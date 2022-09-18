Tử vi tuần tới (19/9 - 25/9): Cổng trời mở cửa, Thần Phật theo đó xuất hiện xua đuổi âm khí, 3 tuổi này nhanh chóng thoát nghèo, tài lộc rải từ đầu ngõ đến tận cửa nhà, quơ tay ôm trọn hết vàng bạc, giàu có vang danh

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 10:45

3 con giáp thăng quan tiến chức, nghèo đến mấy cũng đổi vận giàu sang, có cơ hội đổi đời.

Tuổi Tý

Tý là người hiền lành, tốt bụng, luôn biết suy nghĩ cho người khác và không ngừng nỗ lực vươn lên. Thế nên, con giáp may mắn này được trời ban nhiều phước lành, cuộc sống dù gặp khó khăn đến mấy cũng có thể vượt qua ngoạn mục. Người tuổi Tý trong tuần tới có vận trình hanh thông, công danh phát đạt. 

Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có những thay đổi tích cực. Họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông. Con giáp tuổi này, nhận được nhiều công việc, dự án giúp tăng thêm thu nhập. Người tuổi Tý được cấp trên trọng dụng, dễ bề thăng quan tiến chức.

Con giáp tuổi Tý trong tuần tới sẽ tạo ra bước đột phát lớn trong sự nghiệp, vươn lên thành công. Dự kiến cuối năm, người tuổi Tý sẽ nắm trong tay một khoản tiền lớn, vận mệnh từ đây giàu có bất ngờ.

Tử vi tuần tới (19/9 - 25/9): Cổng trời mở cửa, Thần Phật theo đó xuất hiện xua đuổi âm khí, 3 tuổi này nhanh chóng thoát nghèo, tài lộc rải từ đầu ngõ đến tận cửa nhà, quơ tay ôm trọn hết vàng bạc, giàu có vang danh - Ảnh 1
Sự nghiệp của người tuổi Tý sẽ có những thay đổi tích cực, họ gặp được nhiều may mắn, vạn sự hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Sửu dù sinh ra không ngậm thìa vàng nhưng do Sửu luôn biết cách vươn lên trong cuộc sống nên chẳng bao giờ thiếu tiền. Đặc biệt, người tuổi Sửu chưa bao giờ nỗ lực hết sức mình vì một điều gì, cũng chẳng bao giờ dốc lòng vì công việc nhưng chính sự lười nhác lại là động lực khiến Sửu luôn nghĩ cách làm việc gì đó hiệu quả nhất trong thời gian ngắn nhất.

Trong tuần tới, tiền tài của người tuổi Sửu chỉ có tăng, không có giảm. Không chỉ có đường tài lộc vượng phát hanh thông, tuổi Sửu còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ.

Bên cạnh đó, tuổi Sửu sẽ sớm đạt được những gì mình mong ước bấy lâu. Nhờ vận may và phước lành trời ban, Sửu sẽ gặt hái thành công, ăn nên làm ra. Cuối năm, Sửu sẽ không còn phải đau đầu về chuyện tiền bạc. Công việc trong thời gian này giải quyết êm xuôi, Sửu chỉ cần hòa nhã hưởng thái bình. Đường tài lộc hưng vượng, con giáp may mắn này thoải mái chi tiêu, không cần lo nghĩ.

Tử vi tuần tới (19/9 - 25/9): Cổng trời mở cửa, Thần Phật theo đó xuất hiện xua đuổi âm khí, 3 tuổi này nhanh chóng thoát nghèo, tài lộc rải từ đầu ngõ đến tận cửa nhà, quơ tay ôm trọn hết vàng bạc, giàu có vang danh - Ảnh 2
Tuổi Sửu sẽ sớm đạt được những gì mình mong ước bấy lâu, nhờ vận may và phước lành trời ban, Sửu sẽ gặt hái thành công, ăn nên làm r - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Tuần tới, người tuổi Ngọ đón nhận nhiều hỷ sự. Đường sự nghiệp hanh thông, Ngọ có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị. 

Người tuổi Ngọ sẽ có sao cát tinh cao chiếu, tài lộc dồi dào đến bất ngờ, đặc biệt những người kinh doanh buôn bán sẽ có quý nhân gánh vác, tiền bạc dễ dàng chảy vào túi. Còn đối với người làm công ăn lương, chỉ cần trong lòng luôn có sự tự tin tràn đầy, làm việc chăm chỉ thì nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng và gặt hái được thành quả đáng mong chờ.

Cuộc sống từ đây bước sang trang mới, gia đình hạnh phúc viên mãn. Nếu như thời gian trước, việc kiếm tiền với tuổi Ngọ khá vất vả thì hiện tại, từ kinh doanh đến sự nghiệp với Ngọ đều dễ dàng, cuộc sống càng ngày càng giàu có, của cải đầy nhà.

Tử vi tuần tới (19/9 - 25/9): Cổng trời mở cửa, Thần Phật theo đó xuất hiện xua đuổi âm khí, 3 tuổi này nhanh chóng thoát nghèo, tài lộc rải từ đầu ngõ đến tận cửa nhà, quơ tay ôm trọn hết vàng bạc, giàu có vang danh - Ảnh 3
 Người tuổi Ngọ đón nhận nhiều hỷ sự, đường sự nghiệp hanh thông, Ngọ có được thành công khiến nhiều người thấy ghen tị - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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