Tuần đầu tiên của năm Quý Mão, phú quý đề huề, 3 con giáp có túi tiền nặng trĩu, phát lộc lá khổng lồ, giau nhanh như 'thổi', mọi việc như ý

Tử vi có nói, trong tuần đầu tiên năm Quý Mão, sự nghiệp của 3 con giáp này khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh phù hộ, rất có thể sẽ được thăng chức.

Tuổi Dậu Sự nghiệp trong của tuổi Dậu khá nhiều may mắn nhờ có cát tinh phù hộ trong tuần đầu tiên năm Quý Mão. Bạn sẽ gặp nhiều cơ hội phát triển, rất có thể sẽ được thăng chức. Song bạn cũng nên cẩn trọng hiểm họa thị phi từ đồng nghiệp. Đường tài lộc khá vượng, nếu biết cách đầu tư, tuổi Dậu sẽ thu được nguồn lợi nhuận khá cao. Nên chú ý các điều khoản khi ký hợp đồng, và cũng nên cẩn trọng khi cho người khác vay tiền. Chuyện tình cảm của tuổi Dậu ổn định. Nếu có ý định kết hôn thì thời gian này sẽ rất thuận.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tỵ Trong tuần đầu tiên năm Quý Mão, người tuổi Tỵ đón rất nhiều tin vui về con đường tài lộc lẫn đường công danh. Ngoài ra, con giáp này còn rất suôn sẻ trong việc cầu tài nên không ngừng thăng tiến trong sự nghiệp của mình. Đây cũng là thời điểm tài lộc cực vượng đối với tuổi Tỵ, chẳng những có nhiều cơ hội kiếm tiền dễ dàng mà còn có tài lộc đến bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Hơn thế nữa, đây còn là thời điểm cực tốt để người tuổi Tỵ đẩy mạnh kinh doanh, buôn bán, triển khai các hoạt động đầu tư, nâng cao thu nhập hơn nữa.

Ảnh minh họa: Internet Tuổi Tý Tuổi Tý là con giáp có lá số tử vi khá thuận lợi trong tuần đầu tiên năm Quý Mão. Công việc, sức khỏe, con cái đều tốt. Đối với người làm ăn lương thiện sẽ gặp may vì sẽ có quý nhân phù trợ trong thời gian này. Bạn sẽ làm ăn phát đạt nếu bạn làm thật ăn thật. Còn nếu làm ăn gian lận thì bạn sẽ mất cả vốn lẫn lời. Người đang yêu nên giữ gìn, vun đắp tình cảm, vì tình cảm luôn được bạn nắm bắt một cách tốt nhất. Để hưởng được những điều may mắn trong thời gian này, người tuổi Tý nên siêng năng hành thiện tích đức. Đường tình duyên của tuổi Tý khá thuận lợi để kết hôn và sinh con. Ảnh minh họa: Internet (*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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