đặc biệt tốt, có năng lực làm tốt mọi việc, đạt được hiệu quả thực tế và tránh được các sai sót.

Năm Quý Mão này, con giáp tuổi Tuất rất tự tin, dám buông bỏ nhiều thứ nên sẽ không có bất ngờ gì xảy ra với họ. Cuộc sống của những người tuổi Tuất sẽ viên mãn và thú vị hơn, đón nhiều điều tốt đẹp.

Từ 0h đêm nay, con giáp này cũng thường xuyên gặp được quý nhân, có thể cải thiện cuộc sống của mình. Năm nay họ có khả năng được thăng chức, tăng lương, đón tương lai tươi sáng phía trước.

Qua 0h đêm ngày 10/2, Thần tài mở kho lộc, 3 tuổi này là con cưng Phật Tổ, may mắn hơn người, 99% đầu năm 2023 trúng số, cuối năm không thành đại gia cũng thành tỷ phú - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Mùi

Mùi là những người chăm chỉ, hiền lành, luôn cố gắng hết mình trong mọi việc vì thế sớm gặt hái được thành công. 

Hiền lành, tài năng và không ngừng cố gắng vươn lên để chớp lấy thời cơ đổi đời nên càng về hậu vận người tuổi Mùi càng ăn nên làm ra. Phú quý theo chân, bề trên nâng đỡ nên từ 0h đêm nay trở đi, vận mệnh của người tuổi Mùi sẽ ngập trong nhung lụa.

Trước Tết Nguyên đán khốn khó bao nhiêu thì sau Tết, người tuổi Mùi càng đại phú đại quý, cứ thế mà giàu khiến ai cũng hờn ghen.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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