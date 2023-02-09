Đầu năm Quý Mão, top 3 con giáp cát tinh soi chiếu, cát lợi cát tường, phất lên vun vút, Thần may mắn điểm mặt chỉ cả đời sung sướng

Tâm linh - Tử vi 09/02/2023 06:01

3 con giáp lộc ngút ngàn, toàn hỷ sự vào đầu năm nay.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão là mang hình ảnh của những con người mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn.

Vài năm trở lại đây, cuộc sống của con giáp tuổi Mão khá phẳng lặng, không có bất ngờ lớn về tiền bạc. Thực chất là con giáp này chưa gặp may mắn, thời cơ của họ chưa đến.

Dịp đầu năm mới, người tuổi Mão nhận được cơ hội tiến thân trong sự nghiệp. Thêm vào đó, năm nay cũng là năm hợp với họ nên tài lộc của họ nói chung có nhiều khởi sắc. Trong thời gian này, con giáp tuổi Mão làm kinh doanh sẽ sinh lãi sinh lời, tất toán hết nợ nần.

Những người làm công ăn lương cũng được cấp trên trọng dụng, vượng đường thăng tiến. Trong khi đó, những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có mùa màng bội thu, thu nhập tăng lên.

Đầu năm Quý Mão, top 3 con giáp cát tinh soi chiếu, cát lợi cát tường, phất lên vun vút, Thần may mắn điểm mặt chỉ cả đời sung sướng - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Tuất

Người thuộc tuổi Tuất vốn trời sinh thông minh, nhanh nhẹn và sống theo phong cách của riêng mình. Trên thực tế, tuổi Tuất cũng là kiểu người rất can đảm và có thể xử lý mọi việc một cách đúng đắn. Trong bất cứ công việc này, tuổi Tuất cũng là người nhìn xa trông rộng và biết tính toán chắc chắn, không mắc sai lầm và rủi ro thấp.

Trước đó người tuổi mùi gặp sao xấu nên làm gì cũng bị tiểu nhân ngáng đường. Trong thời gian này, tuổi Mùi sẽ vượt qua mọi khó khăn của hiện tại, thu về lợi nhuận không ngờ đến. Nhìn chung, mọi việc của tuổi Mùi cực kỳ suôn sẻ cuộc sống viên mãn.

Đầu năm Quý Mão, top 3 con giáp cát tinh soi chiếu, cát lợi cát tường, phất lên vun vút, Thần may mắn điểm mặt chỉ cả đời sung sướng - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Dậu luôn nghiêm túc, chăm chỉ và có tinh thần cầu tiến. Do đó, trong các cuộc thi, các cuộc đua tài họ đều có thể nổi bật, đặc biệt bắt mắt.

Năm nay, con giáp này đào hoa nở rộ. Kể từ mua xuân này, họ cũng gặp được nhiều quý nhân và nhận được những sự giúp đỡ quý báu để phát triển nhanh hơn, đạt được hiệu quả công việc cao hơn.

Dù nhận được sự giúp đỡ của quý nhân nhưng người Dậu sẽ không cảm thấy kiêu ngạo, tự mãn mà ngược lại, họ biết trân trọng tình bạn này, biết cảm ơn người khác.

Điều này tiếp tục cộng điểm cho vận may của họ. Xuân này, con giáp tuổi Dậu không chỉ làm ăn tiến bộ mà còn được quý nhân giúp đỡ "như hổ thêm cánh", hóa giải mọi khúc mắc rối rắm trong cuộc sống. Nhờ đó, chất lượng cuộc sống của họ đề cao, có tiền để chi tiêu thoải mái.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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