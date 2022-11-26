Tử vi tuần mới (từ ngày 28/11-4/12/2022): 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa trông thấy

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 21:17

3 con giáp này sẽ nhận được nhiều may mắn giúp sự nghiệp và cuộc sống diễn ra suôn sẻ, hanh thông trong 7 ngày tới.

Tuổi Thân

Bước sang tuần mới, người tuổi Thân may mắn muôn phần, làm gì cũng thuận lợi. Con giáp sẽ gặp được những cơ hội tốt trong công việc, tài lộc tăng lên đều đều. Những quyết định của Thân đưa ra đa phần đều mang lại hiệu quả rõ rết, con giáp được nhiều người tin tưởng và nể trọng. Ngoài ra, tài lộc của Thân gắng liền với phước khí mà bạn tích được. Càng chăm làm điều thiện, con giáp may mắn này sẽ càng giàu có, cuộc sống phủ phê, dư dả.

Tử vi tuần mới (từ ngày 28/11-4/12/2022): 3 con giáp may mắn vận trình khai thông, làm ăn phát đạt, cuộc sống thăng hoa trông thấy - Ảnh 1
Bước sang tuần mới, người tuổi Thân may mắn muôn phần, làm gì cũng thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn chăm chỉ, siêng năng và không ngừng nỗ lực để cải thiện chất lượng cuộc sống. Họ luôn muốn vươn tới cuộc sống thượng lưu nên không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân. So với các con giáp khác, tuổi Dậu biết cách nhẫn nhịn, cư xử có căn nhắc.

Tử vi tuần mới (từ ngày 28/11-4/12/2022), cuộc sống của tuổi Dậu chưa có bước đột phá. Tuy nhiên, sự nghiệp, tài vận đều có dấu hiệu cải thiện hơn so với giai đoạn trước đó. tuổi Dậu hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận một cuộc sống tốt đẹp hơn khi quý nhân phù trợ, Thần Tài chiếu cố nồng hậu . 

Tuổi Tý

Những người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, luôn biết cách tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống sung túc. So với những con giáp khách, tuổi Tý biết nhìn xa trông rộng và ít khi để bản thân rơi vào tình trạng bế tắc.

Tử vi học nói rằng, trong năm Tân Sửu, cuộc sống của tuổi Tý có nhiều chuyển biến bất ngờ. Năm ngoái tuổi Tý đã gặp không ít khó khăn. Đúng 15h06 ngày 15/6 , con giáp này vẫn phải đối mặt với nhiều thử thách trong các tháng đầu năm. Tuy nhiên, từ giữa năm trở đi, tuổi Tý được Thần Tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu nên vận trình khởi sắc rõ rệt. Đặc biệt, trong tháng 6 và tháng 7, tuổi Tý hãy chuẩn bị tinh thần để đón nhận hỷ sự. Đây là thời điểm giúp tuổi Tý có cuộc sống thoải mái, có cơ hội làm giàu.

 

(*) Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.

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