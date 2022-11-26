Tử vi 26/11/2022, 3 con giáp nhận mưa tài lộc, Thần Phật che chở biến nguy thành an, trúng số, hái ‘quả ngọt’, không thành Rồng cũng thành Phượng, mua nhà tậu xe

Tâm linh - Tử vi 26/11/2022 15:37

Tử vi 26/11/2022, 3 con giáp may mắn thần phật chở che, cuộc sống khấm khá, đổi vận sang giàu không ai bằng.

Tuổi Ngọ

Tử vi 26/11/2022, Ngọ là con giáp tốt về tiền bạc, có sự chuyển biến giàu sang trong vận số thuộc về người tuổi Ngọ. Người tuổi này nhiều phương diện có dấu hiệu khởi sắc, thuận lợi cho người tuổi này mở mang, phát triển sang lĩnh vực mới. Bằng trí thông minh, nhanh nhạy của tuổi Ngọ, họ dễ đạt được những kết quả như kỳ vọng.

Kinh doanh có tài có lộc, buôn bán thu về lợi nhuận khá tốt. Xuất hành đi lại bản mệnh cũng có lộc về tiền bạc đưa tới. Ngoài ra, theo tử vi cũng dự báo là có khả năng trúng thưởng trong các trò chơi may rủi. Tài lộc khá thuận lợi, đặc biệt với người có dự định lập nghiệp đầu năm nay. Những bước phát triển khá tích cực này có thể đem đến sự đột phá, tạo nền tảng vững chắc phát triển trong tương lai.

Tử vi 26/11/2022, 3 con giáp nhận mưa tài lộc, Thần Phật che chở biến nguy thành an, trúng số, hái ‘quả ngọt’, không thành Rồng cũng thành Phượng, mua nhà tậu xe - Ảnh 1
Kinh doanh có tài có lộc, buôn bán thu về lợi nhuận khá tốt. Xuất hành đi lại bản mệnh cũng có lộc về tiền bạc đưa tới. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi 26/11/2022 được thần tài gọi tên, Dần đổi vận giàu sang. Nhìn chung, cuộc sống của những người này vào 3 tháng đầu năm có chuyển biến thuận lợi, công việc phát triển hanh thông, tiền bạc dồi dào, tích lũy được khoản lớn.

Nếu như trước đó được cho là khá "lao đao", phải hứng chịu nhiều thử thách cả về chuyện tiền bạc lẫn công việc, sức khỏe, thì tử vi 26/11/2022 lại được cho là thời kỳ sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho họ, thậm chí, họ còn là 1 trong số những con giáp may mắn nhất với nhiều cơ hội kiếm tiền nhất.

Vận may đã thể hiện với những người tuổi Tý, mở đầu bằng những dự án lớn trong công việc. Với sự thông minh, nhạy bén sẵn có của họ, tuổi Dần sẽ biết cách nắm bắt các cơ hội này và tự tạo dựng cho mình một sự nghiệp vững vàng.

Tử vi 26/11/2022, 3 con giáp nhận mưa tài lộc, Thần Phật che chở biến nguy thành an, trúng số, hái ‘quả ngọt’, không thành Rồng cũng thành Phượng, mua nhà tậu xe - Ảnh 2
Tử vi 26/11/2022 lại được cho là thời kỳ sẽ đem lại những thay đổi tích cực cho họ, thậm chí, họ còn là 1 trong số những con giáp may mắn nhất với nhiều cơ hội kiếm tiền nhất. Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm tốt để người tuổi Dần hạn chế chi tiêu, dành 1 phần đáng kể trong thu nhập để đầu tư sinh lời. Vận đỏ của tuổi Dần rực rỡ nhất, tuổi Dần đừng nên bỏ lỡ nhé.

Tuổi Tý

Tử vi 26/11/2022 được 2 cát thần trợ mệnh nên trong nguy có cơ, nửa đầu năm tuy gặp khó khăn nhưng nửa cuối năm vươn lên lại đạt được thành quả nhất định, nếu biết nỗ lực cố gắng, chăm chỉ làm ăn, không nhiễm thói hư tật xấu thì thậm chí còn có thể lật ngược tình thế, trở thành 1 trong những con giáp vững vàng về mặt tài chính, chẳng khi nào hết tiền hay rơi vào cảnh túng thiếu.

Tử vi 26/11/2022, ngũ hành bản mệnh và lưu niên tương sinh sẽ hỗ trợ phần nào cho vận trình của những người tuổi Tý, mà biểu hiện rõ nhất phải kể đến ở đây chính là phương diện sức khỏe. Đa phần người tuổi Tý không có bệnh tật gì. Nếu không may đau yếu thì cũng gặp thầy gặp thuốc mà nhanh khỏi, bình an vô sự trên các hành trình xa, công việc do đó không bị ảnh hưởng, ngày càng tấn tới.

Về mặt tình duyên, tuổi Tý được cho là cũng dễ được như ý khi những người độc thân sẽ có cơ hội gặp được 1 nửa lý tưởng của mình, nhất là từ tháng 11 trở đi.

 *Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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