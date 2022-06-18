Tử vi tuần mới của 12 con giáp (20/6-26/6): kẻ thăng hoa, một phát bay đến đỉnh cao, người lụi bại, đến một mảnh giáp cũng không còn

Trên phương diện tài lộc, bạn lại gặp được khá nhiều điều như ý. Nhất là với người làm ăn, kể từ giữa tuần trở đi, bạn tìm được nhiều cơ hội làm giàu. Cuối tuần là thời điểm mọi sự cố gắng của bạn sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Thậm chí có một số người còn phát tài dựa vào may mắn.

Tuần này, sự nghiệp của người tuổi Tý không được như ý muốn. Có thể đầu tuần, dưới sự giúp sức của Chính Quan, bạn sẽ nhận được sự chú ý của cấp trên đấy, nhưng bạn cũng đừng vì thế mà trở nên kiêu ngạo, coi thường ý kiến của mọi người. Thiên Quan và Thương Quan cảnh báo trước nhiều khó khăn mà bạn có thể gặp phải.

Chuyện tình cảm của những người đã lập gia đình có nhiều điều bất trắc. Đôi bên tưởng chừng đã hòa giải nhưng trên thực tế, vẫn còn những ngọn lửa nhen nhóm chỉ cần gặp điều kiện thuận lợi là sẽ bùng lên. Có lẽ hai người vẫn còn những điều chưa thực sự thẳng thắn với nhau.

Trên phương diện chi tiêu, Đại Hao lại cho thấy bản mệnh cần có cách chi tiêu hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình. Bạn không nên vung tiền để bằng được người này người khác, mà nên tiết kiệm nhiều hơn để dự phòng cho tương lai.

Tuổi Sửu

Sự nghiệp của người tuổi Sửu trong tuần này có trắc trở nhưng cũng có ngọt ngào. Thời điểm đầu tuần, do Thương Quan cũng như Kiếp Tài và Tỷ Kiên tác động, bạn dễ bị cô lập vì mâu thuẫn với cấp trên, tranh chấp với đồng nghiệp. Tuy nhiên, nếu con đường bạn đang đi là đúng đắn thì đến cuối tuần, mọi người sẽ phải nhìn bạn bằng con mắt khác xưa.

Cơ hội kiếm tiền của bạn không có nhiều trong tuần này, bạn vẫn cần thêm thời gian để tiếp tục cố gắng mới mong nhận lại được thành quả. Thực Thần xuất hiện vào đầu tuần cho thấy những người làm nghề tự do có thể nhận được một khoản tiền lương xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Tiểu Hao khuyên bản mệnh làm việc gì cũng cần phải có chừng mực, nhất là với chuyện chi tiêu, nếu không, dù có dư dả đến đâu, bạn cũng rất dễ rơi vào tình trạng hao tài tốn của mà lợi ích thu lại thì không được bao nhiêu.

Tuổi Dần

Sự nghiệp của bản mệnh phát triển khá ổn định trong tuần lễ này, đặc biệt là vào thời điểm đầu tuần. Thiên Ấn và Chính Ấn cho thấy đây chính là lúc để người tuổi Dần khẳng định bản thân, gây ấn tượng cho người làm lãnh đạo. Bạn có thể đạt tới một vị trí cao dựa vào sức của chính mình.

Tài lộc của bản mệnh có dấu hiệu tăng tiến nhanh chóng vào cuối tuần. Vì vậy, trên thực tế, tuần này có thể là một tuần vất vả không ngơi nghỉ của bạn đấy. Tuy nhiên, đến khi cầm được đồng tiền trên tay, bạn sẽ thấy rằng những gì mình đã đánh đổi là hoàn toàn xứng đáng.

