Tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp gặp thời hoàng kim nên vận số thăng hoa, tài lộc dư dả, ăn nên làm ra

Tâm linh - Tử vi 30/10/2022 22:58

Theo tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), với mệnh số hòa hảo, 3 con giáp này làm chơi ăn thật, nhàn nhã hưởng phước, tài lộc vẹn toàn giàu càng thêm giàu.

Tuổi Mùi

Trời sinh những người tuổi Mùi có trí tuệ xúc cảm cao, nhờ vậy mà họ có quan hệ tốt với quý nhân, và đương nhiên sự nghiệp cũng thăng tiến và giàu có. Người tuổi Mùi cũng là người có chí cầu tiến, luôn kiên nhẫn với mọi thứ, không ngại thất bại, nhờ vậy mà cuộc sống sau này dễ dàng gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Theo tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc, họ sẽ đạt được thành quả bùng nổ. Thời gian này, tuổi Mùi thích hợp để đầu tư làm ăn, họ sẽ có quý nhân chiếu cố trong lĩnh vực này, con giáp may mắn này đừng nên bỏ lỡ bất cứ cơ hội làm giàu nào.

Tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp gặp thời hoàng kim nên vận số thăng hoa, tài lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh 1
Theo tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), người tuổi Mùi sẽ gặp được nhiều may mắn, đặc biệt là trong công việc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả trong thời gian qua. Sắp tới đây là thời kỳ hoàng kim của con giáp này khi được Thần tài và quý nhân phù trợ.

Tử vi tuần sau (31/10 - 6/11) dự đoán, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Không chỉ gặp may mắn trong công việc, con giáp này sẽ kiếm được những khoản lương thưởng lớn hoặc lợi nhuận khổng lồ từ các dự án kinh doanh, đầu tư. Theo đó, khởi đầu năm mới của người tuổi Mão vô cùng thuận lợi, vận may rực rỡ và cuộc sống thăng hoa, viên mãn.

Tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp gặp thời hoàng kim nên vận số thăng hoa, tài lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh 2
Tử vi tuần sau (31/10 - 6/11) dự đoán, người tuổi Mão sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), đây là giai đoạn may mắn nhất của người tuổi Hợi. Trong thời gian này, bản mệnh sẽ bước vào cục diện “danh lợi song thu”. Không chỉ mặt tài chính, sự nghiệp cũng vô cùng mỹ mãn.

Theo tử vi 12 con giáp, dù cho dù là học tập hay công việc, người tuổi Hợi đều đạt được những kết quả tốt nhất, khiến người khác phải ngưỡng mộ. Con giáp này cũng có được nguồn thu dồi dào từ công việc chính ổn định và từ những khoản đầu tư thông minh.

Tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), TÀI LỘC vạn sự vào, BÌNH AN vạn lần đến, 3 con giáp gặp thời hoàng kim nên vận số thăng hoa, tài lộc dư dả, ăn nên làm ra - Ảnh 3
Theo tử vi tuần sau (31/10 - 6/11), đây là giai đoạn may mắn nhất của người tuổi Hợi - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), bội thu tiền tài, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, ở hiền gặp lành, thành công phát tài tới tấp

Đúng 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), bội thu tiền tài, 3 con giáp rũ bùn đứng dậy, ở hiền gặp lành, thành công phát tài tới tấp

Theo tử vi 2 ngày đầu tuần (31/10 - 1/11), 3 con giáp may mắn này tiền tài dư dả, giàu sang vượt trội, thành công vô cùng, tiền nhiều vô kể.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi tuần sau tử vi ngày 31/10 tử vi ngày 31/10/2022 12 con giáp tử vi ngày mai

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 48 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 2 giờ 48 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 3 giờ 48 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 4 giờ 48 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 5 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Sau đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn