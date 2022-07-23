Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), PHÚC TRÀN BIỂN ĐÔNG, 3 con giáp này thu về nhiều tài lộc, sự nghiệp 'đơm hoa kết trái', tiền của gia tăng, vận trình hoan hỷ

Tâm linh - Tử vi 23/07/2022 19:48

Theo dự đoán tử vi 12 con giáp, vào tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), 3 con giáp này bước vào thời kỳ đỉnh cao của vận mệnh, vạn sự như ý cát tường, công danh sự nghiệp khởi sắc, vận trình thăng hoa, cầu được ước thấy.

Tuổi Tuất

Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt, do bước vào cục diện Tam hợp nên vận may liên tiếp kéo đến. Có thể nói đây là con giáp may mắn nhất năm.

Những người làm công ăn lương lại có cơ hội được đề bạt lên chức vụ cao hơn. Đồng thời do cung hôn nhân xuất hiện Tam Hợp quý nhân nên con giáp may mắn này không chỉ đón nhận hỷ sự về hôn nhân mà còn có tin vui về việc có thêm quý tử.

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Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), vận thế của người tuổi Tuất vô cùng tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), có nhiều thay đổi tích cực với những người tuổi Hợi. Chỉ cần không ngừng nỗ lực và cố gắng thì việc xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn trong tầm tay. Thời gian tới, tuổi Hợi sẽ gặp được nhiều may mắn.

Theo tử vi 12 con giáp, đây là giai đoạn thăng hoa nhất, tuổi Hợi không chỉ được thần tài chiếu cố mà còn có quý nhân phù trợ, bất kể làm việc gì cũng dễ dàng gặt hái được thành công. Có thể tuổi Hợi trở thành đại gia lúc nào không hay, hay thậm chí xây dựng mọi thứ đủ đầy khiến ai cũng ngưỡng mộ.

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Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7), có nhiều thay đổi tích cực với những người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần là một trong những con giáp có nỗ lực, ý chí mạnh mẽ hàng đầu. Con giáp làm việc chăm chỉ, không sợ thất bại, sẵn sàng làm đến cùng. Tuổi Dần lại có khả năng lãnh đạo tuyệt vời, vì vậy việc con giáp nắm giữ vai trò lãnh đạo chỉ là chuyện sớm hay muộn.

Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7) chính là thời điểm tuổi Dần như con diều no gió bay cao trên con đường công danh sự nghiệp. Vì bản thân tính cách tuổi Dần không bao giờ cho mình ngừng nghỉ, luôn phải vươn lên vị trí dẫn đầu. Nỗ lực, con giáp có được tất cả vinh hoa, phú quý, đạt đỉnh cao tiền tài, danh vọng.

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Tuần cuối cùng của tháng 7 (25/7 - 31/7) chính là thời điểm tuổi Dần như con diều no gió bay cao trên con đường công danh sự nghiệp- Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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Theo tử vi Chủ Nhật ngày 24/7/2022, 3 con giáp này hưởng trọn tinh hoa đất trời nên đánh đâu thắng đó, làm ăn thông thuận, tài lộc đầy tràn, vạn sự như ý, cầu được ước thấy.

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