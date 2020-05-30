Đàn ông thuộc 3 con giáp bạc tình này rất lăng nhăng, chỉ cần có tiền trong tay sẽ phản bội người vợ tào khang để cặp kè với đàn bà trẻ đẹp ngay lập tức.

Những con giáp bạc tình này chỉ chung thủy khi nghèo khó, một khi đã đổi đời họ ắt thay lòng đổi dạ. Dù vợ đảm đang, giỏi giang đến mấy cũng chẳng thể giữ chân. Lấy đàn ông tuổi Dậu làm chồng, chị em sẽ đứng ngồi không yên cả đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tuổi Dậu Đàn ông tuổi Dậu là người khá thẳng thắn, trọng sĩ diện và khá bảo thủ. Một khi đã đưa ra quyết định họ sẽ chẳng bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Sự cứng đầu ấy có thể khiến Dậu phạm phải vô số sai lầm, nhưng cũng có thể giúp Dậu giàu nhanh đến chóng mặt.

Với bạn bè, người thân Dậu rất rộng rãi, sẵn sàng làm mọi điều để lấy lòng thiên hạ. Thế nhưng, với người phụ nữ của mình con giáp trăng hoa này lại chẳng hề biết ơn. Khi có tiền, Dậu rất dễ sa ngã, khó kiềm lòng trước người đàn bà trẻ đẹp hơn vợ. Lấy đàn ông tuổi Dậu làm chồng, chị em sẽ đứng ngồi không yên cả đời. Muốn có hôn nhân hạnh phúc, chị em hãy giữ chồng tuổi Hợi thật cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tuổi Hợi Là người dĩ hòa vi quý, khéo léo trong ăn nói nên Hợi được rất nhiều người khác giới thầm thương trộm nhớ. Thuở độc thân con giáp này khá ham chơi nên chưa bao giờ thực sự phấn đấu cho sự nghiệp. Thế nhưng, sau khi kết hôn họ có động lực để chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng nên phất lên cực nhanh, trước tuổi 40 đã nhà xe có đủ.

Ngoài những đức tính tốt đẹp trên thì Ngọ cũng tồn tại một thói xấu khó bỏ chính là thích khoe khoang. Vì thích khoe mẽ, “làm màu” và sĩ diện nên Hợi chính là miếng mồi ngon để đàn bà thực dụng đưa vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng để "đào mỏ". Muốn có hôn nhân hạnh phúc, chị em hãy giữ chồng tuổi Hợi thật cẩn thận. Nếu có chồng tuổi Tỵ phụ nữ cần khéo léo để giữ gìn mái ấm gia đình, đừng cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông tuổi Tỵ Có gan làm giàu, dám dấn thân và không ngừng cống hiến nên dù nghèo khó cùng cực nhưng sau cùng Tỵ cũng trở thành con giáp giàu sang phú quý, có tiền tỷ trong tay. Nếu đàn ông khác càng lắm của nhiều tiền càng trân trọng người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình thì con giáp lăng nhăng này lại không như thế. “Có mới nới cũ”, ham của lạ nên khi đã trở thành đại gia Tỵ rất dễ hư hỏng. Tình một đêm, “bóc bánh trả tiền” hay nuôi bồ nhí là những gì con giáp ngoại tình này sẵn sàng làm để thỏa mãn ham muốn chinh phục của mình. Thế nên, nếu có chồng tuổi Tỵ phụ nữ cần khéo léo để giữ gìn mái ấm gia đình, đừng cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân. (*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, nổi tiếng thiện lương, gặp nhiều may mắn Trời sinh người thuộc 4 con giáp thiện lương này sống nghĩa tình, chân thành và chăm làm điều thiện nên được quý nhân thương yêu, cuộc sống sung túc an nhàn.

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