Tuy nhiên, bên cạnh việc mạnh mẽ không ngừng tiến về phía trước, bạn cần chú ý đến những kẻ có ý đồ tiếp cận mình. Ngũ Quỷ chiếu mệnh cho thấy đó có thể là kẻ tiểu nhân muốn gây hại cho con đường làm ăn của bạn, khiến bạn khó có thể kiếm được tiền lời lãi. Cùng với đó, bản mệnh cũng cần quan tâm đến tình hình sức khỏe trong tuần này.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có những bước biến chuyển tích cực vào thời điểm cuối tuần. Có lẽ sau khi những hiểu lầm và khúc mắc được tháo gỡ, đôi bên lại càng cảm thấy yêu thương và trân trọng nhau hơn, đồng thời tìm ra cách chung sống hòa hợp hơn trước.

Tuổi Mẹo

Người tuổi Mão nhận được khá nhiều niềm vui trong tình cảm vào tuần này. Người đã lập gia đình biết quan tâm hơn tới nửa kia của mình, tình cảm gia đình có nhiều biến chuyển tích cực. Bạn nhận ra rằng người nhà chính là hậu phương vững chắc cho mình trước mọi biến cố của cuộc sống.

Sự nghiệp của bản mệnh về cơ bản là tốt trong suốt tuần này. Nhờ có Chính Ấn nâng đỡ, bạn tìm được cơ hội để thể hiện điểm mạnh của bản thân. Tinh thần làm việc nghiêm túc, có trách nhiệm cũng là một điểm cộng nếu lãnh đạo có ý định cất nhắc cho bạn. Tuy nhiên, dù công việc có thuận lợi thế nào đi nữa, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo, kẻo đắc tội với kẻ tiểu nhân lúc nào không hay.

Bản mệnh làm ăn tương đối ổn định vào tuần này, song cuối tuần thì cơ hội làm ăn sẽ đến với bạn nhiều hơn. Người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản thưởng nóng, trong khi đó những người làm chăm chỉ làm thêm cũng sẽ tìm được nhiều mối hợp tác đáng tin cậy.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tuần này là một tuần có thách thức nhưng cũng có cơ hội đối với người tuổi Thìn. Có thể đầu tuần, bạn sẽ phải đối diện với nhiều yếu tố bất lợi do Thương Quan và Tỷ Kiên mang lại, ví dụ như lãnh đạo không ủng hộ, đồng nghiệp cạnh tranh, nhưng thông qua đó, bạn cũng sẽ tìm được cách vươn lên khẳng định mình. Thiên Ấn và Chính Ấn xuất hiện vào cuối tuần hứa hẹn nhiều điểm sáng.

Phương diện tài lộc của bản mệnh khá yên ắng trong tuần này. Có thể ngay từ đầu tuần, cơ hội đến với bạn tới tấp khiến bạn mừng thầm, nhưng ngay sau đó, bạn sẽ nhận ra rằng những cơ hội ấy không đáng tin cậy, hoặc không đem lại nhiều lời lãi như bạn mong muốn.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn cũng không được thuận lợi. Giữa các cặp đôi vẫn còn tồn tại vấn đề chưa thể giải quyết. Bạn không thể bắt đối phương hoàn toàn thuận theo mình. Hai người đều cần phải lùi một bước để đi tới thỏa hiệp.

Sao Dịch Mã chiếu mệnh khuyên những người vướng phải khó khăn nên suy nghĩ tích cực hơn và không nên ngại gian khổ nhất thời. Hiện tại, bạn càng cố gắng bao nhiêu thì tương lai bạn sẽ càng thu được kết quả rực rỡ bấy nhiêu. Ai rồi cũng sẽ nhận được thành quả xứng đáng với công sức của mình.

Tuổi Tỵ

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ phát triển không mấy ổn định trong tuần này. Có nhiều khi bạn tưởng mình đang thuận lợi nhưng lại có rắc rối bất ngờ xảy đến. Cũng có lúc bạn thất vọng vì gặp khó khăn, nhưng ngay sau đó lại được người trợ giúp. Vì thế, thời điểm này, bạn cần giữ trạng thái tinh thần ổn định, “thắng không kiêu bại không nản”.

