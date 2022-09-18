Tuần cuối cùng tháng 8 âm lịch (24/8 - 30/8), Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp tựa như 'hổ mọc thêm cánh', may mắn trúng thưởng lớn, tiền chảy ào ào vào túi, nhà lầu xe sang cũng lúc có đủ

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 11:31

3 con giáp gặt hái tài lộc, giàu sang phú quý hơn người, người người ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Theo tử vi, tuần cuối cùng của tháng 8 âm, tuổi Dần sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Tuổi Dần sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt khiến thu nhập trở nên dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh.

Đường tài lộc của tuổi Dần trong tuần này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi, quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn nắm bắt trong tay không ít cơ hội, liên tiếp gặt hái thành công.

Tuần cuối cùng tháng 8 âm lịch (24/8 - 30/8), Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp tựa như 'hổ mọc thêm cánh', may mắn trúng thưởng lớn, tiền chảy ào ào vào túi, nhà lầu xe sang cũng lúc có đủ - Ảnh 1
Đường tài lộc của tuổi Dần trong tuần này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người thông minh, lanh lợi, linh hoạt, đối nhân xử thế chứa nhiều sự khôn khéo. Người tuổi Hợi có thể ấp ủ nhiều con đường tắt dẫn đến thành công, tìm cho mình một lối đi riêng an toàn và khác biệt người xung quanh.

Trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm, tuổi Hợi sẽ có sao tài lộc chiếu mạng. Không chỉ kiếm tiền dễ dàng trong kinh doanh mà bạn còn có thể thảnh thơi không phải suy nghĩ về chiến lược làm việc. Kể từ đây, mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru.

Người tuổi Hợi luôn chăm chỉ, cần cù và biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực hơn trong tương lai, làm việc gì có kế hoạch và đạt được thành quả nên cấp trên hết sức hài lòng, việc tăng lương, thăng chức chỉ là điều nằm trong tầm tay. Con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Tuần cuối cùng tháng 8 âm lịch (24/8 - 30/8), Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp tựa như 'hổ mọc thêm cánh', may mắn trúng thưởng lớn, tiền chảy ào ào vào túi, nhà lầu xe sang cũng lúc có đủ - Ảnh 2
Con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thực và đáng tin cậy, kiên trì, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Họ luôn kiên định với lý tưởng và niềm tin của mình. Theo tử vi dự báo, vận may của tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển. Nhìn chung, tuổi Tuất thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng. 

Đây là tuần bùng phát về tài vận của người tuổi Tuất. Không chỉ được tăng lương tăng thưởng mà còn thành công trong việc kinh doanh, khởi nghiệp nên tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, dồi dào. 

Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Tuần cuối cùng tháng 8 âm lịch (24/8 - 30/8), Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp tựa như 'hổ mọc thêm cánh', may mắn trúng thưởng lớn, tiền chảy ào ào vào túi, nhà lầu xe sang cũng lúc có đủ - Ảnh 3
Vận may của tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi tuần cuối cùng tháng 8 âm tử vi 3 con giáp may mắn tử vi tháng 8 âm lịch

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Tâm linh - Tử vi 42 phút trước
Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Đi dã ngoại ở biển, 8 học sinh bị dòng nước cuốn trôi

Video 1 giờ 12 phút trước
Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Xe ô tô lao như "tên bắn" vào xe khách, 7 người tử vong và 19 người bị thương

Video 2 giờ 7 phút trước
Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 57 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Tử vi thứ Bảy 3/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ cầu được ước thấy, đếm tiền mỏi tay, Mão - Tỵ khốn khó tiền bạc, công việc trắc trở

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Thần Tài phù trợ đúng ngày mai (3/10/2026), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Từ nay đến ngày 10/10/2026, 3 con giáp ngồi không 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Hết tháng 8 âm lịch chính thức hết khổ, 3 con giáp được Thần Tài gọi tên, tiền nhiều đếm không xuể, giàu sang Phú Quý hơn người

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 10 ngày tới, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng