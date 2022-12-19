Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi đạt được rất nhiều thành tựu trên mọi phương diện trong thời gian tuần mới từ ngày 19/12 đến ngày 25/12 . Đặc biệt, con giáp tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu của mình một cách mỹ mãn. Từ thời gian này, họ sẽ không mắc phải sai lầm nào trong công việc kinh doanh và sự nghiệp.

Đồng thời, con giáp này có thể kiếm tiền nhanh hơn, sự nghiệp tiến triển tốt hơn trong tuần mới từ ngày 19/12 đến ngày 25/12,của người tuổi Mùi được hầu hết mọi người công nhận nên họ ngày càng có hậu thuẫn, nhận được sự ủng hộ, trợ giúp để sự nghiệp ngày càng suôn sẻ hơn. Trong tương lai, con giáp tuổi Mùi có thể thăng chức, tăng lương, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn, không gặp khó khăn gì.

Tuổi Tuất vốn là con giáp chăm chỉ, trung thành, chịu thương chịu khó, nếu là lãnh đạo sẽ là một con hổ dẫn đầu đội quân, tinh anh và giỏi giang. Nếu là nhân viên thì cũng là một nhân viên ưu tú, hết mình với công việc.

Thế nhưng tự bản thân họ cảm thấy rằng đây là một năm đầy thách thức, bởi sự hoạt động mạnh của sao Thái Bạch làm cản trở sự nghiệp cũng như con đường tài vận của họ. Việc kiếm ra tiền nhưng lại luôn phải chi tiêu cho những việc không chính đáng khiến con giáp này vô cùng hoang mang.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo tuần mới từ ngày 19/12 đến ngày 25/12, những người tuổi này tránh được thương sát từ Thương Quang giáng họa thay vào đó là Tỷ Kiên cứu vớt giúp họ dễ dàng vượt qua cơn sốt tài chính của chính mình. Những mối lo trước đó cũng giảm nhẹ dần, đi cùng đó là những tín hiệu tích cực của chính tài. Là một con giáp có vận đào hoa nhưng lại cũng luôn đau đầu vì tình, đến thời điểm ày Tuất hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm tiến bước cùng người mình yêu thương.

Tuổi Tý

Trong năm 2022 thì những người tuổi Tý chính là một con giáp vô cùng may mắn, cuộc sống vô cùng viên mãn sung túc. Tuổi Tý chính là con giáp đứng đầu trong danh sách con giáp phát tài trong năm Tân Sửu này, tuần mới từ ngày 19/12 đến ngày 25/12.

Ảnh minh họa: Internet

Sách tử vi cho biết trong tuần mới từ ngày 19/12 đến ngày 25/12, người tuổi Tý có thể rũ sạch vận xui, may mắn tìm đến sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền tài viên mãn. Không những vậy họ còn có cơ may trúng số phát tài, nằm chơi hốt bạc khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Người tuổi Tý sẽ có cơ hội hốt hết lộc trời, tiền nhiều vô kể, mua nhà sắm xe chính là những gì đang chờ Tý phía trước.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.