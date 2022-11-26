Tử vi ngày mai 27.11.2022, rồng rắn lên mây, cưỡi hoa Bồ Tát trao phước, 3 tuổi ‘tụ hỷ tụ tài’, làm ăn đại vượng, Thần Tài gọi tên, tiền bạc lũ lượt tìm về ví

Tuy nhiên, bạn cần phải chấp nhận một điều là bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Những thành tích xuất sắc của bạn có thể khiến kẻ tiểu nhân ghen tị, hạ thấp uy tín, vì thế điều bạn cần làm là bỏ ngoài tai những lời không hay, tập trung vào nhiệm vụ của mình.

Người tuổi Ngọ làm công ăn lương có một túi tiền rủng rỉnh trong tuần này vì bạn đã hoàn thành vượt mức yêu cầu. Chắc chắn chẳng có cấp trên nào lại không sẵn sàng dành cho bạn một phần thưởng hậu hĩnh cả.

Tử vi ngày mai 27.11.2022, con giáp phát tài tuần này vẫn cần chú ý chi tiêu chừng mực, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng cháy túi.

Người làm ăn có thể nhận được tin vui. Với con mắt tinh đời của mình, bạn có thể phát hiện ra những cơ hội làm ăn quý giá, thậm chí trở thành người dẫn đầu xu hướng.

Tuổi Dần

Là một trong những con giáp may mắn nhất trong chuyện kiếm tiền, tuổi Dần được cho là gặt hái nhiều thành công. Tử vi ngày mai 27.11.2022, một khi đã quyết định chọn con đường nào thì dù phải đối mặt với những chông gai lớn, họ cũng sẽ kiên cường vượt qua để tới được với cái đích thành công.

Nếu tuổi Dần khôn ngoan, thận trọng lliều lĩnh, dám thử những cái mới và đây cũng chính là những yếu tố giúp họ đạt được những thành tựu khiến người khác phải ngưỡng mộ.

Tử vi học có nói, sau khi bước vào giai đoạn hưng thịnh nhất năm,, khi mà công việc bắt đầu đơm hoa kết trái, những dự án mà họ đầu tư gặt hái thành quả, thậm chí đem lại cho họ nhiều lợi nhuận.

Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt, tháng 11 âm và vài tháng cuối năm cũng được cho là lúc tuổi Dần gặp được quý nhân, mở rộng cơ hội đầu tư sinh lời. Nếu biết kết hợp với các biện pháp kiểm soát tài chính, phân bổ chi tiêu cũng như tái đầu tư, họ sẽ trở thành 1 trong những con giáp thành công nhất trong năm.

Tuổi Mão

So với năm 2021, tử vi tuổi Mão năm Nhâm Dần 2022 nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có 1 năm bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Tử vi ngày mai 27.11.2022 tuổi Mão có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn. Chuyện tiền bạc có khởi sắc ngay từ đầu tuần, có lẽ sự cố gắng của bạn trong suốt thời gian qua đã được ghi nhận và trả giá xứng đáng. Cấp trên sẵn sàng dành cho bạn một khoản tiền thưởng nóng hậu hĩnh, giúp bạn có thêm động lực cống hiến cho tương lai.

Về mặt sức khỏe, tuổi Mão cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

*Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm