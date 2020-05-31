Tuần đầu tiên của tháng 6/2020: Top con giáp kiếm tiền dễ như trở bàn tay, đại phú đại quý

Tâm linh - Tử vi 31/05/2020 10:27

Số trời đã định, 3 con giáp may mắn nhất tuần từ (1/6 - 7/6) này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc, hỷ sự ập vào nhà tới tấp.

Sách tử vi tuần mới có nói, từ (1/6 - 7/6) top con giáp may mắn này sẽ thành công viên mãn, vận đỏ như son, cứ thế mà đổi đời ngoạn mục.

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Càng về cuối tuần Thân càng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng hờn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trời sinh Thân là con giáp nhanh nhẹn, thông minh và có gan làm giàu nên cuộc đời gặp nhiều may mắn, thành công tự tìm đến tận cửa. Trong những ngày đầu tháng 6 năm Canh Tý 2020 con giáp giàu sang này sẽ liên tục nhận tin vui tài lộc.

Làm gì cũng may mắn hanh thông, công việc thuận lợi, sự nghiệp thăng hoa chính là phúc phần mà Thân nhận được. Càng về cuối tuần Thân càng đại cát đại lợi, tiền nhiều vô kể khiến ai cũng hờn.

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Dù hiện tại có chán chường đến mấy Hợi cũng đừng nản lòng bởi tương lai xán lạn đang chờ bạn phía trước - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tháng trước không mấy may mắn, liên tục bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân giở trò nên Hợi phải đối diện với khá nhiều khó khăn, xui xẻo ám vận. Thế nhưng, từ tuần đầu tiên của tháng 6/2020 con giáp may mắn này sẽ nhanh chóng lấy lại những gì đã mất, hút cạn lộc trời.

Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, thăng tiến ầm ầm là những gì ơn trên đã an bài cho Hợi. Thế nên, dù hiện tại có chán chường đến mấy Hợi cũng đừng nản lòng bởi tương lai xán lạn đang chờ bạn phía trước.

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Bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 Mão sẽ song hỷ lâm môn, may mắn phát tài, đời sang trang mới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Hiền lành, lương thiện lại sống chân thành nên Mão được quý nhân thương yêu, bề trên nâng đỡ. Càng chăm làm điều thiện con giáp này càng tích được nhiều công đức giúp họ gặp dữ hóa lành, hóa giải vận xui để gom hết may mắn trong thiên hạ.

Khổ tận cam lai, sau thời gian khó khăn trong những tháng đầu năm Canh Tý 2020, bước vào tuần đầu tiên của tháng 6 Mão sẽ song hỷ lâm môn, may mắn phát tài, đời sang trang mới.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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