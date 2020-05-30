3 con giáp SINH TRÚNG NĂM THẦN TÀI, cả đời chỉ việc rung đùi hưởng lộc!

Tâm linh - Tử vi 30/05/2020 07:38

Nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này gia chủ sẽ một đời phú quý, tiền chất chật nhà, vinh hoa phú quý theo chân, muốn nghèo khó cũng chẳng được.

Sách tử vi tướng số chỉ rõ, ngay từ khi sinh ra những con giáp may mắn này đã phúc phần hơn người. Cả đời chỉ cần rung đùi hưởng lộc, tiền ùn ùn chui vào túi khiến ai cũng hờn.

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Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa là phúc phần mà Mùi xứng đáng nhận được - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi dù là đàn ông hay phụ nữ đều bao dung, chân thành và sống tình cảm. Họ dễ gần, hòa đồng lại khéo léo trong giao tiếp nên đi đâu cũng được quý mến, bề trên hết lòng thương yêu, nâng đỡ. Thế nên, ngay từ thuở đầu khởi nghiệp con giáp giàu sang này đã thành công ngoài sức tưởng tượng, ôm tiền tỷ vào nhà.

Sau ngưỡng 40, con giáp may mắn hết phần thiên hạ này sẽ có sự nghiệp thăng hoa rực rỡ. Tiền chất chật nhà, vàng rải khắp sân, cứ thế mà tận hưởng cuộc sống ngập trong nhung lụa là phúc phần mà Mùi xứng đáng nhận được.

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Sau tuổi 35, Dần sẽ muốn gì được nấy, phất lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Là con giáp bản lĩnh, ngoan cường và ham kiếm tiền nên người tuổi Dần luôn tận dụng triệt để thời cơ trời cho. Dám nghĩ dám làm, dám vượt qua giới hạn của bản thân nên càng về hậu vận con giáp giàu có này càng lắm của nhiều tiền, đời sang trang mới.

Sách tử vi năm Canh Tý 2020 có nói, từ tháng 6 trở đi Dần sẽ có vô số cơ hội kiếm tiền. Dù sung túc, đủ đầy nhưng Dần vẫn giản dị, hết lòng giúp đỡ người thân, bạn bè cùng phát triển sự nghiệp. Sau tuổi 35, Dần sẽ muốn gì được nấy, phất lên như diều gặp gió.

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Thìn và một nửa sẽ hạnh phúc cả đời, con cái vương trưởng chỉ việc ngồi hưởng thụ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thìn là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Nhờ vào sự thông minh, khôn khéo của mình nên chẳng cần cậy nhờ ai con giáp tài năng này vẫn có thể tự làm đại gia của chính mình, kinh doanh ngày càng vượng phát.

Sinh trúng năm thần tài nên Thìn chẳng bao giờ lo thiếu tiền, phú quý sang giàu đã được định sẵn. Không chỉ tài vận, hôn nhân của người tuổi Thìn cũng đỏ chót như son. Họ và một nửa sẽ hạnh phúc cả đời, con cái vương trưởng chỉ việc ngồi hưởng thụ.

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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