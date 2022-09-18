Trời Phật phù hộ, 3 tuổi này đón ngày cuối tuần (18/9) mỹ mãn tựa như Phượng Hoàng tung cánh, làm gì cũng thuận, tiền bạc ào ào vào túi, vận trình thăng hoa như 'hổ mộc thêm cánh'

Tâm linh - Tử vi 18/09/2022 06:12

3 con giáp gặp nhiều may mắn, cầu được ước thấy, hồng phúc rợp trời, người người ghen tị đỏ mắt.

Tuổi Thìn

Tử vi cuối tuần những người tuổi Thìn chính con giáp may mắn được quý nhân giúp đỡ nên mọi việc hanh thông, tài lộc vượng phát, con giáp tuổi Thìn gặp nhiều may mắn, luôn nhận được sự trợ giúp. Nhờ sự hướng dẫn, giúp đỡ của quý nhân mà người tuổi Thìn có thể giành được những thành tựu trong sự nghiệp và tích lũy tài sản.

Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra. Nhân lúc này, Thìn nên có kế hoạch chi tiêu và sử dụng tài lộc thật phù hợp để tiền bạc càng ngày càng sinh sôi nảy nở.

Vận trình tuổi Thìn khởi sắc trông thấy. Một mặt cục diện ngũ hành tương sinh, mặt khác lại có cát tinh hỗ trợ mạnh mẽ cho công việc làm ăn, vận quý nhân vượng, khởi sự thuận lợi hơn trước, mở ra nhiều cơ hội hợp tác phát triển và thăng tiến. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều vận may lớn. Trong ngày, sự nghiệp của tuổi Thìn phát triển như ý muốn, vận khí được cải thiện, cuộc sống thăng hoa viên mãn.

Trời Phật phù hộ, 3 tuổi này đón ngày cuối tuần (18/9) mỹ mãn tựa như Phượng Hoàng tung cánh, làm gì cũng thuận, tiền bạc ào ào vào túi, vận trình thăng hoa như 'hổ mộc thêm cánh' - Ảnh 1
Được Thần Tài chiếu cố, quý nhân giúp sức, sau khoảng thời gian cố gắng không ngừng, con giáp cuối cùng cũng có được những gì xứng đáng với công sức mình bỏ ra - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi cuối tuần người tuổi Thân sẽ tháo gỡ được những khó khăn trước đó của mình những người cầm tinh con Khỉ là người chịu khó, nhưng lại hay bị tiểu nhân gây khó dễ, vận thế bị cản trở, công việc phát triển không suôn sẻ, sự nghiệp sa sút nhiều. Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân sẽ được hanh thông về mọi mặt, thu được nhiều tài lộc, cuộc đời sang trang, hưởng phú quý trong tầm tay.

Người tuổi Thân trong ngày cuối tuần, tài lộc dư dả, phất lên phát tài. Con giáp được cấp trên nhìn nhận năng lực, ngoài ra cũng rất được lòng mọi người xung quanh nên thuận lợi thăng tiến. Con giáp biết tận dụng cơ hội này để phát huy tối đa khả năng của mình. Vận tài lộc của con giáp trở nên hưng thịnh, Thân có của ăn của để, tiền của phủ phê.

Con giáp này có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã đề ra, có cơ hội nhận được khoản thưởng nóng. Người làm ăn kinh doanh cũng gặp nhiều thuận lợi trong việc đàm phán, hợp tác. Con giáp này có thể họn được bạn hàng tốt, đối tác triển vọng, mang lại lợi nhuận cao cho công ty và bản thân.

Trời Phật phù hộ, 3 tuổi này đón ngày cuối tuần (18/9) mỹ mãn tựa như Phượng Hoàng tung cánh, làm gì cũng thuận, tiền bạc ào ào vào túi, vận trình thăng hoa như 'hổ mộc thêm cánh' - Ảnh 2
Trong thời gian này, con giáp tuổi Thân sẽ được hanh thông về mọi mặt, thu được nhiều tài lộc, cuộc đời sang trang, hưởng phú quý trong tầm tay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Đây là con giáp có tính cách nhân hậu, hiền lành, sống dĩ hòa vi quý và thích giúp đỡ người khác, nên bất kể làm việc gì, chẳng may cuộc sống khó khăn thế nào cũng vượt qua ngoạn mục nhờ quý nhân giúp đỡ. Cuối tuần nầy, người tuổi Dậu đón nhận nhiều hỷ sự.

Tuổi Dậu có những bước tiến vững chắc trên con đường sự nghiệp, tài lộc mà con giáp này nhận được không ngừng tăng lên. Tất nhiên, tuổi Dậu không thể tránh khỏi những khó khăn nhất định nhưng gian khổ nào rồi cũng sẽ qua. Mọi công sức bỏ ra đều sẽ được đền đáp bằng những thành quả xứng đáng.

Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ. Thời đại hoàng kim của con giáp đã đến, Dậu hãy tận dụng mọi thời cơ để làm giàu.

Trời Phật phù hộ, 3 tuổi này đón ngày cuối tuần (18/9) mỹ mãn tựa như Phượng Hoàng tung cánh, làm gì cũng thuận, tiền bạc ào ào vào túi, vận trình thăng hoa như 'hổ mộc thêm cánh' - Ảnh 3
Nhờ sự cố gắng phấn đấu không ngừng nghỉ, con giáp này sẽ nhanh chóng chạm tay tới mục tiêu đã đặt ra, thậm chí gặt hái thành công đáng ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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