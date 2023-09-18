Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vượng phát bất ngờ, lộc tới ào ào không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 18/09/2023 13:29

Tuần mới này, 3 con giáp sau được quý nhân mang lại cơ hội làm giàu, sự cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp.

Tuổi Dần 

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay từ ngày 18 đến ngày 24/9/2023, tuổi Dần vận trình suôn sẻ hơn hẳn. Con giáp này sẽ đón nhận nhiều điều bất ngờ đang đón chờ ở phía trước. Từ công việc đến tật ách tai ương đều được giải trừ tai họa, gặp hung đều hóa cát, bình an vô sự.

Công việc may mắn hơn người, tuổi Dần làm gì cũng tự tin, đàng hoàng, chẳng lo lắng bất cứ điều gì. Trong tuần này, bản mệnh cũng xử lý ổn thỏa mọi vấn đề tồn đọng, nhờ thế được cấp trên tin tưởng giao phó nhiều nhiệm vụ quan trọng. Mọi việc khiến bản mệnh đau đầu sẽ được giải quyết sớm ngay trong tuần.

Vận tài lộc vượng phát. Con giáp này tự làm chủ tài chính và không cần dựa dẫm vào ai. Bản mệnh có lộc buôn bán nên cứ mạnh dạn xem ngày tốt khai trương hoặc nhập lô hàng mới. Tuổi Dần có nhiều khoản thu, dù làm nghề gì cũng có lộc, chỉ cần chăm chỉ là có tiền.

Vận trình tình cảm cũng êm đẹp, suôn sẻ. Tuổi Dần ôn hòa, biết bỏ qua lỗi lầm cho người khác. Xét vận trình tình duyên, con giáp này khá êm ái, không có biến động lớn. Bản mệnh biết cách làm cho nửa kia cảm thấy tin tưởng dù đôi bên phải yêu xa hay không ở cạnh nhau.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vượng phát bất ngờ, lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão 

Mão bẩm sinh đã có trí thông minh tuyệt vời và trí tuệ cảm xúc cao. Nhờ bản tính tò mò, thích khám phá, Mão có thể sẽ gặp nhiều khó khăn, không tránh khỏi vấp ngã. Càng lớn tuổi, con giáp này càng tích lũy được nhiều phúc khí và may mắn, bước đi ngày càng vững vàng.

Đặc biệt, tuần mới này, Mão còn được quý nhân từ phương xa mang lại cơ hội làm giàu. Sự nỗ lực, cố gắng trong thời gian qua sẽ được đền đáp.

Không chỉ tài chính nở rộ mà tình cảm của người tuổi Mão cũng thăng hoa, nở rộ, đây là thời điểm thích hợp để con giáp này kết hôn.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vượng phát bất ngờ, lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu 

Theo tử vi, vận trình từ nay trở đi của tuổi Sửu vô cùng suôn sẻ, bản mệnh thu được thành quả đáng kể. Khả năng sắp xếp mọi thứ cũng rất chu toàn, các đầu mục nhiệm vụ qua tay bản mệnh đều được giải quyết đâu vào đấy.

Nhân cơ hội này, tuổi Sửu có thể nhanh chóng xúc tiến những dự án, chiến lược quan trọng, tạo ra nền tảng thăng tiến cho sự nghiệp trong tương lai. Nếu làm tốt, con giáp này sẽ đón nhận tài lộc vượng, thu nhập mới từ chức vụ, vị trí đang nắm giữ của mình.

Tuy nhiên sóng gió có thể ập tới trong mối quan hệ tình cảm của tuổi Sửu. Dường như con giáp này đã quá cả nghĩ trong mối quan hệ này rồi. Điều đó không những không có lợi gì cho sự phát triển của chuyện tình cảm giữa bản mệnh và nửa kia chút nào.

Tử vi tuần mới từ 18/9 đến 24/9: 3 con giáp khổ nạn chuyển phúc tài, vượng phát bất ngờ, lộc tới ào ào không ai sánh bằng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp may mắn hanh thông, tài vận dồi dào, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

Đúng 17h chiều nay, thứ Hai (18/9/2023): 3 con giáp may mắn hanh thông, tài vận dồi dào, gia nhập hội đại gia trăm tỷ

3 con giáp sau sẽ có một ngày thứ Hai may mắn, thu được nhiều lợi nhuận từ công việc hoặc kinh doanh.

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