Vận trình tài lộc không có nhiều điểm sáng. Cả tuần này bạn sẽ phải làm việc tương đối vất vả mới mong nhận lại được một phần thành quả. Thiên Tài cho thấy một vài người có thể có may mắn trúng thưởng, trúng số nhưng khoản tiền không đáng là bao, không thể dựa dẫm vào số tiền đó.

Nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh cho thấy người độc thân vốn có nhân duyên khá tốt. Các mối quan hệ của bạn phát triển một cách hài hòa. Nếu bạn chịu mở lòng hơn với mọi người thì rất có thể bạn sẽ tìm được một người thích hợp hoặc một cơ hội đáng quý. Chớ nên chần chừ do dự quá lâu, bởi cơ hội sẽ chẳng chờ đợi ai.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải vươn lên khắc phục được khó khăn mới mong khẳng định giá trị bản thân mình. Kiếp Tài và Tỷ Kiên sẽ mang đến cho bạn nhiều rắc rối bởi bạn chưa thực sự biết cách hài hòa với đồng nghiệp.

Tình hình tài chính không có nhiều điểm sáng trong tuần này, đặc biệt là với người làm đầu tư, kinh doanh. Vì vậy, bạn chớ nên vội vã đưa ra quyết định đầu tư, bởi rất có thể đấy là cái bẫy giăng sẵn để bạn đặt chân vào nếu mù quáng. Hãy bình tĩnh chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn.

Chuyện tình cảm của bản mệnh khá im ắng. Người độc thân dành quá nhiều thời gian đắm chìm vào quá khứ nên dường như không thể mở lòng với bất cứ ai. Bạn có những suy nghĩ tiêu cực về chuyện tình cảm, không muốn tin tưởng ai, thậm chí nghĩ rằng mình sẽ sống một mình như vậy đến suốt đời.

Thái Tuế khuyên bạn nên cẩn thận trong bất cứ công việc gì, đặc biệt là khi cần ra khỏi nhà... Trước khi rời nhà, bạn nên có cách ăn mặc và bảo vệ bản thân phù hợp, đồng thời đi theo hướng tốt hoặc vào giờ hoàng đạo để gặp được nhiều may mắn hơn, giảm bớt những ảnh hưởng xấu.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp của bản mệnh cũng không phải thuận lợi ngay từ đầu tuần, thậm chí khoảng thời gian này, bạn sẽ phải khắc phục khá nhiều vấn đề tồn tại từ trước đó. Kiếp Tài và Tỷ Kiên rình rập như báo trước nhiều rắc rối mà bạn buộc phải vượt qua nếu muốn vươn tới thành công.

Tình hình tài chính của bạn cũng không thực sự lý tưởng. Cơ hội việc làm vào giữa tuần có thể khiến bạn tưởng chừng mọi việc đã đi vào quỹ đạo, nhưng trên thực tế vẫn còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Bạn gần như chưa thu được thành quả gì vào thời điểm này.

Chuyện tình cảm có những quãng thăng và những quãng trầm. Nếu đã lập gia đình, bạn cần tin tưởng nửa kia của mình hơn, không nên đưa ra phán đoán khi mọi việc còn chưa rõ ràng. Vợ chồng có khúc mắc gì thì nên bình tĩnh trò chuyện, tháo gỡ hiểu lầm, cùng nhau giải quyết vấn đề.

Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này vốn có những nét hấp dẫn rất riêng. Bạn còn là người giỏi ăn nói nữa nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác. Người độc thân hãy tinh tường nhận ra ai là người thật sự chân thành với mình để phát triển mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Những người tuổi Thân làm công ăn lương phải đối diện với đủ loại thử thách trong tuần này, vì vậy bạn chớ nên đầu hàng nghịch cảnh. Hãy bình tĩnh khi giải quyết khó khăn bởi mọi chuyện đâu rồi sẽ có đó, sự căng thẳng chỉ khiến tất cả thêm phần rắc rối mà thôi.

