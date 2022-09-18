Tuần cuối cùng tháng 8 âm lịch (24/8 - 30/8), Ngọc Hoàng mở đường lớn, Thần Tài ưu ái gọi, 3 con giáp tựa như 'hổ mọc thêm cánh', may mắn trúng thưởng lớn, tiền chảy ào ào vào túi, nhà lầu xe sang cũng lúc có đủ

Tuổi Dần sẽ có niềm vui bất ngờ ập đến, từ sự nghiệp cho đến đời sống gia đình đều khởi sắc. Công việc làm ăn phát đạt khiến thu nhập trở nên dồi dào, tiền tiêu rủng rỉnh.

Theo tử vi , tuần cuối cùng của tháng 8 âm, tuổi Dần sẽ bước sang trang mới của đời mình. Con giáp này được quý nhân yêu quý bởi tính chính trực và có trách nhiệm nên sẽ được giúp đỡ để vượt qua sóng gió. Cứ nỗ lực kiên trì, vận khí sẽ tốt dần lên. Khi đó, công việc dù áp lực và vất vả nhưng nhìn chung vẫn đi đến kết quả cuối cùng khả quan như bản mệnh mong muốn.

Tuổi Hợi là những người thông minh, lanh lợi, linh hoạt, đối nhân xử thế chứa nhiều sự khôn khéo. Người tuổi Hợi có thể ấp ủ nhiều con đường tắt dẫn đến thành công, tìm cho mình một lối đi riêng an toàn và khác biệt người xung quanh.

Đường tài lộc của tuổi Dần trong tuần này vô cùng dồi dào. Thiên Tài soi chiếu giúp cho chỉ số may mắn của con giáp này tăng lên gấp bội, có thêm nhiều cơ hội để kiếm tiền đầy tay. Không chỉ sự nghiệp thuận lợi, quý nhân giúp đỡ, con giáp này còn nắm bắt trong tay không ít cơ hội, liên tiếp gặt hái thành công.

Trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm, tuổi Hợi sẽ có sao tài lộc chiếu mạng. Không chỉ kiếm tiền dễ dàng trong kinh doanh mà bạn còn có thể thảnh thơi không phải suy nghĩ về chiến lược làm việc. Kể từ đây, mọi thứ đều suôn sẻ, vận hành trơn tru.

Người tuổi Hợi luôn chăm chỉ, cần cù và biết nhận ra những khuyết điểm của bản thân để nỗ lực hơn trong tương lai, làm việc gì có kế hoạch và đạt được thành quả nên cấp trên hết sức hài lòng, việc tăng lương, thăng chức chỉ là điều nằm trong tầm tay. Con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Hợi hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất trung thực và đáng tin cậy, kiên trì, không bao giờ dễ dàng bỏ cuộc. Họ luôn kiên định với lý tưởng và niềm tin của mình. Theo tử vi dự báo, vận may của tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển. Nhìn chung, tuổi Tuất thuận buồm xuôi gió, gia đạo chuyển biến, phúc khí vô cùng.

Đây là tuần bùng phát về tài vận của người tuổi Tuất. Không chỉ được tăng lương tăng thưởng mà còn thành công trong việc kinh doanh, khởi nghiệp nên tiền bạc vô cùng rủng rỉnh, dồi dào.

Có Thần Tài ban lộc nên tuổi Tuất làm ăn xuôi chèo mát mái, cứ đầu tư là sẽ sinh lời. Con giáp này làm kinh doanh được kỳ vọng sẽ vươn tới đỉnh cao, thu hái bộn tiền. Nhờ thành công trong sự nghiệp, họ mang đến cho gia đình cuộc sống khấm khá, sung túc hơn trước rất nhiều.

Vận may của tuổi Tuất trong tuần cuối cùng của tháng 8 âm sẽ tăng mạnh, luôn gặp điều tốt lành, sự nghiệp phát triển - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.