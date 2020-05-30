3 con giáp nổi tiếng bạc tình, chỉ chung thủy khi nghèo khó, giàu có sẽ ngoại tình ngay!

Tâm linh - Tử vi 30/05/2020 08:08

Đàn ông thuộc 3 con giáp bạc tình này rất lăng nhăng, chỉ cần có tiền trong tay sẽ phản bội người vợ tào khang để cặp kè với đàn bà trẻ đẹp ngay lập tức.

Những con giáp bạc tình này chỉ chung thủy khi nghèo khó, một khi đã đổi đời họ ắt thay lòng đổi dạ. Dù vợ đảm đang, giỏi giang đến mấy cũng chẳng thể giữ chân.

3 con giáp nổi tiếng bạc tình, chỉ chung thủy khi nghèo khó, giàu có sẽ ngoại tình ngay! - Ảnh 1
Lấy đàn ông tuổi Dậu làm chồng, chị em sẽ đứng ngồi không yên cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Dậu

Đàn ông tuổi Dậu là người khá thẳng thắn, trọng sĩ diện và khá bảo thủ. Một khi đã đưa ra quyết định họ sẽ chẳng bao giờ chịu tiếp thu ý kiến của người khác. Sự cứng đầu ấy có thể khiến Dậu phạm phải vô số sai lầm, nhưng cũng có thể giúp Dậu giàu nhanh đến chóng mặt.

Với bạn bè, người thân Dậu rất rộng rãi, sẵn sàng làm mọi điều để lấy lòng thiên hạ. Thế nhưng, với người phụ nữ của mình con giáp trăng hoa này lại chẳng hề biết ơn. Khi có tiền, Dậu rất dễ sa ngã, khó kiềm lòng trước người đàn bà trẻ đẹp hơn vợ. Lấy đàn ông tuổi Dậu làm chồng, chị em sẽ đứng ngồi không yên cả đời.

3 con giáp nổi tiếng bạc tình, chỉ chung thủy khi nghèo khó, giàu có sẽ ngoại tình ngay! - Ảnh 2
Muốn có hôn nhân hạnh phúc, chị em hãy giữ chồng tuổi Hợi thật cẩn thận - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Hợi

Là người dĩ hòa vi quý, khéo léo trong ăn nói nên Hợi được rất nhiều người khác giới thầm thương trộm nhớ. Thuở độc thân con giáp này khá ham chơi nên chưa bao giờ thực sự phấn đấu cho sự nghiệp. Thế nhưng, sau khi kết hôn họ có động lực để chăm chỉ làm việc, nỗ lực không ngừng nên phất lên cực nhanh, trước tuổi 40 đã nhà xe có đủ.

Ngoài những đức tính tốt đẹp trên thì Ngọ cũng tồn tại một thói xấu khó bỏ chính là thích khoe khoang. Vì thích khoe mẽ, “làm màu” và sĩ diện nên Hợi chính là miếng mồi ngon để đàn bà thực dụng đưa vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng để "đào mỏ". Muốn có hôn nhân hạnh phúc, chị em hãy giữ chồng tuổi Hợi thật cẩn thận.

3 con giáp nổi tiếng bạc tình, chỉ chung thủy khi nghèo khó, giàu có sẽ ngoại tình ngay! - Ảnh 3
Nếu có chồng tuổi Tỵ phụ nữ cần khéo léo để giữ gìn mái ấm gia đình, đừng cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Tỵ

Có gan làm giàu, dám dấn thân và không ngừng cống hiến nên dù nghèo khó cùng cực nhưng sau cùng Tỵ cũng trở thành con giáp giàu sang phú quý, có tiền tỷ trong tay. Nếu đàn ông khác càng lắm của nhiều tiền càng trân trọng người vợ đã đồng cam cộng khổ với mình thì con giáp lăng nhăng này lại không như thế.

“Có mới nới cũ”, ham của lạ nên khi đã trở thành đại gia Tỵ rất dễ hư hỏng. Tình một đêm, “bóc bánh trả tiền” hay nuôi bồ nhí là những gì con giáp ngoại tình này sẵn sàng làm để thỏa mãn ham muốn chinh phục của mình. Thế nên, nếu có chồng tuổi Tỵ phụ nữ cần khéo léo để giữ gìn mái ấm gia đình, đừng cho kẻ thứ ba có cơ hội chen chân.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

4 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, nổi tiếng thiện lương, gặp nhiều may mắn

4 con giáp PHÚC LỚN MỆNH DÀY, nổi tiếng thiện lương, gặp nhiều may mắn

Trời sinh người thuộc 4 con giáp thiện lương này sống nghĩa tình, chân thành và chăm làm điều thiện nên được quý nhân thương yêu, cuộc sống sung túc an nhàn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp lăng nhăng con giáp ngoại tình tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 9 giờ 26 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 9 giờ 57 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 9 giờ 59 phút trước
Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Danh tính người phụ nữ bị nước lũ cuốn ở Quảng Trị

Đời sống 10 giờ 16 phút trước
Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Công an tỉnh Cà Mau khởi tố bị can chém 3 mẹ con cô giáo thương vong

Đời sống 10 giờ 51 phút trước
3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước

3 con giáp 'số hưởng' tiền tài sau ngày 11/10/2026, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, hồng phúc sau dày tha hồ hưởng phước