Ngược lại, người làm đầu tư, kinh doanh có cơ hội phát tài ngay từ đầu tuần. Thiên Tài và Thực Thần cho thấy cơ hội làm ăn đến với bạn tới tấp, bạn chỉ cần bình tĩnh và lựa chọn xem đâu là cơ hội phù hợp với khả năng của mình.

Sao Thiên Cẩu chiếu mệnh chỉ ra rằng bản mệnh dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Bạn cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì cũng nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tuổi Dậu

Tình hình tài lộc của người tuổi Dậu chủ yếu rực rỡ vào đầu tuần và giữa tuần. Thực Thần cho thấy bạn sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức của mình. Bên cạnh đó, người làm đầu tư, kinh doanh cũng có thể tìm hiểu được những đối tác đáng tin cậy.

Sự nghiệp của bản mệnh chưa chắc đã được thuận lợi như thế. Thương Quan và Kiếp Tài xuất hiện mang lại cho bạn nhiều điều phiền phức. Tuần này, tốt nhất là bạn không nên mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, có chuyện gì thì nên bình tĩnh thảo luận với nhau.

Điểm mạnh của bản mệnh vẫn có nhiều cơ hội được cấp trên trọng dụng. Thiên Đức cát tinh cho thấy chỉ cần bạn biết đâu là thời điểm cần khẳng định bản thân, đồng thời không quá kiêu ngạo, gạt ngoài tai lời người ngoài thì chắc hẳn, chuyện thăng tiến là hoàn toàn có thể.

May mắn là tình cảm của các cặp đôi đang tiến triển cực kỳ thuận lợi. Hai người có nhiều điểm chung nên có thể tâm sự, trò chuyện với nhau cả ngày mà không biết chán. Nếu tình cảm đã chín muồi, đôi bên có thể suy nghĩ đến việc về chung một nhà.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sẽ phải vượt qua nhiều vấn đề mới mong đạt được cái đích mà mình đặt ra. Vì vậy, bạn chớ nên vội đầu hàng khi gặp phải khó khăn. Hãy luôn tin tưởng rằng sự cố gắng, nỗ lực của bạn sẽ nhận được sự công nhận của mọi người vào một ngày nào đó.

Tình hình tài chính của bạn không có nhiều điểm sáng. Có thể đầu tuần, người làm nghề tự do có thể kiếm được một khoản kha khá do Thực Thần mang lại, nhưng từ đó về sau, bạn khó có cơ hội tìm được công việc như ý muốn của mình.

Bạch Hổ mang lại điềm báo bạn cần phải quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu. Bạn cần tập trung chú ý khi tham gia giao thông, đồng thời có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi về cơ bản là bình ổn trong tuần này. Bạn vẫn sẽ vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp dưới tác động của Thiên Quan và Tỷ Kiên, nhưng sự cạnh tranh đó là cần thiết nếu bạn muốn vươn lên khẳng định bản thân.

Tuy nhiên, dù cạnh tranh dưới hình thức nào đi chăng nữa, bản mệnh vẫn cần phải chú ý cách hành xử của mình, tránh mang lại cho người khác ấn tượng xấu. Nếu đạt được thành tích tốt mà lại không được lòng lãnh đạo thì bạn vẫn khó có thể được cất nhắc.

Sao Tử Vi hứa hẹn sẽ mang lại may mắn hơn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, thách thức hoàn cảnh, luôn ở trong tư thế sẵn sàng, chờ đón những cơ hội tốt đẹp sẽ tới trong thời gian sắp tới.

Lĩnh vực tình cảm có khởi sắc vào giữa tuần nhưng sau đó, mọi việc lại trở về ảm đạm như cũ. Có lẽ bạn vẫn chưa thực sự buông bỏ được những khúc mắc trong lòng mình nên dù có đến với ai, bạn cũng khó có thể hoàn toàn nghiêm túc và thực sự chân thành.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.