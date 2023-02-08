Ngày 9/2 chính là thời khắc Hoàng Kim tới: 3 tuổi cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc chuyển mình rực rỡ trong năm Quý Mão 2023

Tâm linh - Tử vi 08/02/2023 11:30

Tử vi trong năm Quý Mão 2023 có những con giáp này may mắn hơn người làm việc gì cũng thuận lợi.

Tuổi Sửu

Tử vi cho biết những người tuổi Sửu chăm chỉ, trời sinh thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn hơn người. Tuổi Sửu có ước mơ, hoài bão, khát khao bay cao, bay xa khiến nhiều người ngưỡng mộ. Năm 2023, con giáp này sẽ gặp thời hoàng kim, sự nghiệp vững chãi, thành công rực rỡ trên đường công danh.

Ngoài ra, người tuổi Sửu cũng là những con giáp rất lương thiện, biết kính trên nhường dưới, đối nhân xử thế đâu vào đấy nên được mọi người yêu mến, giúp đỡ, tạo ra nhiều lợi ích cho bản thân. Khát vọng đổi đời của Sửu sẽ đến từ năm nay, bạn tự mình nỗ lực, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, vị thế trong sự nghiệp của Sửu cũng được nâng cao.

Người tuổi Sửu không thành tỷ phú cũng là đại gia của chính mình. Cũng nhờ vận son tiền bạc, bạn liên tục mua nhà tậu xe, gia tăng tài sản đáng kể.

Ngày 9/2 chính là thời khắc Hoàng Kim tới: 3 tuổi cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc chuyển mình rực rỡ trong năm Quý Mão 2023 - Ảnh 1
 Ảnh minh họa

Tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, những người sinh năm Dần thường mạnh mẽ, kiên cường. Họ thuộc tuýp người theo chủ nghĩa tự do điển hình và thường khăng khăng theo đuổi mục tiêu của mình.

Đôi khi, người tuổi Dần tỏ ra nóng nảy, bảo thủ, không chịu lắng nghe phản hồi, góp ý từ người khác. Đây là điểm mà họ cần thay đổi để thành đạt hơn trong sự nghiệp.

Năm 2023 sang, con giáp tuổi Dần lý trí hơn, có nhiều động lực hơn tiến về phía trước. Người tuổi này luôn tập trung vào mục tiêu của mình và luôn năng động, đổi mới. Tinh thần không ngại thay đổi, không ngại dấn thân của họ được cấp trên ghi nhận.

Người tuổi này quý trọng thời gian, làm việc hiệu quả bằng 2, 3 lần người khác. Cũng bởi vậy, họ đạt được thành tựu tốt hơn so với đồng nghiệp.

Trong nửa đầu năm 2023, con giáp tuổi Dần thăng hoa trong công việc, kiếm tiền về đầy túi. Những người làm kinh doanh cũng thắng lớn, một vốn bốn lời.

Ngày 9/2 chính là thời khắc Hoàng Kim tới: 3 tuổi cầu tài đắc tài, cầu lộc đắc lộc chuyển mình rực rỡ trong năm Quý Mão 2023 - Ảnh 2
 Ảnh minh họa

Tuổi Ngọ

Tử vi cho biết trong năm 2023 tuổi Ngọ chính là con giáp may mắn được Quý Nhân giúp đỡ nên làm việc gì cũng thành công hơn người. Đặc biệt, với những người tuổi Ngọ chính là con giáp có đường công danh lên như diều gặp gió, được cấp trên cất nhắc lên vị trí mới khiến cuộc sống lên hương. Với những người đang kinh doanh buôn bán thì đường tài lộc càng thêm rủng rỉnh viên mãn.

Những người tuổi Ngọ còn rất may mắn trên con đường tình duyên, nếu còn độc thân càng thêm phần đào hoa có thể tìm kiếm được chân ái đích thực của đời mình.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.

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